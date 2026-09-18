धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलआज का वृषभ राशिफल 18 सितंबर 2026: 7वें चंद्रमा से दांपत्य में अनबन की आशंका, पारिजात-प्रीति योग से मिलेगा बड़ा जॉब ऑफर व फैमिली सपोर्ट

आज का वृषभ राशिफल 18 सितंबर 2026: 7वें चंद्रमा से दांपत्य में अनबन की आशंका, पारिजात-प्रीति योग से मिलेगा बड़ा जॉब ऑफर व फैमिली सपोर्ट

आज का वृषभ राशिफल 18 सितंबर 2026: 7वें चंद्रमा से दांपत्य में अनबन की आशंका, प्रीति योग से जॉब में मिलेगा बड़ा ऑफर, फैमिली का पूरा सपोर्ट! पढ़ें पूरा राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 18 Sep 2026 02:10 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Vrishabh Rashifal 18 september 2026: 18 सितंबर 2026, शुक्रवार के दिन दोपहर 01:02 तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी, उसके बाद अष्टमी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज रात्रि 10:45 तक ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा, फिर मूला नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, पारिजात योग और प्रीति योग का विशेष शुभ प्रभाव मिलेगा.

चंद्रमा आज रात्रि 10:45 तक वृश्चिक राशि में, यानी आपकी राशि से 7वें भाव (सप्तम भाव यानी जीवनसाथी, साझेदारी, दैनिक रोजगार, सामाजिक प्रतिष्ठा व वैवाहिक संबंध स्थान) में संचार करेंगे, उसके बाद धनु राशि में प्रवेश करेंगे. दोपहर 04:35 के बाद मंगल कर्क राशि में गोचर करेंगे. 7वें चंद्रमा के प्रभाव से आज दांपत्य जीवन में छोटी-मोटी बातों पर पति-पत्नी के बीच अनबन या नोकझोंक होने की आशंका बन रही है; अतः वाणी पर नियंत्रण रखें. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन वृषभ राशि के जातकों के लिए पारिवारिक संबल, सामाजिक प्रतिष्ठा और ईश्वरीय कृपा से आगे बढ़ने का रहेगा. पारिजात और प्रीति योग के शुभ प्रभाव से बिजनेसमैन को अपने लाइफ पार्टनर और पूरे परिवार का व्यापारिक फैसलों में भरपूर सहयोग प्राप्त होगा. यदि नए कारोबारियों (New Businessmen) के काम में कोई अप्रत्याशित बाधा या अड़चन आ रही है, तो घबराने के बजाय अपने इष्टदेव का मन ही मन सच्चे भाव से स्मरण करें; रुकावटें अपने आप दूर होंगी. सामाजिक और राजनीतिक स्तर (Social & Political Level) पर आज चारों तरफ आपकी ही नीतियों, निर्णयों और नेतृत्व की सकारात्मक चर्चा होगी, जिससे आपका रसूख बढ़ेगा.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अदम्य साहस, अप्रत्याशित करियर अवसरों और उच्च प्रशंसा का रहेगा. वर्कस्पेस पर कामकाज के मामले में आपका साहस और आत्मविश्वास काफी ऊंचा रहने वाला है, जिससे आप कठिन काम भी चुटकियों में निपटा लेंगे. जहां पर आप वर्तमान में जॉब कर रहे हैं, वहीं पर प्रबंधन की ओर से कोई नया व बेहतरीन पद या प्रमोशन का ऑफर सामने से चलकर आ सकता है; यदि ऑफर बढ़िया और आपके अनुकूल हो तो बिना हिचकिचाहट के तुरंत हां कर देना आपके हित में रहेगा. ऑफिस में आपके बेहतरीन काम की खुली सराहना होगी और सीनियर्स से उत्साहवर्धक सकारात्मक प्रतिक्रिया (Positive Feedback) मिलेगी.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से 7वें चंद्रमा का गोचर सतर्कता और उपहारों की खुशी दोनों लेकर आया है. सप्तम भाव में चंद्रमा के कारण पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर मतभेद या अनबन की स्थिति बन सकती है; इसलिए शांत रहकर विवाद को टालने की कोशिश करें. वहीं दूसरी ओर, अपनों और परिजनों की तरफ से आज आपको कोई मनचाहा प्यारा उपहार (Gift) मिल सकता है, जिससे आपका मन प्रफुल्लित रहेगा और आप बेहद प्रसन्न नजर आएंगे.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट राशिफल (Education & Sports)

विद्यार्थियों और खिलाड़ियों (Students & Sports Persons) के लिए आज का दिन पढ़ाई व खेल के साथ-साथ सेहत पर पूरा ध्यान देने का है. बदलते मौसम के मिजाज को देखते हुए छात्र और खिलाड़ी विशेष सावधानी बरतें; लापरवाही के कारण हल्के बुखार, बदन दर्द या मौसमी फ्लू जैसी स्थिति बन सकती है. इस समय अपनी दिनचर्या और स्वास्थ्य पर गंभीरता से ध्यान देना अत्यंत जरूरी है.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

सप्तम भाव में चंद्रमा के संचरण और बदलते मौसम के प्रभाव से शारीरिक तापमान में उतार-चढ़ाव या वायरल बुखार की शिकायत हो सकती है. अत्यधिक ठंडे पेय पदार्थों और बाहर के खुले भोजन से परहेज करें. शुक्रवार के दिन हल्का, सुपाच्य और ताजा भोजन लें, पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं, नियमित रूप से योग, प्राणायाम व ध्यान का अभ्यास करें और स्वयं को बदलते मौसम के प्रभाव से सुरक्षित रखें.

शुभ रंग: ब्लैक (काला)

शुभ अंक: 7

अशुभ अंक: 1

आज का उपाय: शुक्रवार के दिन मां महालक्ष्मी और भगवान शिव की आराधना करें. शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल व सफेद चंदन डालकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. 7वें चंद्रमा के दांपत्य तनाव को दूर करने के लिए शाम के समय मां लक्ष्मी के सम्मुख शुद्ध घी का दीपक जलाएं और श्री सूक्त का पाठ करें. किसी जरूरतमंद कन्या या गरीब व्यक्ति को सफेद मिष्ठान, फल या वस्त्र का दान करें; इससे पारिजात व प्रीति योग से करियर में आया नया ऑफर फलीभूत होगा, बिजनेस की अड़चनें मिटेंगी और दांपत्य जीवन में मधुरता आएगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 18 Sep 2026 02:10 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Aaj Ka Panchang Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
आज का मेष राशिफल 18 सितंबर 2026: 8वें चंद्रमा से अनसुलझे मामलों में अड़चनें, मालव्य योग के बीच चुनौतियों का डटकर करें मुकाबला
आज का मेष राशिफल 18 सितंबर 2026: 8वें चंद्रमा से अनसुलझे मामलों में अड़चनें, मालव्य योग के बीच चुनौतियों का डटकर करें मुकाबला
राशिफल
Kal Ka Rashifal: 18 सितंबर, मां लक्ष्मी की कृपा से कुंभ और तुला राशि वालों को बड़ी बिजनेस डील व बंपर धन लाभ, जानें 12 राशियों का राशिफल!
कल का राशिफल 18 सितंबर 2026 सप्तमी तिथि और ज्येष्ठा नक्षत्र का महासंयोग, कुंभ और तुला राशि वालों को बड़ी बिजनेस डील व बंपर धन लाभ
राशिफल
कर्क राशि 5वें चंद्रमा से अचानक खास मुलाकात, मालव्य योग से पारिवारिक बिजनेस सफल, संयुक्त परिवार में रखें संयम
Kark Rashifal 17 September 2026: 5वें चंद्रमा से अचानक खास मुलाकात, मालव्य योग से पारिवारिक बिजनेस सफल, संयुक्त परिवार में रखें संयम
राशिफल
मेष राशि 8वें चंद्रमा से ससुराल में अनबन की आशंका, कैश फ्लो संभालना होगा चुनौती, मालव्य योग के बीच बरतें सतर्कता
Mesh Rashifal 17 September 2026: 8वें चंद्रमा से ससुराल में अनबन की आशंका, कैश फ्लो संभालना होगा चुनौती, मालव्य योग के बीच बरतें सतर्कता
Advertisement

वीडियोज

Bihar में एक 'मुर्दा' महिला 12 साल मिली जिंदा... लाश की मिस्ट्री से सनसनी।Sansani
Haryana के Sonipat में 6 महीने के मासूम पर झपटा खूंखार कुत्ता CCTV में कैद हुआ। Viral News
Chitra Tripathi: भारत पर ट्रंप का टैरिफ हथियार...कितना पड़ेगा असर? | Trump Tariff War Against India
Bharat Ki Baat: आम आदमी-VIP..दोनों सड़क के सताए.. यूपी के 'गड्ढों' का विकास कब ?। UP News।
Bharat Ki Baat : 'PDA रथ' से योगी को टक्कर! | UP Elections 2027 | CM Yogi | Akhilesh Yadav
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
इमरान खान की रिहाई के लिए PTI करेगी लॉन्ग मार्च, छावनी में तब्दील इस्लामाबाद शहर
इमरान खान की रिहाई के लिए PTI करेगी लॉन्ग मार्च, छावनी में तब्दील इस्लामाबाद शहर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में PM मोदी के जन्मदिन का जश्न, CM योगी ने जलाए 'आशीर्वाद के दीये'
लखनऊ में PM मोदी के जन्मदिन का जश्न, CM योगी ने जलाए 'आशीर्वाद के दीये'
बॉलीवुड
BMC के 20 स्कूलों को बदलेंगे अलिया भट्ट-रणबीर कपूर, पीएम मोदी के बर्थडे पर लिया संकल्प
बीएमसी के 20 स्कूलों को बदलेंगे अलिया भट्ट-रणबीर कपूर, पीएम मोदी के बर्थडे पर लिया संकल्प
क्रिकेट
अभिषेक शर्मा का तूफान, संजू का भी योगदान, भारत ने अफगानिस्तान को दिया 222का लक्ष्य
अभिषेक शर्मा का तूफान, संजू का भी योगदान, भारत ने अफगानिस्तान को दिया 222का लक्ष्य
इंडिया
TMC सिंबल पर ममता के साथ आई कांग्रेस, कहा - 'ज्ञानेश कुमार ने मोदी जी को जन्मदिन का...'
TMC सिंबल पर ममता के साथ आई कांग्रेस, कहा - 'ज्ञानेश कुमार ने मोदी जी को जन्मदिन का...'
विश्व
'मक्का पैक्ट पर अब आ गया...', हूती हमले के बीच बोले पाक रक्षा मंत्री का बड़ा बयान
'मक्का पैक्ट पर अब आ गया...', हूती हमले के बीच बोले पाक रक्षा मंत्री का बड़ा बयान
इंडिया
नशे की जांच से पहले होटल निकल गए पायलट! 8 क्रू मेंबर्स सस्पेंड
नशे की जांच से पहले होटल निकल गए पायलट! 8 क्रू मेंबर्स सस्पेंड
एग्रीकल्चर
मुर्गी पालन में कमाई चाहिए तो इन गलतियों से बचें
मुर्गी पालन में कमाई चाहिए तो इन गलतियों से बचें
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Embed widget