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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलVrishabh Rashifal 12 September 2026: 5वें चंद्रमा से संतान सुख, शुभ योग व नए अवसरों से चमकेगा बिजनेस

Vrishabh Rashifal 12 September 2026: 5वें चंद्रमा से संतान सुख, शुभ योग व नए अवसरों से चमकेगा बिजनेस

Vrishabh Rashifal 12 September 2026: 5वें चंद्रमा से संतान सुख, शुभ योग से नए बिजनेस में सफलता, कार्यक्षेत्र में मिलेगा सीनियर्स का साथ! पढ़ें 12 सितंबर राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 12 Sep 2026 02:20 AM (IST)
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Aaj Ka Vrishabh Rashifal 12 september 2026: 12 सितंबर 2026, शनिवार के दिन सुबह 07:47 बजे तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी, जिसके बाद द्वितीया तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज दोपहर 12:55 बजे तक उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा, उसके उपरांत हस्त नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और शुभ योग का विशेष प्रभाव मिलेगा. चंद्रमा आज पूरे दिन कन्या राशि में संचार करेंगे.

चंद्रमा आपकी राशि से 5वें भाव (पंचम भाव यानी संतान सुख, बुद्धि, उच्च शिक्षा, नए अवसर, रचनात्मकता व निर्णय क्षमता स्थान) में गोचर कर रहे हैं. 5वें चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज आपको संतान पक्ष की ओर से कोई सुखद समाचार प्राप्त होगा और संतान से भरपूर सुख व संतोष मिलेगा. आज शुभ कार्यों के लिए दो शुभ समय रहेंगे, पहला दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त तथा दूसरा दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन वृषभ राशि के जातकों के लिए धैर्य रखने, नए अवसरों को भुनाने और सामाजिक संपर्कों का विस्तार करने का रहेगा. यद्यपि वर्तमान में बाजार की तात्कालिक स्थिति पूरी तरह आपके अनुकूल प्रतीत नहीं हो रही है, किंतु आपको बिल्कुल भी निराश या हताश होने की आवश्यकता नहीं है; आने वाले दिनों में स्थितियां स्वतः ही आपके पक्ष में सामान्य और लाभप्रद हो जाएंगी. जो जातक किसी नए बिजनेस का श्रीगणेश (New Business Startup) करने की योजना बना रहे हैं, वे पूरी कड़ी मेहनत और निस्वार्थ समर्पण की भावना के साथ शुरुआत करें; निश्चित तौर पर आपको आने वाले समय में बड़ी सफलता प्राप्त होगी. इसके साथ ही, बिजनेसमैन को बाजार से कुछ नए और बेहतरीन अवसर प्राप्त होंगे, जिन्हें अपनी सूझबूझ से भुनाने में आप पूरी तरह कामयाब रहेंगे. दिन का कुछ समय सामाजिक गतिविधियों में भी अवश्य लगाएं; इससे आपका व्यावसायिक और सामाजिक संपर्क दायरा काफी विस्तृत होगा, जो भविष्य में आर्थिक लाभ कराएगा.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन उच्च ऊर्जा, सतर्कता और सहकर्मियों के मजबूत सहयोग से आगे बढ़ने का रहेगा. वर्कस्पेस पर आप अपने सभी आधिकारिक दायित्वों और कार्यों के प्रति पहले से अधिक सचेत व गंभीर नजर आएंगे; दिनभर आपकी ऊर्जा और कार्यक्षमता का स्तर काफी हाई रहेगा. हालांकि, ऑफिस में किसी जटिल और पेचीदा प्रॉब्लम (Complex Problem) को लेकर एंप्लॉयड पर्सन थोड़े तनाव या मानसिक दबाव में आ सकते हैं. राहत की बात यह है कि ग्रह गोचर आपके पक्ष में होने से वर्कप्लेस पर आपको अपने जूनियर्स और सीनियर्स दोनों का भरपूर सपोर्ट व मार्गदर्शन मिलेगा, जिसके सहारे आप सभी मुश्किलों को पार करते हुए करियर में आगे बढ़ेंगे.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और दांपत्य जीवन के लिहाज से 5वें चंद्रमा का प्रभाव अत्यंत सुखद और शांतिपूर्ण रहेगा. संतान की ओर से मिलने वाला सुख घर के वातावरण को खुशनुमा और प्रफुल्लित बनाए रखेगा. आपका पारिवारिक और वैवाहिक जीवन पूरी तरह सामान्य, स्थिर और सामंजस्यपूर्ण गति से आगे बढ़ेगा. जीवनसाथी के साथ संबंधों में सहजता बनी रहेगी और घरेलू जिम्मेदारियां बिना किसी रुकावट के पूरी होंगी.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट राशिफल (Education & Sports)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों (Students, Artists & Sports Persons) के लिए आज का दिन असीम ऊर्जा और मजबूत इरादों का रहेगा. शुभ योग के प्रभाव से छात्र, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन अपने-अपने संबंधित फील्ड में अत्यंत चुस्त, जोशीले और फौलादी इरादों के साथ आगे बढ़ेंगे. इसके अतिरिक्त, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन अपने नए और पुराने मित्रों के साथ सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े रहेंगे, जिससे विचारों का आदान-प्रदान होगा और मानसिक ताजगी बनी रहेगी.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

पंचम भाव में चंद्रमा के संचरण से मानसिक ऊर्जा और शारीरिक स्फूर्ति बहुत अच्छी रहेगी. हालांकि, ऑफिस की किसी जटिल समस्या के चलते हल्का मानसिक तनाव या सिर में भारीपन हो सकता है. शनिवार के दिन संतुलित व सात्विक आहार लें, प्रचुर मात्रा में पानी पिएं, नियमित रूप से योग व ध्यान (Meditation) का अभ्यास करें और व्यर्थ की चिंताओं को खुद पर हावी न होने दें.

शुभ रंग: रेड (लाल)

शुभ अंक: 8

अशुभ अंक: 4

आज का उपाय: शनिवार के पावन अवसर पर शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का चौमुखा दीपक जलाएं और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप करें. हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें और सिंदूर अर्पित करें. शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल व सफेद चंदन डालकर अभिषेक करें. किसी जरूरतमंद को फल, काले चने, तिल या भोजन का दान करें; इससे 5वें चंद्रमा का पूर्ण शुभ प्रभाव मिलेगा, शुभ योग से नए बिजनेस में सफलता मिलेगी, कार्यक्षेत्र का तनाव दूर होगा और संतान सुख में वृद्धि होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 12 Sep 2026 02:20 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today
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