Vrishabh Rashifal: 22 अक्टूबर 2026, गुरुवार को आश्विन शुक्ल पापांकुशा एकादशी दोपहर 02:49 तक रहेगी, तत्पश्चात द्वादशी तिथि लगेगी. शतभिषा नक्षत्र रात्रि 08:49 तक रहेगा. आज वाशि, सुनफा, लक्ष्मीनारायण, बुधादित्य और वृद्धि योग का साथ मिलेगा. चंद्रमा कुंभ राशि (10वें भाव कर्म व प्रतिष्ठा स्थान) में रहेंगे, जहां चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष प्रभावी रहेगा.

शुभ कार्य हेतु सुबह 07:00 से 08:00 और शाम 05:00 से 06:00 तक शुभ का चौघड़िया श्रेष्ठ है. राहुकाल दोपहर 01:30 से 03:00 तक रहेगा. यात्रा दक्षिण दिशा में शुभ रहेगी.

बिजनेस व फाइनेंस: दशम भाव के चंद्रमा के प्रभाव से काम के प्रति आपकी खुली सोच आपको अन्य प्रतिस्पर्धियों से अलग और आगे बनाएगी. यात्रा के दौरान किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात होगी, जिनके मार्गदर्शन और सहायता से व्यापार विस्तार को नई गति मिलेगी. वृद्धि योग के प्रभाव से खास लोगों के साथ गंभीर व्यावसायिक चर्चा सकारात्मक रहेगी, जिससे आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा. कर्मचारियों व स्टाफ के सुझावों पर ध्यान दें, बेहतर समाधान मिलेंगे.

करियर व जॉब: नौकरीपेशा लोग सुरक्षित व जिम्मेदार आर्थिक विकल्प चुनकर आगे बढ़ें. फेस्टिव सीजन पर आपकी मेहनत का फल प्रमोशन या सैलरी हाइक के रूप में मिलने के प्रबल योग हैं. वर्कस्पेस पर किसी पुरानी समस्या का हल निकलने से मानसिक तनाव व डिप्रेशन पूरी तरह समाप्त होगा.

लव, फैमिली, स्पोर्ट्स व स्वास्थ्य: परिवार की नई जिम्मेदारियां आपके कंधों पर आएंगी, जिन्हें आप कुशलतापूर्वक निभाएंगे. परिजनों के साथ खूबसूरत यादें साझा करेंगे. स्पोर्ट्स पर्सन ट्रैक पर गजब की फुर्ती और ऊर्जा दिखाएंगे. ग्रहण दोष के कारण काम के दबाव से बचें.

शुभ रंग: ब्राउन | शुभ अंक: 4 | अशुभ अंक: 3

उपाय: एकादशी पर भगवान श्री विष्णु को पीले पुष्प व बेसन के लड्डू अर्पित कर 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का जप करें. शिवलिंग पर कच्चा दूध व काले तिल चढ़ाएं.

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