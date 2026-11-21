Aaj Ka Vrishabh Rashifal 21 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी राशि से 11वें भाव यानी एकादश भाव (आय, लाभ, इच्छापूर्ति, सामाजिक संपर्क, मित्रता व उपलब्धि स्थान) में मीन राशि में संचरण कर रहे हैं. एकादश भाव में चंद्रमा की शुभ स्थिति के चलते आज आपका दिन बेहद प्रॉफिटेबल (Profitable) गुजरेगा और आर्थिक लाभ के कई नए मार्ग प्रशस्त होंगे.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 21 November 2026)

दिनांक: 21 नवंबर 2026, शनिवार

21 नवंबर 2026, शनिवार तिथि: पूरे दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि रहेगी

पूरे दिन रहेगी नक्षत्र: पूरे दिन रेवती नक्षत्र रहेगा

पूरे दिन रहेगा शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग और सिद्धि योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग और चंद्र गोचर व विशेष योग: चंद्रमा पूरे दिन-रात मीन राशि (आपकी राशि से 11वें भाव) में संचरण करेंगे. साथ ही आज चंद्रमा-शनि का विष दोष रहेगा

चंद्रमा पूरे दिन-रात में संचरण करेंगे. साथ ही आज रहेगा शुभ मुहूर्त (अभिजीत मुहूर्त व चौघड़िया):

दोपहर काल: दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक ( अभिजीत मुहूर्त )

दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक ( ) दोपहर बाद: दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें)

सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

1. बिजनेस, विस्तार मुहूर्त और अकाउंट सतर्कता (Business Expansion & Accounts Alert)

सिद्धि योग में साकार होंगे व्यवसाय के सपने, नोट करें विस्तार का शुभ समय: सिद्धि योग बनने से इस समय आपके मन में व्यवसाय संबंधी जो भी सपने अथवा नई कल्पनाएं हैं, उन्हें साकार करना बेहद बेहतर रहेगा. अगर आप बिजनेस विस्तार की प्लानिंग बना रहे हैं, तो दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक (अभिजीत मुहूर्त) व दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक (लाभ-अमृत चौघड़िया) के मध्य का समय आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा.

पार्टनरशिप बिजनेस में अकाउंट की गलत एंट्रियों पर रखें नजर: साझेदारी (Partnership) के बिजनेस में आज अकाउंट रिलेटेड कुछ गलत एंट्रियां आपकी नजर में आ सकती हैं; हिसाब-किताब की तुरंत जांच करें और पारदर्शिता बनाए रखें.

2. करियर, नई नौकरी और ट्रांसफर आदेश (Career Job News & Transfer Orders)

नौकरी के लिए प्रयासरत युवाओं को शुभ सूचना, ट्रांसफर के आदेश: नौकरी की तलाश या प्रयास कर रहे युवाओं को आज कोई बड़ी शुभ सूचना (Good News) मिल सकती है. वहीं, कार्यरत जातकों को लंबी प्रक्रिया के बाद आज ट्रांसफर (Transfer) के आदेश प्राप्त हो सकते हैं.

आत्मविश्वास से करेंगे काम, मित्रों संग बीतेगा अच्छा समय: वर्कस्पेस पर मित्रों व संबंधियों के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा; आप मन से हर प्रकार का भय और डर छोड़कर पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने काम को अंजाम देंगे.

3. लव लाइफ, छात्र-कलाकार व स्वास्थ्य (Marriage Proposal, Students Dedication & Health)

अविवाहित पुरुषों की खास मुलाकात और प्रपोजल के योग: निजी और प्रेम जीवन में आज उत्साह रहेगा; अविवाहित पुरुष जातकों की आज किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है और आपको कोई प्यार भरा प्रपोजल (Proposal) भी मिल सकता है. पारिवारिक जीवन में भी सामंजस्य बना रहेगा.

अपने फील्ड में जी-जान लगा देंगे छात्र, कलाकार और खिलाड़ी: विद्यार्थी वर्ग, कलाकारों और खिलाड़ियों (Students, Artists & Sports Persons) में आज गजब का जोश रहेगा और आप अपने-अपने फील्ड में सफलता पाने के लिए जी-जान लगा देंगे.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: एकादश भाव में चंद्रमा-शनि विष दोष के प्रभाव से काम की अधिकता के बीच थकान, पैरों में दर्द या मानसिक दबाव महसूस हो सकता है. संतुलित आहार लें, पर्याप्त पानी पिएं और नियमित प्राणायाम करें.

लकी कलर: ब्लैक (काला)

लकी नंबर: 4

अनलकी नंबर: 8

शनिवार विशेष अचूक उपाय: आज शनिवार, कार्तिक शुक्ल द्वादशी, सिद्धि योग और एकादश भाव के चंद्रमा के शुभ फलों में वृद्धि तथा चंद्र-शनि विष दोष की शांति हेतु प्रातः काल स्नान के पश्चात पीपल के वृक्ष पर शुद्ध जल अर्पित करें और सायंकाल सरसों के तेल का दीपक जलाएं. शनि मंदिर में काले तिल, काली उड़द, सरसों का तेल या काले वस्त्र का दान करें तथा 'हनुमान चालीसा' व 'सुंदरकांड' का पाठ करें. शिवलिंग पर जल में काले तिल मिलाकर अभिषेक कर 'ॐ नमः शिवाय' का 108 बार जप करें. इससे बिजनेस विस्तार व नौकरी में बड़ी सफलता मिलेगी, अकाउंट की गड़बड़ियां दूर होंगी और जीवन में सुख-समृद्धि बनी रहेगी.

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