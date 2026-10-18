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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलआज का वृषभ राशिफल 18 अक्टूबर 2026: 8वें चंद्रमा से अनहोनी की आशंका, ब्रांडिंग व डिजिटल मार्केटिंग पर ध्यान, प्रॉपर्टी निवेश से बचें

आज का वृषभ राशिफल 18 अक्टूबर 2026: 8वें चंद्रमा से अनहोनी की आशंका, ब्रांडिंग व डिजिटल मार्केटिंग पर ध्यान, प्रॉपर्टी निवेश से बचें

आज का वृषभ राशिफल 18 अक्टूबर 2026: 8वें चंद्रमा से अनहोनी का अलर्ट, बिजनेस में जल्दबाजी से बचें, प्रॉपर्टी निवेश टालें, ऑफिस में अनुभवी सलाह लें! पढ़ें मां महागौरी का उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 18 Oct 2026 07:08 AM (IST)
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18 अक्टूबर 2026, रविवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि सुबह 08:29 बजे तक रहेगी, तत्पश्चात महाअष्टमी (शारदीय नवरात्र का आठवां दिन, मां महागौरी पूजा / दुर्गाष्टमी) प्रारंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज दोपहर 12:49 बजे तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा, इसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र प्रारंभ होगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, सुकर्मा योग और अत्यंत मंगलकारी सर्वार्थ सिद्धि योग का प्रभाव रहेगा.

चंद्रमा आज शाम 07:33 बजे तक धनु राशि में (आपकी राशि से 8वें भाव यानी अष्टम भाव अनहोनी की आशंका, हड़बड़ी से नुकसान, डिजिटल मार्केटिंग में ढिलाई, प्रॉपर्टी निवेश में रोक व वरिष्ठों से मार्गदर्शन स्थान) में संचरण करेंगे; इसके बाद चंद्रमा मकर राशि (9वें भाव) में प्रवेश करेंगे. आठवें भाव में चंद्रमा के संचरण के कारण आज आपके साथ किसी अनचाही घटना या अनहोनी होने की आशंका बन सकती है; इसलिए हर कदम फूंक-फूंक कर रखें, जोखिम भरे कार्यों से दूर रहें और वाहन चलाते समय पूरी सतर्कता बरतें. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन वृषभ राशि के कारोबारियों के लिए जल्दबाजी से बचने, ब्रांडिंग व डिजिटल मार्केटिंग पर तुरंत ध्यान देने और प्रॉपर्टी में नए निवेश को टालने का रहेगा.

हड़बड़ी और जल्दबाजी से बचें, वरना होगा नुकसान: बिजनेसमैन को किसी भी सौदे, ऑर्डर या कार्य को करते समय अत्यधिक जल्दबाजी, उतावलेपन और हड़बड़ी से पूरी तरह बचना चाहिए; असावधानी के चलते आज लाभ (Profit) कमाने के बजाय बड़ा आर्थिक नुकसान (Loss) झेलना पड़ सकता है.

ब्रांडिंग और डिजिटल मार्केटिंग पर दें ध्यान: यदि आपने बिजनेस की ब्रांडिंग और सही प्रचार-प्रसार पर ध्यान नहीं दिया, तो आज के कड़े कॉम्पिटिटिव मार्केट में आप अपनी मजबूत और विश्वसनीय ब्रांड छवि बनाने से चूक सकते हैं; साथ ही डिजिटल मार्केटिंग की उपेक्षा करने से आपके व्यापार की ग्रोथ में भारी कमी आ सकती है, इसलिए ऑनलाइन उपस्थिति को तुरंत मजबूत करें.

प्रॉपर्टी में निवेश के लिए समय नहीं है अनुकूल: जमीन-जायदाद, फ्लैट या रियल एस्टेट (Property) में नया निवेश करने के लिए वर्तमान समय आपके लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है, क्योंकि ग्रहों की चाल आपके पक्ष में नहीं चल रही है; पूंजी फंसने की आशंका है, इसलिए ऐसे फैसले कुछ समय के लिए टाल दें.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में अनुभवी इंसान की सलाह लेने और ग्रहों की प्रतिकूलता को देखते हुए शांत रहकर काम निपटाने का रहेगा.

अनुभवी इंसान की सलाह मानना रहेगा सही: ऑफिस में यदि किसी प्रोजेक्ट, फाइल या सहकर्मियों के साथ कोई दिक्कत या गतिरोध आ रहा है, तो अपनी जिद पर अड़े रहने के बजाय संस्थान के किसी वरिष्ठ व अनुभवी इंसान की सलाह मानना आपके लिए सबसे सही और कारगर रहेगा.

वर्कस्पेस पर दिन नहीं रहेगा कुछ खास: कार्यक्षेत्र के लिहाज से आज का दिन सही मायने में आपके लिए कुछ खास अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि ग्रहों की प्रतिकूल चाल आपका पूरा साथ नहीं दे रही है; ऐसे में किसी नई जिम्मेदारी को लेने में जल्दबाजी न करें और न ही किसी विवाद में उलझें.

दैनिक कार्यों में बरतें एकाग्रता: काम में गलतियों से बचने के लिए अपने रूटीन असाइनमेंट्स को बार-बार क्रॉस-चेक करें ताकि उच्चाधिकारियों की नाराजगी से बचा जा सके.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से अष्टम चंद्रमा बड़े-बुजुर्गों के साथ संवाद में संयम बरतने और उनकी सीख का सम्मान करने का संकेत दे रहा है.

बड़े-बुजुर्गों से पड़ सकती है डांट: घर-परिवार में किसी लापरवाही, जल्दबाजी या अनुचित व्यवहार के कारण आपको परिवार के बड़े-बुजुर्गों से कड़ी डांट पड़ सकती है; इसे अपमान समझने के बजाय उनके अनुभव और स्नेह की सीख समझकर अपनी गलती सुधारें.

दुर्गाष्टमी पर घर में शांति बनाए रखें: महाअष्टमी के पावन अवसर पर परिजनों के साथ मिलकर मां महागौरी की आराधना करें; घरेलू वातावरण में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए अपनी वाणी में विनम्रता रखें.

शिक्षा, स्टूडेंट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों (Students) के लिए आज का दिन व्यवस्थित टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करने का है. छात्र-छात्राएं अपनी पढ़ाई में आत्मविश्वास (Confidence) बढ़ाने और आगामी परीक्षाओं में शानदार व अच्छे रिजल्ट्स की गारंटी सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से एक संतुलित स्टडी टाइम टेबल बनाएं और उसका कड़ाई से पालन करें. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 8th हाउस के चंद्रमा के प्रभाव से अचानक पेट दर्द, अपच, चोट-चपेट या मानसिक घबराहट की समस्या हो सकती है. हठ या गुस्से में वाहन तेज न चलाएं. हल्का, सुपाच्य और सात्विक आहार लें, भरपूर पानी पिएं और दिनचर्या में थोड़ा समय मां महागौरी के ध्यान (Meditation) को दें.

शुभ रंग: पर्पल (बैंगनी)

शुभ अंक: 2

अशुभ अंक: 4

आज का उपाय: रविवार और शारदीय नवरात्र की महाअष्टमी तिथि के पावन अवसर पर मां महागौरी की विधिवत पूजा-अर्चना करें. घट के समक्ष शुद्ध गाय के घी का दीपक प्रज्वलित कर माता रानी को श्वेत पुष्प, नारियल और हलवा-पूरी व चने का भोग लगाएं तथा 'ॐ देवी महागौर्यै नमः' अथवा 'श्वेते वृषे समारूढा श्वेताम्बरधरा शुचिः. महागौरी शुभं दद्यान्महादेवप्रमोददा॥' मंत्र का 108 बार जप करें.

इसके साथ ही रविवार होने के कारण तांबे के लोटे में जल, लाल चंदन, अक्षत और लाल पुष्प डालकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दें तथा महाअष्टमी पर कन्या पूजन कर कन्याओं को उपहार व दक्षिणा भेंट करें. इससे आठवें भाव के चंद्रमा से होने वाली अनहोनी, हड़बड़ी का नुकसान और मानसिक तनाव शांत होगा, बिजनेस में डिजिटल ग्रोथ बढ़ेगी, वरिष्ठों का आशीर्वाद मिलेगा और करियर में स्थिरता आएगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 18 Oct 2026 07:08 AM (IST)
Tags :
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