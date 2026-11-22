Aaj Ka Vrishabh Rashifal 22 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज सुबह 05:55 बजे के बाद आपकी राशि से 12वें भाव यानी द्वादश भाव (व्यय, हानि, आचरण, सतर्कता, विदेश व आध्यात्मिकता स्थान) में मेष राशि में संचरण कर रहे हैं. द्वादश भाव में चंद्रमा की उपस्थिति के चलते आपको अपने आचरण की शुद्धता बनाए रखनी होगी; क्योंकि अनैतिक कार्यों के कारण समाज या कार्यक्षेत्र में अपमानित होना पड़ सकता है.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 22 November 2026)

दिनांक: 22 नवंबर 2026, रविवार

22 नवंबर 2026, रविवार तिथि: पूरे दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि रहेगी

पूरे दिन रहेगी नक्षत्र: पूरे दिन अश्विनी नक्षत्र रहेगा

पूरे दिन रहेगा शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग और सर्वार्थ सिद्धि योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग और चंद्र गोचर: चंद्रमा सुबह 05:55 बजे के बाद मेष राशि (आपकी राशि से 12वें भाव) में संचरण करेंगे

चंद्रमा सुबह 05:55 बजे के बाद में संचरण करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 बजे तक ( ) दोपहर काल: दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक ( शुभ का चौघड़िया )

दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 04:30 से शाम 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें)

दोपहर 04:30 से शाम 06:00 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: पश्चिम दिशा

1. बिजनेस और निवेश सतर्कता (Business Investment & Alertness)

बड़े निवेश से बचें, अनुभवी की लें सलाह: बिजनेसमैन आज कोई भी बड़ा निवेश (Big Investment) करने से बचें; यदि निवेश करना अत्यंत आवश्यक हो, तो उससे पहले किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह जरूर लें, अन्यथा बाद में पछताना पड़ेगा.

हड़बड़ी में गलती होने का अलर्ट: यदि बिजनेसमैन के पास पहले से कोई बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है, तो पूरी तरह अलर्ट रहें; क्योंकि आज हड़बड़ी या जल्दबाजी में काम करने से बड़ी गलती होने की संभावना अधिक होती है.

2. करियर, वेतन कटौती अलर्ट और सहकर्मी व्यवहार (Career Focus & Co-worker Relations)

कार्य में त्रुटि से वेतन कटौती का अलर्ट: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) को आज वर्कप्लेस पर पूरी तरह कंसंट्रेट (Concentrate) होकर कार्य करना होगा, वरना कार्य में त्रुटि पाए जाने पर बॉस एंड सीनियर से डांट-फटकार के साथ-साथ वेतन में कटौती की खबर भी मिल सकती है.

कोवर्कर के साथ ज्ञान का अहंकार दिखाने से बचें: एम्प्लॉयड पर्सन को वर्कप्लेस पर अपने कोवर्कर (Co-worker) के साथ ज्ञान का अहंकार दिखाने से सख्त बचना होगा, अन्यथा यह आपकी पुरानी दोस्ती के रिश्ते में दरार ला सकता है.

3. छात्र-कलाकार, पारिवारिक भक्ति, मित्रता व स्वास्थ्य (Students, Family Bhakti & Friend Help)

पुरानी गलती दोहराने की भूल न करें छात्र, कलाकार और खिलाड़ी: विद्यार्थी वर्ग, कलाकारों और खिलाड़ियों (Students, Artists & Sports Persons) को अपनी पुरानी गलती से सीखकर उसे दोबारा दोहराने की भूल बिल्कुल नहीं करनी चाहिए—पुनः वही गलती करने पर घरवालों से माफी नहीं मिलेगी.

फैमिली संग भक्ति से मिलेगी शांति, मदद मांगने आए मित्र को न करें निराश: आज अपनी फैमिली के साथ अच्छा समय बिताएं और भगवान की भक्ति करें, इससे आपको मानसिक शांति और आध्यात्मिकता का बड़ा लाभ होगा. साथ ही, आपके पास यदि कोई मित्र मदद की उम्मीद लेकर आता है, तो उसे निराश न करें और यथासंभव सहायता करें. लव व वैवाहिक जीवन में भी मधुरता व संवाद बनाए रखें.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: द्वादश भाव के चंद्रमा के प्रभाव से आंखों में थकान, अनिद्रा या मानसिक बेचैनी से बचने के लिए संतुलित आहार लें, पर्याप्त पानी पिएं और नियमित प्राणायाम करें.

लकी कलर: गोल्डन (सुनहरा)

लकी नंबर: 6

अनलकी नंबर: 3

रविवार विशेष अचूक उपाय: आज रविवार, कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी, सर्वार्थ सिद्धि योग और द्वादश भाव के चंद्रमा के अशुभ प्रभावों को कम करने तथा मानसिक शांति व कार्यक्षेत्र में सुरक्षा पाने हेतु प्रातः काल स्नान के पश्चात तांबे के लोटे में शुद्ध जल, लाल चंदन, अक्षत और गुड़ मिलाकर प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य को अर्घ्य दें. 'आदित्य हृदय स्तोत्र' का पाठ करें, माता लक्ष्मी व भगवान विष्णु का पूजन करें तथा किसी मंदिर या जरूरतमंद को गुड़, गेहूं, चावल या लाल वस्त्र का दान करें. शिवलिंग पर शुद्ध जल अर्पित कर 'ॐ नमः शिवाय' का 108 बार जप करें. इससे अनचाहे अपमान व आर्थिक नुकसान से बचाव होगा, कार्यस्थल की त्रुटियां टलेंगी और मन में आध्यात्मिक शांति बनी रहेगी.

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