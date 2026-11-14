Aaj Ka Vrishabh Rashifal 14 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज मध्य रात्रि 03:11 बजे तक आपकी राशि से 8वें भाव यानी अष्टम भाव (आयु, आकस्मिक बाधा, सांसारिक उलझन, मानसिक तनाव व सतर्कता स्थान) में धनु राशि में संचरण कर रहे हैं. अष्टम भाव में चंद्रमा की प्रतिकूल स्थिति के चलते आज व्यावहारिक और सांसारिक मामलों में कुछ अड़चनें व समस्याएं सामने आ सकती हैं; धैर्य और शांत दिमाग से परिस्थितियों को संभालें.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 14 November 2026)

दिनांक: 14 नवंबर 2026, शनिवार

14 नवंबर 2026, शनिवार तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि रात्रि 11:24 बजे तक, तत्पश्चात षष्ठी तिथि

कार्तिक शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि रात्रि 11:24 बजे तक, तत्पश्चात नक्षत्र: रात्रि 08:24 बजे तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, तत्पश्चात पूरे दिन-रात उत्तराषाढ़ा नक्षत्र

रात्रि 08:24 बजे तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, तत्पश्चात पूरे दिन-रात शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, परिजात योग और शूल योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, और चंद्र गोचर: चंद्रमा मध्य रात्रि 03:11 बजे तक धनु राशि (आपकी राशि से 8वें भाव) में संचरण करेंगे, तत्पश्चात मकर राशि में प्रवेश करेंगे

चंद्रमा मध्य रात्रि 03:11 बजे तक में संचरण करेंगे, तत्पश्चात मकर राशि में प्रवेश करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

दोपहर काल: दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक ( अभिजीत मुहूर्त )

दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक ( ) दोपहर बाद: दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें)

सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

1. बिजनेस, स्टाफ प्रबंधन और धैर्य (Business & Staff Disruption)

आलस्य से बढ़ेगा काम का समय, खास कर्मचारी के जाने से दिक्कत: व्यापार करने वाले जातकों को अपने आलस्य (Laziness) की वजह से कुछ जरूरी कामों को पूरा करने के लिए सामान्य से अधिक समय देना पड़ सकता है. इस वीकेंड किसी भरोसेमंद या खास कर्मचारी के अचानक काम छोड़कर चले जाने से कार्यक्षेत्र की व्यवस्था और संचालन में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं.

निराश न हों कारोबारी, जल्द सामान्य होंगी स्थितियां: आज ग्रह स्थिति व्यापारियों के लिए पूरी तरह अनुकूल नहीं है, किंतु इससे निराश या हताश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आने वाले दिनों में स्थितियां तेजी से आपके पक्ष में सामान्य हो जाएंगी.

2. करियर, नौकरी और वीकेंड कार्यशैली (Career & Risk Avoidance)

जोखिम भरे कार्यों से दूर रहें एम्प्लॉई: नौकरीपेशा जातक (Employed Persons) आज मानसिक उलझन के कारण पूरी तरह सुसंगत और तार्किक (Logical) रूप से सोचने में सक्षम नहीं रहेंगे. ऐसे में आपके लिए रिस्क प्रवृत्ति वाले कार्यों या बड़े प्रयोगों से दूर ही रहना उचित है; अपने नियमित कार्यों को सहज और शांत तरीके से संपन्न करें.

महत्वपूर्ण कार्यों को स्थगित न करें: वीकेंड पर कार्यस्थल (Workspace) पर आपके काम सामान्य गति से आगे नहीं बढ़ पाएंगे. इसके बावजूद अपने किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को कल पर स्थगित (Postpone) न करें, अन्यथा आप स्वयं अपने लिए एक जटिल और तनावपूर्ण स्थिति खड़ी कर लेंगे.

3. लव, फैमिली, छात्र-खिलाड़ी व स्वास्थ्य (Family Speech Alert & Focus)

कठोर और अप्रिय शब्दों से अपनों को पहुंच सकती है चोट: पारिवारिक और दांपत्य मोर्चे पर आज अपनी वाणी पर कठोर नियंत्रण रखें. गुस्से या चिड़चिड़ेपन में आप कुछ ऐसे कठोर और अप्रिय शब्द बोल सकते हैं, जो आपके माता-पिता को नाराज कर सकते हैं और आपके जीवनसाथी के दिल को गहरी चोट पहुंचा सकते हैं.

मौज-मस्ती में कीमती समय न गंवाएं छात्र-खिलाड़ी: विद्यार्थी वर्ग और खेल जगत से जुड़े जातक (Students & Sports Persons) दोस्तों के साथ मौज-मस्ती और मनोरंजन में अपना कीमती समय खो सकते हैं; भटकाव से बचें और पूरी गंभीरता से अपनी पढ़ाई व अभ्यास पर फोकस करें.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: अष्टम चंद्रमा के प्रभाव से पेट संबंधी विकार, कमर दर्द या मानसिक थकान महसूस हो सकती है. वाहन चलाते समय गति पर नियंत्रण रखें, बाहर के तले-भुने भोजन से बचें और पर्याप्त विश्राम करें.

लकी कलर: रेड (लाल)

लकी नंबर: 8

अनलकी नंबर: 4

शनिवार विशेष अचूक उपाय: आज शनिवार, कार्तिक शुक्ल पंचमी और अष्टम भाव के चंद्रमा के कष्टों को शांत करने तथा न्याय के देवता शनिदेव व संकटमोचन हनुमान जी की विशेष कृपा पाने हेतु प्रातः काल शिवलिंग पर शुद्ध जल में कच्चा गाय का दूध, गंगाजल और काले तिल मिलाकर अभिषेक करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' और 'महामृत्युंजय मंत्र' का कम से कम 108 बार जप करें. सायंकाल पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाकर 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का जप करें और हनुमान मंदिर में जाकर 'हनुमान चालीसा' या 'सुंदरकांड' का पाठ करें. किसी जरूरतमंद या दिव्यांग को काले तिल, उड़द की दाल, गुड़ या काले वस्त्र का दान करें. इससे सांसारिक बाधाएं शांत होंगी, पारिवारिक संबंधों में मधुरता बनी रहेगी और कार्यक्षेत्र की अड़चनें दूर होंगी.

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