Vrishabh Rashifal: 16 अक्टूबर 2026, शुक्रवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि (शारदीय नवरात्र का छठा दिन, मां कात्यायनी पूजा) पूरे दिन रहेगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज सुबह 06:48 बजे तक ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात मूल (मूला) नक्षत्र प्रारंभ होगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग और शोभन योग का प्रभाव रहेगा.

चंद्रमा आज सुबह 06:48 बजे के बाद धनु राशि में संचरण करेंगे (आपकी राशि से 8वें भाव यानी अष्टम भाव रुकावटें, कानूनी मामले, स्टॉक की चिंताएं, मानसिक तनाव व वैवाहिक चुनौतियां स्थान पर विशेष प्रभाव रहेगा). आठवें भाव में चंद्रमा के संचरण के कारण आज परिवार में किसी गलतफहमी के चलते रिश्तेदारों से विमुख होना पड़ सकता है या संबंधों में दूरी आ सकती है; इसलिए अपनी वाणी और व्यवहार में अत्यधिक संयम रखें. शुभ कार्यों के लिए आज दो शुभ समय हैं, सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन वृषभ राशि के कारोबारियों के लिए राजकीय मामलों में अनुभवी सलाह लेने, यात्राएं टालने और नए उद्यमियों के लिए कानूनी पचड़ों से बचने का रहेगा.

राजकीय मामलों में अनुभवी मार्गदर्शन व यात्राएं टालें: व्यवसाय से संबंधित किसी भी सरकारी या राजकीय मामले में किसी अनुभवी व विधि विशेषज्ञ व्यक्ति से मार्गदर्शन लेना बेहद जरूरी है; इस समय पहले से निर्धारित व्यावसायिक यात्राओं को टालना ही आपके लिए सबसे उचित रहेगा.

स्टॉक क्लियर करने में आ सकती है दिक्कत: आगामी त्योहारी सीजन (Festive Season) के दौरान किसी खास उत्पाद या व्यापार में बिजनेसमैन को पुराना स्टॉक क्लियर करने में काफी दिक्कतों और मंदी का सामना करना पड़ सकता है; छूट या नई रणनीति पर विचार करें.

न्यू बिजनेसमैन कानूनी पचड़ों से रहें दूर: नए कारोबारियों (New Entrepreneurs) के बाजार में किसी कानूनी पचड़े या कागजी उलझन में फंसने की आशंका है; बिना पूरी जांच-पड़ताल और कानूनी सलाह के किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर न करें.

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन मानसिक तनाव के बीच नियमित गतिविधियों में अतिरिक्त मेहनत करने और आत्मसम्मान की रक्षा करने का रहेगा.

टेंशन के कारण काम में नहीं लगेगा मन: एंप्लॉयड पर्सन आज किसी व्यक्तिगत या आधिकारिक टेंशन के कारण काम में पूरा मन नहीं लगा पाएंगे; मानसिक बेचैनी और तनाव हावी रह सकता है.

वर्कस्पेस पर अतिरिक्त प्रयास जरूरी: कार्यक्षेत्र में अपने रूटीन और नियमित कार्यों को पूरा करने के लिए भी आपको सामान्य से कहीं अधिक अतिरिक्त प्रयास और ऊर्जा लगानी होगी; काम टालने से बचें.

सेल्फ-रिस्पेक्ट के प्रति रहें अलर्ट: वर्कस्पेस पर अपने आत्मसम्मान (Self-Respect) को लेकर विशेष रूप से सचेत रहें; किसी भी नकारात्मक प्रवृत्ति (Negative Nature) वाले सहकर्मी से दूरी बनाकर रखें ताकि व्यर्थ के विवाद में न फंसें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से अष्टम चंद्रमा वैवाहिक जीवन में सुख में कमी और रिश्तेदारों से दूरी का संकेत दे रहा है.

रिश्तेदारों से विमुखता की स्थिति: परिवार में किसी पुरानी बात या संपत्ति के मसले को लेकर रिश्तेदारों से विमुख होना पड़ सकता है; खुद को शांत रखें और बात को तूल न दें.

वैवाहिक जीवन में परेशानियों का सामना: दैनिक सुख-सुविधाओं और तालमेल में गिरावट आने से सामान्य वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानियों और खींचतान का सामना करना पड़ सकता है; जीवनसाथी के साथ धैर्यपूर्वक बात करें.

शिक्षा, स्टूडेंट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों (Competitive & General Students) के लिए आज का दिन स्वभाव पर नियंत्रण रखने का है. प्रतियोगी और सामान्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र-छात्राएं किसी बात को लेकर अत्यधिक उग्र स्वभाव वाले और चिड़चिड़े हो सकते हैं; अपने इस चिड़चिड़ेपन को तुरंत नियंत्रित करने का प्रयास करें, अन्यथा पढ़ाई प्रभावित होगी. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 8th हाउस के चंद्रमा के प्रभाव से मानसिक तनाव, सिरदर्द और अनिद्रा की समस्या हो सकती है. वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें. हल्का व सात्विक आहार लें, पर्याप्त पानी पिएं और दिनचर्या में थोड़ा समय मां कात्यायनी के ध्यान (Meditation) को दें.

शुभ रंग: ऑफ व्हाइट (दूधिया सफेद)

शुभ अंक: 9

अशुभ अंक: 7

आज का उपाय: शुक्रवार और शारदीय नवरात्र के छठे दिन मां कात्यायनी की विधिवत पूजा-अर्चना करें. घट के समक्ष शुद्ध गाय के घी का दीपक प्रज्वलित कर माता रानी को लाल पुष्प और शुद्ध शहद अर्पित करें तथा 'ॐ ह्रीं नमः कात्यायन्यै' अथवा 'चन्द्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवरवाहना. कात्यायनी शुभं दद्याद् देवी दानवघातिनी॥' मंत्र का 108 बार जप करें.

इसके साथ ही शुक्रवार होने के कारण मां महालक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं और कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें. किसी छोटी कन्या को सफेद मिठाई या फल भेंट करें; इससे 8वें भाव के चंद्रमा से होने वाली रुकावटें और मानसिक तनाव दूर होगा, कानूनी पचड़ों से रक्षा होगी, व्यापारिक स्टॉक सुगमता से निकलेगा और पारिवारिक शांति स्थापित होगी.

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