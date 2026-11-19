Aaj Ka Vrishabh Rashifal 19 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज मध्य रात्रि 12:50 बजे तक आपकी राशि से 10वें भाव यानी दशम भाव (कर्म, करियर, पद-प्रतिष्ठा, व्यापार विस्तार, नैतिकता व सामाजिक व्यवहार स्थान) में कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं. दशम भाव में चंद्रमा की स्थिति के चलते आपको अपने आचरण और कर्मों की शुद्धता बनाए रखनी होगी; क्योंकि अनैतिक या गलत कार्यों में लिप्त रहने से कार्यक्षेत्र में अनावश्यक बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 19 November 2026)

दिनांक: 19 नवंबर 2026, गुरुवार

19 नवंबर 2026, गुरुवार तिथि: सुबह 07:07 बजे तक कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, तत्पश्चात पूरे दिन दशमी तिथि रहेगी

सुबह 07:07 बजे तक कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, तत्पश्चात पूरे दिन रहेगी नक्षत्र: पूरे दिन पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र रहेगा

पूरे दिन रहेगा शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग, व्याघात योग और हर्षण योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग, व्याघात योग और चंद्र गोचर व विशेष योग: चंद्रमा मध्य रात्रि 12:50 बजे तक कुंभ राशि ( आपकी राशि से 10वें भाव ) में संचरण करेंगे, तत्पश्चात मीन राशि (11वें भाव) में प्रवेश करेंगे. आज रात्रि 12:50 बजे तक चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष और उसके बाद चंद्रमा-शनि का विष दोष रहेगा

चंद्रमा मध्य रात्रि 12:50 बजे तक कुंभ राशि ( ) में संचरण करेंगे, तत्पश्चात मीन राशि (11वें भाव) में प्रवेश करेंगे. आज रात्रि 12:50 बजे तक और उसके बाद रहेगा शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक ( शुभ चौघड़िया )

सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक ( ) सायंकाल: शाम 05:00 से 06:00 बजे तक ( शुभ चौघड़िया )

शाम 05:00 से 06:00 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें)

दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: दक्षिण दिशा

1. बिजनेस, नए ऑर्डर और निवेश सतर्कता (Business Orders & Investment Alert)

हर्षण योग में हाथ लगेंगे नए ऑर्डर, छोटे व्यापारियों को मुनाफा: व्याघात और हर्षण योग बनने से व्यापारियों के लिए आज का दिन काफी बेहतर रहेगा और आपके हाथ नए व लाभकारी ऑर्डर लग सकते हैं. छोटे व्यापारियों को आज अच्छा मुनाफा मिलने की स्पष्ट स्थिति दिख रही है, लेकिन बड़े उद्योगपतियों को कोई भी बड़ा निवेश पूरी तरह सोच-समझकर करना होगा.

नए उद्यमी नकारात्मक छवि वाले लोगों से बनाएं दूरी: जिन जातकों ने नया बिजनेस शुरू किया है (New Businessmen), वे नकारात्मक छवि (Negative Image) वाले व्यक्तियों के संपर्क में न आएं, तो आपके कारोबार की साख के लिए उचित रहेगा. आज आपकी आर्थिक स्थिति सामान्य और संतुलित बनी रहेगी, इसलिए अनावश्यक फिक्र न करें.

2. करियर, सूझबूझ और ओवरटाइम (Career Workload & Presentation)

अपनी सूझबूझ से कम करेंगे वर्कलोड: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) के लिए राहत की बात यह है कि आप अपनी समझदारी और सूझबूझ से कार्यस्थल (Workplace) पर आ रहे अतिरिक्त वर्कलोड को कम करने में सफल होंगे.

प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन के लिए करना पड़ सकता है ओवरटाइम: आज ऑफिस में किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन (Presentation) तैयार करने या देने को लेकर आपको निर्धारित समय से अधिक यानी ओवरटाइम (Overtime) भी करना पड़ सकता है.

3. छात्र, पारिवारिक जीवन व स्वास्थ्य (Campus Placement, Home Decor & Health)

कैंपस प्लेसमेंट में सिलेक्शन की गुड न्यूज: दिन की शुरुआत (Day Starting) विद्यार्थी वर्ग (Students) के लिए बड़ी गुड न्यूज लेकर आएगी; कैंपस प्लेसमेंट (Campus Placement) में आपका सिलेक्शन होने की प्रबल संभावना है.

घर की साज-सज्जा व महत्वपूर्ण व्यक्ति के आगमन से बनेगा खुशनुमा माहौल: घर के बड़े सदस्यों का परिवार पर स्नेह और आशीर्वाद बना रहेगा. आपका अधिकतर समय आज घर की साज-सज्जा, रखरखाव संबंधी कार्यों और खरीदारी में व्यतीत होगा. साथ ही, घर में किसी महत्वपूर्ण या प्रतिष्ठित व्यक्ति के आगमन से पारिवारिक माहौल बेहद खुशनुमा रहेगा.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: रात्रि 12:50 बजे तक चंद्रमा-राहु ग्रहण दोष और मध्य रात्रि के बाद चंद्रमा-शनि विष दोष के प्रभाव तथा ओवरटाइम की वजह से शारीरिक थकान या नींद में कमी महसूस हो सकती है. संतुलित आहार लें, पर्याप्त पानी पिएं और नियमित प्राणायाम करें.

लकी कलर: ऑरेंज (नारंगी)

लकी नंबर: 7

अनलकी नंबर: 5

गुरुवार विशेष अचूक उपाय: आज गुरुवार, कार्तिक शुक्ल दशमी, हर्षण योग और दशम भाव के चंद्रमा के शुभ फलों में वृद्धि तथा चंद्र-राहु ग्रहण दोष की शांति हेतु प्रातः काल स्नान के पश्चात भगवान श्रीहरि विष्णु और केले के वृक्ष का पूजन करें. मस्तक पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं, 'विष्णु सहस्रनाम' का पाठ करें तथा किसी जरूरतमंद या मंदिर में पीले फल, चने की दाल, हल्दी या गुड़ का दान करें. शिवलिंग पर जल में काले तिल मिलाकर अभिषेक कर 'ॐ नमः शिवाय' का 108 बार जप करें. इससे कार्यक्षेत्र की बाधाएं दूर होंगी, व्यापार में नए ऑर्डर प्राप्त होंगे और पारिवारिक जीवन में सुख-समृद्धि बनी रहेगी.

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