Aaj Ka Vrishabh Rashifal 18 september 2026: 18 सितंबर 2026, शुक्रवार के दिन दोपहर 01:02 तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी, उसके बाद अष्टमी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज रात्रि 10:45 तक ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा, फिर मूला नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, पारिजात योग और प्रीति योग का विशेष शुभ प्रभाव मिलेगा.

चंद्रमा आज रात्रि 10:45 तक वृश्चिक राशि में, यानी आपकी राशि से 7वें भाव (सप्तम भाव यानी जीवनसाथी, साझेदारी, दैनिक रोजगार, सामाजिक प्रतिष्ठा व वैवाहिक संबंध स्थान) में संचार करेंगे, उसके बाद धनु राशि में प्रवेश करेंगे. दोपहर 04:35 के बाद मंगल कर्क राशि में गोचर करेंगे. 7वें चंद्रमा के प्रभाव से आज दांपत्य जीवन में छोटी-मोटी बातों पर पति-पत्नी के बीच अनबन या नोकझोंक होने की आशंका बन रही है; अतः वाणी पर नियंत्रण रखें. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन वृषभ राशि के जातकों के लिए पारिवारिक संबल, सामाजिक प्रतिष्ठा और ईश्वरीय कृपा से आगे बढ़ने का रहेगा. पारिजात और प्रीति योग के शुभ प्रभाव से बिजनेसमैन को अपने लाइफ पार्टनर और पूरे परिवार का व्यापारिक फैसलों में भरपूर सहयोग प्राप्त होगा. यदि नए कारोबारियों (New Businessmen) के काम में कोई अप्रत्याशित बाधा या अड़चन आ रही है, तो घबराने के बजाय अपने इष्टदेव का मन ही मन सच्चे भाव से स्मरण करें; रुकावटें अपने आप दूर होंगी. सामाजिक और राजनीतिक स्तर (Social & Political Level) पर आज चारों तरफ आपकी ही नीतियों, निर्णयों और नेतृत्व की सकारात्मक चर्चा होगी, जिससे आपका रसूख बढ़ेगा.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अदम्य साहस, अप्रत्याशित करियर अवसरों और उच्च प्रशंसा का रहेगा. वर्कस्पेस पर कामकाज के मामले में आपका साहस और आत्मविश्वास काफी ऊंचा रहने वाला है, जिससे आप कठिन काम भी चुटकियों में निपटा लेंगे. जहां पर आप वर्तमान में जॉब कर रहे हैं, वहीं पर प्रबंधन की ओर से कोई नया व बेहतरीन पद या प्रमोशन का ऑफर सामने से चलकर आ सकता है; यदि ऑफर बढ़िया और आपके अनुकूल हो तो बिना हिचकिचाहट के तुरंत हां कर देना आपके हित में रहेगा. ऑफिस में आपके बेहतरीन काम की खुली सराहना होगी और सीनियर्स से उत्साहवर्धक सकारात्मक प्रतिक्रिया (Positive Feedback) मिलेगी.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से 7वें चंद्रमा का गोचर सतर्कता और उपहारों की खुशी दोनों लेकर आया है. सप्तम भाव में चंद्रमा के कारण पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर मतभेद या अनबन की स्थिति बन सकती है; इसलिए शांत रहकर विवाद को टालने की कोशिश करें. वहीं दूसरी ओर, अपनों और परिजनों की तरफ से आज आपको कोई मनचाहा प्यारा उपहार (Gift) मिल सकता है, जिससे आपका मन प्रफुल्लित रहेगा और आप बेहद प्रसन्न नजर आएंगे.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट राशिफल (Education & Sports)

विद्यार्थियों और खिलाड़ियों (Students & Sports Persons) के लिए आज का दिन पढ़ाई व खेल के साथ-साथ सेहत पर पूरा ध्यान देने का है. बदलते मौसम के मिजाज को देखते हुए छात्र और खिलाड़ी विशेष सावधानी बरतें; लापरवाही के कारण हल्के बुखार, बदन दर्द या मौसमी फ्लू जैसी स्थिति बन सकती है. इस समय अपनी दिनचर्या और स्वास्थ्य पर गंभीरता से ध्यान देना अत्यंत जरूरी है.

सप्तम भाव में चंद्रमा के संचरण और बदलते मौसम के प्रभाव से शारीरिक तापमान में उतार-चढ़ाव या वायरल बुखार की शिकायत हो सकती है. अत्यधिक ठंडे पेय पदार्थों और बाहर के खुले भोजन से परहेज करें. शुक्रवार के दिन हल्का, सुपाच्य और ताजा भोजन लें, पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं, नियमित रूप से योग, प्राणायाम व ध्यान का अभ्यास करें और स्वयं को बदलते मौसम के प्रभाव से सुरक्षित रखें.

शुभ रंग: ब्लैक (काला)

शुभ अंक: 7

अशुभ अंक: 1

आज का उपाय: शुक्रवार के दिन मां महालक्ष्मी और भगवान शिव की आराधना करें. शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल व सफेद चंदन डालकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. 7वें चंद्रमा के दांपत्य तनाव को दूर करने के लिए शाम के समय मां लक्ष्मी के सम्मुख शुद्ध घी का दीपक जलाएं और श्री सूक्त का पाठ करें. किसी जरूरतमंद कन्या या गरीब व्यक्ति को सफेद मिष्ठान, फल या वस्त्र का दान करें; इससे पारिजात व प्रीति योग से करियर में आया नया ऑफर फलीभूत होगा, बिजनेस की अड़चनें मिटेंगी और दांपत्य जीवन में मधुरता आएगी.

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