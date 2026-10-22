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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलआज का वृषभ राशिफल 22 अक्टूबर 2026: 10वें चंद्रमा से खुली सोच, प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात, वृद्धि योग से बिजनेस मीटिंग में सफलता व प्रमोशन के योग

आज का वृषभ राशिफल 22 अक्टूबर 2026: 10वें चंद्रमा से खुली सोच, प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात, वृद्धि योग से बिजनेस मीटिंग में सफलता व प्रमोशन के योग

आज का वृषभ राशिफल 22 अक्टूबर 2026: 10वें चंद्रमा से खुली सोच, बिजनेस मीटिंग में सफलता, कर्मचारियों की सलाह से लाभ, प्रमोशन या सैलरी हाइक के योग! पढ़ें आज का एकादशी उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 22 Oct 2026 06:48 AM (IST)
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Vrishabh Rashifal: 22 अक्टूबर 2026, गुरुवार को आश्विन शुक्ल पापांकुशा एकादशी दोपहर 02:49 तक रहेगी, तत्पश्चात द्वादशी तिथि लगेगी. शतभिषा नक्षत्र रात्रि 08:49 तक रहेगा. आज वाशि, सुनफा, लक्ष्मीनारायण, बुधादित्य और वृद्धि योग का साथ मिलेगा. चंद्रमा कुंभ राशि (10वें भाव कर्म व प्रतिष्ठा स्थान) में रहेंगे, जहां चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष प्रभावी रहेगा.

शुभ कार्य हेतु सुबह 07:00 से 08:00 और शाम 05:00 से 06:00 तक शुभ का चौघड़िया श्रेष्ठ है. राहुकाल दोपहर 01:30 से 03:00 तक रहेगा. यात्रा दक्षिण दिशा में शुभ रहेगी.

बिजनेस व फाइनेंस: दशम भाव के चंद्रमा के प्रभाव से काम के प्रति आपकी खुली सोच आपको अन्य प्रतिस्पर्धियों से अलग और आगे बनाएगी. यात्रा के दौरान किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात होगी, जिनके मार्गदर्शन और सहायता से व्यापार विस्तार को नई गति मिलेगी. वृद्धि योग के प्रभाव से खास लोगों के साथ गंभीर व्यावसायिक चर्चा सकारात्मक रहेगी, जिससे आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा. कर्मचारियों व स्टाफ के सुझावों पर ध्यान दें, बेहतर समाधान मिलेंगे.

करियर व जॉब: नौकरीपेशा लोग सुरक्षित व जिम्मेदार आर्थिक विकल्प चुनकर आगे बढ़ें. फेस्टिव सीजन पर आपकी मेहनत का फल प्रमोशन या सैलरी हाइक के रूप में मिलने के प्रबल योग हैं. वर्कस्पेस पर किसी पुरानी समस्या का हल निकलने से मानसिक तनाव व डिप्रेशन पूरी तरह समाप्त होगा.

लव, फैमिली, स्पोर्ट्स व स्वास्थ्य: परिवार की नई जिम्मेदारियां आपके कंधों पर आएंगी, जिन्हें आप कुशलतापूर्वक निभाएंगे. परिजनों के साथ खूबसूरत यादें साझा करेंगे. स्पोर्ट्स पर्सन ट्रैक पर गजब की फुर्ती और ऊर्जा दिखाएंगे. ग्रहण दोष के कारण काम के दबाव से बचें.

शुभ रंग: ब्राउन | शुभ अंक: 4 | अशुभ अंक: 3

उपाय: एकादशी पर भगवान श्री विष्णु को पीले पुष्प व बेसन के लड्डू अर्पित कर 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का जप करें. शिवलिंग पर कच्चा दूध व काले तिल चढ़ाएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 22 Oct 2026 06:48 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Aaj Ka Panchang Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today
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