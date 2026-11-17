Aaj Ka Vrishabh Rashifal 17 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज दोपहर 03:30 बजे तक आपकी राशि से 9वें भाव यानी नवम भाव (भाग्य, धर्म, न्यायप्रियता, उच्च आदर्श, पिता व आध्यात्मिक उन्नति स्थान) में मकर राशि में संचरण कर रहे हैं, और इसके बाद कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे. नवम भाव में चंद्रमा की शुभ स्थिति के चलते आज आप एक बेहद न्यायप्रिय व्यक्ति के रूप में उभरेंगे और सिद्धांतों पर अडिग रहेंगे.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 17 November 2026)

दिनांक: 17 नवंबर 2026, मंगलवार

17 नवंबर 2026, मंगलवार तिथि: पूरे दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष गोपाष्टमी (अष्टमी) तिथि रहेगी

पूरे दिन रहेगी नक्षत्र: पूरे दिन धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा

पूरे दिन रहेगा शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग और वृद्धि योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग और चंद्र गोचर व विशेष योग: चंद्रमा दोपहर 03:30 बजे तक मकर राशि ( आपकी राशि से 9वें भाव ) में रहेंगे, तत्पश्चात कुंभ राशि (10वें भाव) में प्रवेश करेंगे. दोपहर 03:30 बजे के बाद चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष रहेगा

चंद्रमा दोपहर 03:30 बजे तक मकर राशि ( ) में रहेंगे, तत्पश्चात कुंभ राशि (10वें भाव) में प्रवेश करेंगे. दोपहर 03:30 बजे के बाद रहेगा शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

दोपहर काल: दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 03:00 से शाम 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें)

दोपहर 03:00 से शाम 04:30 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: उत्तर दिशा

1. बिजनेस, वास्तु और पुश्तैनी कारोबार (Business Vastu & Ancestral Advice)

धैर्य और आत्मविश्वास से मिलेगी निश्चित सफलता: व्यापारियों को आज अपने धैर्य और आत्मविश्वास में किसी तरह की कमी नहीं आने देनी चाहिए; पूरे विश्वास के साथ काम करने से आपको निश्चित ही बड़ी सफलता मिलेगी. यदि बिजनेस में कुछ सुधार संबंधी प्लानिंग बन रही है, तो वास्तु नियमों (Vastu Rules) को ध्यान में रखकर ही वस्तुओं का स्थान परिवर्तन करें.

पुश्तैनी बिजनेस में पिता से बनाए रखें संवाद: पैतृक या पारिवारिक व्यवसाय (Ancestral Business) में पिता के साथ बातचीत का सिलसिला निरंतर बनाए रखें, साथ ही उनकी आवश्यकताओं का भी पूरा ध्यान रखें; क्योंकि उनका आशीर्वाद और प्रसन्नता आपके कारोबार के लिए अत्यंत जरूरी है.

2. करियर, पद-प्रतिष्ठा और मार्केटिंग अलर्ट (Career Growth & Anger Alert)

पद-प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी, बनेंगे इनकम के अतिरिक्त स्रोत: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) को आज कार्यस्थल (Workplace) पर अपने कार्यों की लिस्ट बनाकर दिन की शुरुआत करनी चाहिए; ऐसा करने से बढ़िया समय प्रबंधन (Time Management) होगा. आज आपकी प्रतिष्ठा और पद में बढ़ोतरी होगी तथा इनकम के अतिरिक्त स्रोत (Extra Income Sources) भी बनेंगे.

मार्केटिंग एम्प्लॉई गुस्से से बनाएं दूरी वरना बनेगी 'एंग्री बर्ड' की इमेज: मार्केटिंग से जुड़े कर्मचारियों को आज अत्यधिक क्रोध से दूरी बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि यह आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है; इससे आपको ब्लड प्रेशर (BP) और हार्ट से जुड़ी दिक्कत हो सकती है, साथ ही बाजार में आपकी 'एंग्री बर्ड' (Angry Bird) की नकारात्मक छवि बन सकती है.

3. छात्र, पारिवारिक जीवन व स्वास्थ्य (Students, Family Blessings & Health)

वृद्धि योग में प्रतियोगी छात्रों को मिलेंगे अच्छे परिणाम: वृद्धि योग बनने से प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive Exams) की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों (Students) को अपनी मेहनत के बेहद अच्छे और सकारात्मक परिणाम मिलने की पूरी संभावना है.

बड़े-बुजुर्गों के आशीर्वाद से खुलेंगे समृद्धि के द्वार: घर के बड़े-बुजुर्गों का पूरा मान-सम्मान व आदर बनाए रखें; उनका स्नेह और आशीर्वाद आपके लिए सुख-समृद्धि के नए द्वार खोलेगा.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: मानसिक शांति के लिए क्रोध और तनाव पर नियंत्रण रखें; विशेष रूप से ब्लड प्रेशर और हृदय स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें. दोपहर 03:30 बजे के बाद चंद्रमा-राहु ग्रहण दोष के प्रभाव से बचने के लिए संतुलित आहार लें और नियमित प्राणायाम करें.

लकी कलर: क्रीम (Cream)

लकी नंबर: 4

अनलकी नंबर: 9

मंगलवार विशेष अचूक उपाय: आज मंगलवार, कार्तिक शुक्ल गोपाष्टमी और नवम भाव के चंद्रमा के शुभ फलों में वृद्धि तथा दोपहर बाद बनने वाले चंद्र-राहु ग्रहण दोष की शांति हेतु प्रातः काल स्नान के पश्चात गौ माता को हरा चारा, गुड़ और रोटी खिलाएं. संकटमोचन हनुमान जी के मंदिर में जाकर सिंदूर व चमेली का तेल अर्पित करें और 'सुंदरकांड' या 'हनुमान चालीसा' का पाठ करें. शिवलिंग पर जल में काले तिल मिलाकर अभिषेक करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' का 108 बार जप करें. इससे क्रोध व रक्तचाप नियंत्रित रहेगा, पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और व्यापार में उन्नति बनी रहेगी.

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