Aaj Ka Vrishabh Rashifal 20 september 2026: 20 सितंबर 2026, रविवार के दिन शाम 05:52 तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि रहेगी, उसके बाद दशमी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज पूरे दिन पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, पारिजात योग और सौभाग्य योग का साथ मिलेगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन धनु राशि में, यानी आपकी राशि से 8वें भाव (अष्टम भाव यानी अचानक रुकावटें, गुप्त चिंताएं, जटिल पारिवारिक मामले व सतर्कता स्थान) में संचार करेंगे. 8वें चंद्रमा के प्रभाव से आज घर-परिवार के कुछ जटिल या पुराने अनसुलझे मामलों में अचानक नई समस्याएं या अड़चनें खड़ी हो सकती हैं, इसलिए हर कदम फूंक-फूंक कर रखना होगा. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन वृषभ राशि के जातकों के लिए अत्यधिक सतर्कता बरतने, गलत सूचनाओं से बचने और स्टाफ से तालमेल साधने का रहेगा. बिजनेस में आपको हर स्तर पर सावधान रहना होगा; बाजार में कोई भ्रामक या गलत जानकारी आपको गलत निर्णय लेने के लिए भ्रमित कर सकती है, इसलिए किसी भी सूचना की पुष्टि किए बिना उस पर अमल न करें. आज आप व्यापार में खुद को थोड़ा पिछड़ा हुआ महसूस कर सकते हैं, क्योंकि कर्मचारियों और स्टाफ के साथ उचित तालमेल नहीं बैठ पाएगा; किसी अचानक आई व्यावसायिक समस्या के कारण आपको मानसिक तनाव भी रह सकता है. हालांकि, जैसे-जैसे दिन का समय आगे बढ़ेगा, स्थितियां धीरे-धीरे स्पष्ट होती जाएंगी और आप शाम तक कुछ ठोस व अच्छे निर्णय लेने में सफल होंगे. नए कारोबारियों (New Businessmen) को अपनी उठने-बैठने वाली संगति पर कड़ा ध्यान देना होगा, अन्यथा गलत लोगों के प्रभाव में आकर वे अपने मुख्य लक्ष्य और रास्ते से भटक सकते हैं.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन शांति बनाए रखने, पुरानी गलतियों के सबक और ऑफिस की गपशप से दूर रहने का रहेगा. वर्कस्पेस पर आज का दिन आपके लिए ज्यादा अनुकूल नहीं रहेगा; विरोधी और प्रतिद्वंद्वी सहकर्मी आप पर हावी होने का प्रयास करेंगे, ऐसी स्थिति में किसी भी उकसावे में आने के बजाय आपको पूरी तरह शांति और मौन बनाए रखना होगा. एंप्लॉयड पर्सन को पूर्व में किए गए किसी जल्दबाजी या लापरवाही भरे कार्य के कारण कार्यक्षेत्र में कुछ अप्रिय दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं; इसे स्वीकार कर सुधारने का प्रयास करें. वर्कप्लेस पर किसी भी प्रकार के इमोशनल ड्रामे, आंतरिक राजनीति या व्यर्थ की चर्चाओं से पूरी तरह दूर रहें और अपनी मूल क्रिएटिविटी (रचनात्मकता) को केवल अपने काम में लगाएं.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से 8वें चंद्रमा का संचरण विवादों को टालने और रिश्तों का मोल समझने की चेतावनी दे रहा है. घर के किसी भी मसले पर वाद-विवाद या बहस को बिल्कुल बढ़ावा न दें, अन्यथा आगे चलकर भविष्य में आपको गंभीर पारिवारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है. इस बात को हमेशा याद रखें कि जीवन के कठिन दौर में आपका सच्चा साथ देने वाले लोग अति महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए उनके आत्मसम्मान को ठेस न पहुंचाएं. रविवार का दिन शांत रहकर परिवार के साथ गुजारें.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

विद्यार्थियों (Students) के लिए आज का दिन संतुलन बनाने का रहेगा. छात्रों को अपनी नियमित पढ़ाई और स्टडी रूटीन के साथ-साथ अपने शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखना होगा; लगातार पढ़ाई के दबाव में सेहत की अनदेखी न करें.

अष्टम भाव में चंद्रमा के संचरण के कारण पेट के निचले हिस्से में विकार, सिरदर्द या मानसिक बेचैनी की समस्या हो सकती है. कार्यक्षेत्र के तनाव और स्टाफ के असहयोग के चलते रक्तचाप में उतार-चढ़ाव रह सकता है. रविवार के दिन सात्विक, ताजा और सुपाच्य आहार लें, प्रचुर मात्रा में जल पिएं, नियमित रूप से योग, प्राणायाम व ध्यान (Meditation) का अभ्यास करें और स्वयं को नकारात्मक विचारों से दूर रखें.

शुभ रंग: गोल्डन (सुनहरा)

शुभ अंक: 6

अशुभ अंक: 9

आज का उपाय: रविवार के दिन सुबह तांबे के पात्र में जल, रोली, अक्षत और लाल पुष्प डालकर भगवान सूर्य नारायण को 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' मंत्र का उच्चारण करते हुए अर्घ्य दें. 8वें चंद्रमा के अशुभ फल और मानसिक तनाव से मुक्ति के लिए शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल व सफेद चंदन मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. शाम के समय किसी जरूरतमंद व्यक्ति या भिक्षुक को भोजन या फल का दान करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें; इससे घर के जटिल मामले शांति से सुलझेंगे, गलत जानकारी के भ्रम से बचाव होगा, विरोधियों के षड्यंत्र शांत होंगे और स्वास्थ्य उत्तम रहेगा.

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