Aaj Ka Vrishabh Rashifal 11 september 2026: 11 सितंबर 2026, शुक्रवार के दिन भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि रहेगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र के उपरांत उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग और सुनफा योग का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा आज शाम 07:08 बजे तक सिंह राशि में संचार करेंगे, जहां चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष प्रभावशील रहेगा, जिसके बाद चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश करेंगे.

चंद्रमा आपकी राशि से 4थे भाव (चतुर्थ भाव यानी घरेलू सुख-सुविधाएं, माता, मानसिक शांति, गृहस्थी व आंतरिक संतुष्टि स्थान) में गोचर कर रहे हैं. 4थे चंद्रमा के प्रभाव से आज पारिवारिक सुख-सुविधाओं और घरेलू सुख-शांति में कुछ कमी महसूस हो सकती है. आज शुभ कार्यों के लिए दो शुभ मुहूर्त रहेंगे, पहला सुबह 07:15 से 08:45 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया तथा दूसरा दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. वहीं सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज वृषभ राशि के जातकों को आलस्य त्यागकर कार्यप्रणाली में तेजी लाने और सरकारी नियमों का कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता है. बिजनेस में आलस्य और सुस्ती के चलते आपके कुछ जरूरी कार्यों में विलंब हो सकता है, जिन्हें पूरा करने के लिए आपको सामान्य से अधिक समय देना पड़ेगा. नए कारोबारियों (New Businessmen) को विशेष रूप से अपने आलस्य को तुरंत दूर करना होगा; इस समय की गई कड़ी मेहनत और लगन ही आपके बिजनेस को बाजार में मजबूती से स्थापित करने में मदद करेगी. शाम 07:08 बजे तक चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष रहने के कारण बिजनेसमैन को सरकारी टेंडर, टैक्स या कानूनी अनुमतियों से जुड़े काम करते समय सभी कागजी कार्यवाही (Paperwork) पूरी तरह ठीक से जांच-परखकर करनी चाहिए, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की प्रशासनिक अड़चन या परेशानी का सामना न करना पड़े.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन विनम्रता बनाए रखने, मानसिक शांति साधने और समय प्रबंधन पर ध्यान देने का रहेगा. ऑफिस में एंप्लॉयड पर्सन को अत्यधिक आत्मविश्वास (Over Confidence) में आकर किसी भी जूनियर या अन्य सहकर्मी को अपने से कम या छोटा आंकने की भूल बिल्कुल नहीं करनी चाहिए; ऐसा अहंकार आपकी साख बिगाड़ सकता है. वर्कस्पेस पर अपने सभी महत्वपूर्ण और प्राथमिक कार्यों को दिन की शुरुआत में ही निपटाने का ठोस प्रयास करें. कार्यरत जातक पूरे शांत चित्त और धैर्य के साथ काम करें; काम के अत्यधिक दबाव के बीच यदि मानसिक तनाव महसूस हो, तो कुछ देर का ब्रेक लेकर ध्यान व मेडिटेशन (Meditation) कर लें, जिससे काम में स्पष्टता और फोकस बना रहेगा.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और दांपत्य जीवन के लिहाज से 4थे चंद्रमा का गोचर घरेलू शांति बनाए रखने के लिए सतर्क रहने का संकेत दे रहा है. चतुर्थ भाव पर ग्रहण दोष के प्रभाव से परिवार में सुख-सुविधाओं का अभाव या परिजनों के बीच भावनात्मक दूरी खल सकती है. लाइफ पार्टनर (जीवनसाथी) के साथ किसी भी घरेलू या निजी मुद्दे पर बेवजह की खटास पैदा न होने दें; इसके लिए किसी भी प्रकार की तीखी बहस या डिबेट (Debate) से पूरी तरह बचें और एक-दूसरे की बात को शांति से सुनें.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

प्रतियोगी और सामान्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों (Competition & General Students) के लिए आज का दिन आत्म-जागरूकता बरतने का है. आपके करियर में बढ़त और सफलता की उम्मीदें तभी पूरी तरह कायम रहेंगी, जब आप अपने निर्धारित लक्ष्यों को लेकर पूरी तरह अलर्ट, अनुशासित और समर्पित रहेंगे; पढ़ाई में लापरवाही से बचें.

चतुर्थ भाव में चंद्रमा और केतु की युति के कारण शाम 07:08 बजे तक मानसिक भारीपन, सीने में जकड़न या सुस्ती रह सकती है. आलस्य के कारण दिनचर्या बिगड़ सकती है. शुक्रवार के दिन हल्का, सात्विक और पौष्टिक भोजन लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, नियमित रूप से योग व प्राणायाम का अभ्यास करें और मानसिक शांति के लिए कुछ समय ध्यान अवश्य लगाएं.

शुभ रंग: येलो (पीला)

शुभ अंक: 1

अशुभ अंक: 7

आज का उपाय: शुक्रवार व भाद्रपद अमावस्या के पावन अवसर पर शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल व सफेद पुष्प अर्पित कर 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ शुं शुक्राय नमः' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष के शमन के लिए शाम के समय किसी पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं. किसी जरूरतमंद को फल, चावल, चीनी या भोजन का दान करें; इससे 4थे चंद्रमा के अशुभ प्रभाव शांत होंगे, पारिवारिक सुख-सुविधाओं में सुधार आएगा, सरकारी कागजी अड़चनें दूर होंगी और दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी.

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