Aaj Ka Vrishabh Rashifal 16 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी राशि से 9वें भाव यानी नवम भाव (भाग्य, धर्म, जिज्ञासा, उच्च सोच, लंबी योजनाएं व विस्तार स्थान) में मकर राशि में संचरण कर रहे हैं. नवम भाव में चंद्रमा की शुभ स्थिति के चलते आज आपके भीतर अपने आसपास के वातावरण और नई चीजों को जानने-समझने के प्रति बेहद उत्सुकता व जिज्ञासा बनी रहेगी.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 16 November 2026)

दिनांक: 16 नवंबर 2026, सोमवार

16 नवंबर 2026, सोमवार तिथि: पूरे दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि रहेगी

पूरे दिन रहेगी नक्षत्र: पूरे दिन श्रवण नक्षत्र रहेगा

पूरे दिन रहेगा शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, परिजात योग, गण्ड योग और सर्वार्थसिद्धि योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, परिजात योग, गण्ड योग और चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात मकर राशि (आपकी राशि से 9वें भाव) में संचरण करेंगे

चंद्रमा पूरे दिन-रात में संचरण करेंगे विशेष ग्रह परिवर्तन: सूर्य देव शाम 07:43 बजे के बाद वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे सूर्य-मंगल परिवर्तन योग का निर्माण होगा

सूर्य देव शाम 07:43 बजे के बाद में प्रवेश करेंगे, जिससे का निर्माण होगा शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक ( शुभ चौघड़िया )

सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक ( ) दोपहर बाद: दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें)

सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

1. बिजनेस, टेंडर और नई साइट की शुरुआत (Business Tender & Site Launch)

बड़ा टेंडर मिलने के योग, नई साइट पर काम शुरू करना शुभ: व्यापारियों के लिए आज का दिन बड़ी उपलब्धियां लेकर आ रहा है; आपको कोई बड़ा सरकारी या कॉर्पोरेट टेंडर (Big Tender) मिल सकता है, जिससे आपके बिजनेस की ग्रोथ में जबरदस्त इजाफा होगा. इसके साथ ही, यदि आप किसी नई जगह पर साइट का वर्क स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आज का दिन आपके लिए बेहद शुभ और बेहतर रहेगा.

पुरानी प्लानिंग में सफलता, नए उद्यमी जारी रखें परिश्रम: व्यापारियों द्वारा पिछले दिनों की गई प्लानिंग में आज सफलता मिलने की प्रचुर संभावना है, इसलिए अपने प्रयासों को निरंतर जारी रखें. जिन जातकों ने अभी नया बिजनेस स्टार्ट किया है, वे कठोर परिश्रम जारी रखें; बहुत जल्द आपके लिए उन्नति के द्वार खुलेंगे.

2. करियर, सोच और यात्रा सतर्कता (Career Mindset & Travel Theft Alert)

वर्कप्लेस पर सफल होने के लिए बढ़ाएं अपनी सोच: गण्ड और सर्वार्थसिद्धि योग के शुभ संयोग से कार्यस्थल (Workplace) पर बड़ी सफलता पाने के लिए आपको अपने नजरिए और सोच के दायरे को थोड़ा और बढ़ाना होगा.

मार्केटिंग एम्प्लॉई सफर के दौरान सामान का रखें खास ध्यान: मार्केटिंग और फील्ड जॉब से जुड़े कर्मचारियों (Marketing Employed Persons) को आज ट्रैवलिंग करते समय अपने कीमती सामान, बैग और दस्तावेजों का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि लापरवाही होने पर सामान चोरी होने की आशंका बन रही है.

3. लव, फैमिली, खिलाड़ी व स्वास्थ्य (Family Peace, Love & Sports Diet)

परिवार में सुख-शांति, लव लाइफ में बीतेंगे खट्टे-मीठे लम्हे: घर-परिवार में सुख-शांति और सौहार्द का माहौल बना रहेगा. प्रेम जीवन और दांपत्य जीवन में आज आप अपने लव या लाइफ पार्टनर के साथ कुछ यादगार और खट्टे-मीठे लम्हे बिताएंगे, जिससे रिश्ता और मजबूत होगा.

खिलाड़ियों को डाइट चार्ट फॉलो करने की सलाह: खेल जगत से जुड़े जातकों (Sports Persons) को यदि अपने क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल करनी है, तो अपनी फिटनेस और डाइट चार्ट (Diet Chart) को पूरी सख्ती और अनुशासन से फॉलो करना होगा.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: नवम चंद्रमा से मानसिक स्फूर्ति और सकारात्मकता बनी रहेगी. शाम को सूर्य-मंगल परिवर्तन योग के प्रभाव से पाचन या शारीरिक थकान से बचने के लिए संतुलित आहार लें, पर्याप्त पानी पिएं और नियमित प्राणायाम करें.

लकी कलर: पिंक (गुलाबी)

लकी नंबर: 9

अनलकी नंबर: 3

सोमवार विशेष अचूक उपाय: आज सोमवार, कार्तिक शुक्ल सप्तमी, सर्वार्थसिद्धि योग और नवम भाव के चंद्रमा के शुभ फलों में वृद्धि तथा देवाधिदेव महादेव व माता पार्वती की विशेष कृपा पाने हेतु प्रातः काल स्नान के पश्चात शिवलिंग पर शुद्ध जल, कच्चा गाय का दूध, सफेद फूल और अक्षत अर्पित कर 'ॐ नमः शिवाय' का 108 बार जप करें. शाम को सूर्य-मंगल परिवर्तन योग के समय भगवान सूर्य का स्मरण करते हुए 'आदित्य हृदय स्तोत्र' या 'हनुमान चालीसा' का पाठ करें तथा किसी जरूरतमंद या मंदिर में चावल, चीनी, दूध अथवा सफेद मिठाई का दान करें. इससे बड़े टेंडर व व्यापारिक योजनाओं में सफलता मिलेगी, यात्रा सुरक्षित रहेगी और परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी.

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