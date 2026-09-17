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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलवृषभ राशि 7वें चंद्रमा से पार्टनरशिप बिजनेस में बंपर मुनाफा, सर्वार्थ सिद्धि योग से नए संपर्क दिलाएंगे लाभ

वृषभ राशि 7वें चंद्रमा से पार्टनरशिप बिजनेस में बंपर मुनाफा, सर्वार्थ सिद्धि योग से नए संपर्क दिलाएंगे लाभ

Vrishabh Rashifal 17 September 2026: 7वें चंद्रमा से पार्टनरशिप बिजनेस में लाभ, सर्वार्थ सिद्धि योग से नए संपर्क, मीटिंग में प्रेजेंटेशन का मौका! पढ़ें 17 सितंबर राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 17 Sep 2026 02:05 AM (IST)
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Aaj Ka Vrishabh Rashifal 17 september 2026: 17 सितंबर 2026, गुरुवार के दिन सुबह 10:48 बजे तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि रहेगी, जिसके बाद सप्तमी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज शाम 07:54 बजे तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा, उसके उपरांत ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और विष्कुम्भ योग का विशेष प्रभाव मिलेगा. चंद्रमा आज पूरे दिन वृश्चिक राशि में संचार करेंगे.

चंद्रमा आपकी राशि से 7वें भाव (सप्तम भाव यानी पार्टनरशिप, साझेदारी, वैवाहिक जीवन, दैनिक व्यापार व कस्टमर रिलेशन स्थान) में गोचर कर रहे हैं. 7वें चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज आपको पार्टनरशिप (साझेदारी) के बिजनेस से बहुत बड़ा आर्थिक लाभ प्राप्त होगा. आज शुभ कार्यों के लिए दो शुभ मुहूर्त रहेंगे, पहला सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया तथा दूसरा शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन वृषभ राशि के जातकों के लिए साझेदारी में विस्तार, नए संपर्कों के निर्माण और त्वरित निर्णय लेने का रहेगा. यदि बिजनेस में आज कोई बेहतरीन व्यावसायिक अवसर आपके हाथ लगे, तो ज्यादा सोचने-विचारने या असमंजस में समय बिल्कुल न गंवाएं; तुरंत सक्रिय होकर उस अवसर को भुनाएं. विष्कुम्भ और सर्वार्थ सिद्धि योग के शुभ प्रभाव से नए कारोबारियों (New Businessmen) को अपने बेस्ट फ्रेंड (घनिष्ठ मित्र) के मजबूत सहयोग व सलाह से बहुत बड़ा व्यावसायिक फायदा हो सकता है. अनुकूल ग्रह गोचर के चलते नए व्यापारियों के बाजार में कई प्रभावशाली और नए संपर्क बनेंगे जो भविष्य में अत्यंत लाभकारी साबित होंगे; साथ ही आपको अपने पेशेवर जीवन को लेकर कई उत्साहवर्धक और सकारात्मक बातें सुनने को मिलेंगी.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में प्रस्तुति देने, सीनियर्स से मार्गदर्शन पाने और सेहत को संभालने का रहेगा. ऑफिस में एंप्लॉयड पर्सन को आगामी फेस्टिवल सीजन को देखते हुए सीनियर्स के माध्यम से कोई ऐसी महत्वपूर्ण और नई तकनीकी/रणनीतिक बात पता चलेगी, जो भविष्य में आपके करियर के लिए बेहद कारगर व फलदायी साबित होगी. वर्कप्लेस पर आधिकारिक मीटिंग के दौरान बॉस या उच्चाधिकारी द्वारा आपको अचानक किसी प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन (Presentation) देने के लिए कहा जा सकता है; इसलिए अपनी पूरी तैयारी पहले से दुरुस्त रखें. मार्केटिंग और फील्ड से जुड़े एंप्लॉयड पर्सन को काम की आपाधापी के साथ-साथ अपने खान-पान पर भी विशेष ध्यान देना होगा, तभी आपकी सेहत उत्तम और ऊर्जावान बनी रह सकेगी.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से 7वें चंद्रमा का गोचर अत्यंत सुखद, रोमांटिक और भावनात्मक मजबूती लेकर आया है. बात करें आपके प्रेम जीवन (Love Life) की तो आज आप अपने लवर (प्रेमी) के साथ ज्यादा से ज्यादा खूबसूरत समय बिताएंगे, जिससे आपसी समझ और विश्वास और अधिक गहरा होगा. वैवाहिक जीवन में भी जीवनसाथी के साथ तालमेल बेहतरीन रहेगा और घर का माहौल शांतिपूर्ण व आनंददायक बना रहेगा.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट राशिफल (Education & Sports)

खिलाड़ियों (Sports Persons) के लिए आज का दिन ग्राउंड पर आत्मविश्वास और सहयोग से भरा रहेगा. ट्रैक या खेल के मैदान पर स्पोर्ट्स पर्सन को अपने कोच, टीममेट्स और सभी साथियों का भरपूर साथ व प्रोत्साहन मिलेगा; इस सामूहिक सहयोग से आपकी पिछली मानसिक टेंशन काफी कम होगी और आप बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

सप्तम भाव में चंद्रमा के संचरण से मानसिक संतुष्टि रहेगी, किंतु मार्केटिंग प्रोफेशनल्स को खान-पान में लापरवाही के कारण गैस, एसिडिटी या शारीरिक कमजोरी हो सकती है. काम की भागदौड़ के बीच समय पर पौष्टिक आहार लें. गुरुवार के दिन हल्का, सात्विक व ताजा भोजन करें, प्रचुर मात्रा में पानी पिएं, नियमित रूप से योग व ध्यान (Meditation) का अभ्यास करें और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखें.

शुभ रंग: पिंक (गुलाबी)

शुभ अंक: 5

अशुभ अंक: 1

आज का उपाय: गुरुवार के पावन अवसर पर भगवान श्री लक्ष्मीनारायण की विधिवत पूजा करें और केले के वृक्ष पर जल में थोड़ी सी हल्दी, गुड़ व चने की दाल डालकर अर्घ्य दें. 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' और 'ॐ बृं बृहस्पतये नमः' मंत्र का जाप करें. सप्तम चंद्रमा के पूर्ण शुभ प्रभाव के लिए शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, गंगाजल, सफेद चंदन व पीले पुष्प अर्पित कर अभिषेक करें. किसी जरूरतमंद को पीले फल, चने की दाल, बेसन की मिठाई या भोजन का दान करें; इससे सर्वार्थ सिद्धि योग से नए बिजनेस संपर्क मजबूत होंगे, साझेदारी में मुनाफा बढ़ेगा, वर्कप्लेस पर प्रेजेंटेशन सफल होगी और लव लाइफ में खुशहाली आएगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 17 Sep 2026 02:05 AM (IST)
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