Aaj Ka Vrishabh Rashifal 20 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी राशि से 11वें भाव यानी एकादश भाव (आय, लाभ, इच्छापूर्ति, सामाजिक सेवा, मित्रता व उच्च संपर्क स्थान) में मीन राशि में संचरण कर रहे हैं. एकादश भाव में चंद्रमा की शुभ स्थिति के चलते आज आप समाज सेवा और परोपकार जैसे क्षेत्रों में सक्रिय भागीदारी करने के लिए प्रेरित होंगे, जिससे सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 20 November 2026)

दिनांक: 20 नवंबर 2026, शुक्रवार

20 नवंबर 2026, शुक्रवार तिथि: सुबह 07:16 बजे तक कार्तिक शुक्ल पक्ष दशमी तिथि, तत्पश्चात पूरे दिन देवप्रबोधिनी (देवउठनी) एकादशी तिथि रहेगी

सुबह 07:16 बजे तक कार्तिक शुक्ल पक्ष दशमी तिथि, तत्पश्चात पूरे दिन रहेगी नक्षत्र: पूरे दिन उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रहेगा

पूरे दिन रहेगा शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग और वज्र योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग और चंद्र गोचर व विशेष योग: चंद्रमा पूरे दिन-रात मीन राशि (आपकी राशि से 11वें भाव) में संचरण करेंगे. साथ ही आज चंद्रमा-शनि का विष दोष रहेगा

चंद्रमा पूरे दिन-रात में संचरण करेंगे. साथ ही आज रहेगा शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक ( ) दोपहर काल: दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक ( शुभ चौघड़िया )

दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें)

सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: पश्चिम दिशा

1. बिजनेस, नई परियोजनाएं और सरकारी टेंडर (Business Projects & Govt Tender)

नई परियोजनाओं की बनेगी प्लानिंग, व्यवसाय पर करें मनन: इस समय आपको अपने व्यवसाय के प्रति और अधिक गंभीरता से मनन व चिंतन करने की जरूरत है. व्यापारियों के लिए अच्छी खबर यह है कि आज आप नई परियोजनाओं (New Projects) में हाथ आजमाने की ठोस प्लानिंग बना सकते हैं.

उच्च अधिकारियों से संबंध दिलाएंगे सरकारी टेंडर या बड़ा ऑर्डर: प्रशासन और उच्च अधिकारियों के साथ आपके अच्छे और मधुर संबंध आज आपको कोई बड़ा सरकारी टेंडर (Government Tender) अथवा किसी प्रतिष्ठित संस्था से बड़ा ऑर्डर दिलवा सकते हैं.

2. करियर, स्थान परिवर्तन और मीटिंग में सराहना (Career Transfer & Meeting Praise)

ऑफिस में स्थान परिवर्तन के योग, व्यक्तित्व से आकर्षित होंगे लोग: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) के लिए आज ऑफिस में स्थान परिवर्तन (Place Change/Transfer) की स्थिति बन सकती है. कार्यस्थल (Workplace) पर सहकर्मी और अन्य लोग आपके प्रभावशाली व्यक्तित्व की तरफ आकर्षित होंगे.

वज्र योग में मीटिंग में विचारों को मिलेगी अच्छी प्रतिक्रिया: वज्र योग बनने से किसी ऑफिशियल मीटिंग में आपके द्वारा रखे गए विचारों पर बेहद अच्छी प्रतिक्रिया मिल सकती है; आपकी ऊंची महत्वाकांक्षाएं ही आपको नई सफलता की ओर ले जाएंगी.

3. लव, पारिवारिक जीवन, छात्र व स्वास्थ्य (Love, Married Life & Competitive Students)

लव लाइफ में प्यार चढ़ेगा परवान, जीवनसाथी के चिड़चिड़ेपन को करेंगे कंट्रोल: दांपत्य जीवन में आज आपका लाइफ पार्टनर किसी बात को लेकर थोड़ा उत्तेजित और चिड़चिड़ा रह सकता है, लेकिन आप अपनी समझदारी और धैर्य से पूरी सिचुएशन को बखूबी कंट्रोल कर लेंगे. वहीं, प्रेम जीवन (Love Life) में आज प्यार पूरे परवान पर रहेगा.

प्रतियोगी युवाओं को कड़ी स्पर्धा में मेहनत का मंत्र: कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे युवाओं (Competitive Students) को अपनी मेहनत पर पूरा फोकस करना होगा; क्योंकि कड़ी स्पर्धा के बीच सफल होने के लिए कड़ी मेहनत तो करनी ही होगी.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: एकादश भाव में चंद्रमा-शनि विष दोष के प्रभाव से काम की व्यस्तता के बीच थकान, सिरदर्द या मानसिक दबाव महसूस हो सकता है. संतुलित आहार लें, पर्याप्त पानी पिएं और नियमित प्राणायाम करें.

लकी कलर: नेवी ब्लू (गहरा नीला)

लकी नंबर: 4

अनलकी नंबर: 6

शुक्रवार व देवप्रबोधिनी एकादशी विशेष अचूक उपाय: आज शुक्रवार, पावन देवप्रबोधिनी (देवउठनी) एकादशी और एकादश भाव में बनने वाले चंद्र-शनि विष दोष की शांति तथा भगवान श्रीहरि विष्णु व माता लक्ष्मी की विशेष कृपा पाने हेतु प्रातः काल स्नान के पश्चात भगवान विष्णु, माता तुलसी और माता लक्ष्मी का विधिवत पूजन करें. शाम के समय तुलसी जी के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं, 'विष्णु सहस्रनाम' और 'श्रीसूक्त' का पाठ करें तथा किसी जरूरतमंद या मंदिर में सफेद मिठाई, खीर, चावल, चीनी या पीले फलों का दान करें. शिवलिंग पर जल में काले तिल मिलाकर अभिषेक कर 'ॐ नमः शिवाय' का 108 बार जप करें. इससे सरकारी टेंडर व करियर में बड़ी सफलता मिलेगी, आर्थिक लाभ बढ़ेगा और दांपत्य जीवन में प्रेम व सामंजस्य बना रहेगा.

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