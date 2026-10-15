Vrishabh Rashifal: 15 अक्टूबर 2026, गुरुवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि (शारदीय नवरात्र का पांचवां दिन, मां स्कंदमाता पूजा) पूरे दिन रहेगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज पूरे दिन ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग और सौभाग्य योग का विशेष शुभ संयोग प्राप्त होगा. चंद्रमा आज पूरे दिन वृश्चिक राशि में (आपकी राशि से 7वें भाव यानी सप्तम भाव साझेदारी, नेतृत्व क्षमता, व्यावसायिक विस्तार, धार्मिक रुचि, पारिवारिक विश्वास व करियर में रुकावटों का अंत) में संचरण करेंगे.

सातवें भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज आपके भीतर अद्भुत नेतृत्व क्षमता (Leadership Skills) में निखार आएगा; आप टीम और घर-परिवार दोनों को सही दिशा में आगे बढ़ाने में पूरी तरह सफल रहेंगे. शुभ कार्यों के लिए आज दो शुभ समय हैं, सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन वृषभ राशि के कारोबारियों के लिए नए अवसरों के खुलने, स्टाफ की सलाह से काम बांटने और आंतरिक धोखे से बचने का रहेगा.

स्टाफ की सलाह और जिम्मेदारियों का बंटवारा: बिजनेसमैन अपने अधीनस्थ कर्मचारियों और स्टाफ की उपयोगी एडवाइस (सलाह) पर भी गंभीरता से ध्यान दें; कार्य के भारी दबाव को कम करने के लिए जिम्मेदारियों को दूसरों के साथ साझा (Share) करना फायदेमंद रहेगा.

भरोसेमंद कर्मचारी से सतर्कता जरूरी: व्यवसाय में विकास और विस्तार की नई संभावनाओं के द्वार खुलेंगे और दिनभर अत्यधिक व्यस्तता रहेगी; हालांकि, आपका कोई बहुत भरोसेमंद कर्मचारी ही आपके साथ वित्तीय या गोपनीय धोखा कर सकता है, इसलिए बेहतर यही होगा कि सभी महत्वपूर्ण गतिविधियां अपनी सीधी निगरानी में ही करवाएं.

तरक्की की मेहनत रंग लाएगी, मिलेगी अच्छी खबर: व्यापार की उन्नति के लिए पिछले कुछ समय से की गई ईमानदार मेहनत आज रंग लाएगी; किसी नए सौदे या बड़े मुनाफे से जुड़ी कोई बहुत अच्छी खबर आज आपको मिल सकती है.

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र की रुकावटें दूर होने, त्योहारी सीजन में प्रमोशन के अवसर मिलने और नेतृत्व दिखाने का रहेगा.

कार्यक्षेत्र की पुरानी रुकावटें होंगी दूर: नौकरी में दैनिक कामकाज और प्रोजेक्ट्स को लेकर पिछले कुछ दिनों से जो रुकावटें या अड़चनें आ रही थीं, वे आज पूरी तरह दूर हो जाएंगी; काम सुगमता से आगे बढ़ेगा.

फेस्टिव सीजन में आगे बढ़ने के मौके: आगामी त्योहारी सीजन (Festive Season) को देखते हुए नौकरीपेशा लोगों को अपने करियर में आगे बढ़ने, उच्च पद पाने और नई जिम्मेदारियां संभालने के बेहतरीन मौके प्राप्त हो सकते हैं.

सहकर्मियों का मिलेगा सहयोग: आपके नेतृत्व और कार्यकुशलता की वरिष्ठ अधिकारी भी सराहना करेंगे, जिससे वर्कप्लेस पर आपका प्रभाव मजबूत होगा.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से सप्तम चंद्रमा घर में पूजा-पाठ, धार्मिक आस्था और माता-पिता के विश्वास से आत्मविश्वास बढ़ाने का योग बना रहा है.

घर की पूजा-पाठ और धर्म-कर्म में लगेगा मन: आज आपका मन घर में होने वाली दैनिक पूजा-पाठ, नवरात्र अनुष्ठान और धार्मिक गतिविधियों की तरफ विशेष रूप से आकर्षित रहेगा; मन में सात्विक शांति बनी रहेगी.

माता-पिता के विश्वास से बढ़ेगा आत्मविश्वास: परिवार में पेरेंट्स की आपके प्रति आशा, उम्मीद और अटूट विश्वास को देखकर आपके आत्मविश्वास में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी; हालांकि किसी भी पारिवारिक निर्णय में आपको पूरे संयम और धैर्य से काम लेना होगा.

शिक्षा, स्टूडेंट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों (Competitive Students) के लिए आज का दिन स्वर्णिम भविष्य की नींव रखने का है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र-छात्राएं दिनभर पूरी लगन से अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहेंगे; आज का यह कड़ा अध्ययन और एकाग्रता आपके उज्ज्वल और बेहतर भविष्य की ठोस नींव तैयार करेगा. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 7वें भाव के चंद्रमा और सौभाग्य योग के प्रभाव से आपका शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य आम तौर पर बहुत अच्छा और ऊर्जावान रहेगा. अत्यधिक व्यस्तता के बावजूद आप मानसिक रूप से तरोताजा रहेंगे. समय पर सात्विक आहार लें, पर्याप्त पानी पिएं और दिनचर्या में थोड़ा समय मां स्कंदमाता के ध्यान (Meditation) को दें.

शुभ रंग: ब्राउन (भूरा)

शुभ अंक: 4

अशुभ अंक: 3

आज का उपाय: गुरुवार और शारदीय नवरात्र के पांचवें दिन मां स्कंदमाता की विधिवत पूजा-अर्चना करें. घट के समक्ष शुद्ध गाय के घी का दीपक प्रज्वलित कर माता रानी को पीले पुष्प और केले अथवा दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं तथा 'ॐ ऐं ह्रीं क्लीं स्कन्दमात्रै नमः' अथवा 'सिंहासनगता नित्यं पद्माश्रितकरद्वया. शुभदास्तु सदा देवी स्कन्दमाता यशस्विनी॥' मंत्र का 108 बार जप करें. इसके साथ ही गुरुवार होने के कारण भगवान श्री हरि विष्णु को पीले फल अर्पित करें और माथे पर केसर अथवा हल्दी का तिलक लगाएं. किसी छोटी कन्या को पीले फल या मिश्री भेंट करें; इससे 7वें भाव के चंद्रमा से नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी, व्यापार में कर्मचारियों के धोखे से बचाव होगा, नौकरी में उन्नति के मार्ग खुलेंगे और परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी.

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