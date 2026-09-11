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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलVrishabh Rashifal 11 September 2026: 4थे चंद्रमा से सुख-सुविधाओं में कमी, ग्रहण दोष के बीच सरकारी कामों में रखें कागजात दुरुस्त

Vrishabh Rashifal 11 September 2026: 4थे चंद्रमा से सुख-सुविधाओं में कमी, ग्रहण दोष के बीच सरकारी कामों में रखें कागजात दुरुस्त

Vrishabh Rashifal 11 September 2026: 4थे चंद्रमा से पारिवारिक सुख में कमी, शाम तक ग्रहण दोष के बीच कागजी काम में सावधानी, डिबेट से बचें! पढ़ें 11 सितंबर राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 11 Sep 2026 07:53 AM (IST)
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Aaj Ka Vrishabh Rashifal 11 september 2026: 11 सितंबर 2026, शुक्रवार के दिन भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि रहेगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र के उपरांत उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग और सुनफा योग का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा आज शाम 07:08 बजे तक सिंह राशि में संचार करेंगे, जहां चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष प्रभावशील रहेगा, जिसके बाद चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश करेंगे.

चंद्रमा आपकी राशि से 4थे भाव (चतुर्थ भाव यानी घरेलू सुख-सुविधाएं, माता, मानसिक शांति, गृहस्थी व आंतरिक संतुष्टि स्थान) में गोचर कर रहे हैं. 4थे चंद्रमा के प्रभाव से आज पारिवारिक सुख-सुविधाओं और घरेलू सुख-शांति में कुछ कमी महसूस हो सकती है. आज शुभ कार्यों के लिए दो शुभ मुहूर्त रहेंगे, पहला सुबह 07:15 से 08:45 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया तथा दूसरा दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. वहीं सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज वृषभ राशि के जातकों को आलस्य त्यागकर कार्यप्रणाली में तेजी लाने और सरकारी नियमों का कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता है. बिजनेस में आलस्य और सुस्ती के चलते आपके कुछ जरूरी कार्यों में विलंब हो सकता है, जिन्हें पूरा करने के लिए आपको सामान्य से अधिक समय देना पड़ेगा. नए कारोबारियों (New Businessmen) को विशेष रूप से अपने आलस्य को तुरंत दूर करना होगा; इस समय की गई कड़ी मेहनत और लगन ही आपके बिजनेस को बाजार में मजबूती से स्थापित करने में मदद करेगी. शाम 07:08 बजे तक चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष रहने के कारण बिजनेसमैन को सरकारी टेंडर, टैक्स या कानूनी अनुमतियों से जुड़े काम करते समय सभी कागजी कार्यवाही (Paperwork) पूरी तरह ठीक से जांच-परखकर करनी चाहिए, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की प्रशासनिक अड़चन या परेशानी का सामना न करना पड़े.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन विनम्रता बनाए रखने, मानसिक शांति साधने और समय प्रबंधन पर ध्यान देने का रहेगा. ऑफिस में एंप्लॉयड पर्सन को अत्यधिक आत्मविश्वास (Over Confidence) में आकर किसी भी जूनियर या अन्य सहकर्मी को अपने से कम या छोटा आंकने की भूल बिल्कुल नहीं करनी चाहिए; ऐसा अहंकार आपकी साख बिगाड़ सकता है. वर्कस्पेस पर अपने सभी महत्वपूर्ण और प्राथमिक कार्यों को दिन की शुरुआत में ही निपटाने का ठोस प्रयास करें. कार्यरत जातक पूरे शांत चित्त और धैर्य के साथ काम करें; काम के अत्यधिक दबाव के बीच यदि मानसिक तनाव महसूस हो, तो कुछ देर का ब्रेक लेकर ध्यान व मेडिटेशन (Meditation) कर लें, जिससे काम में स्पष्टता और फोकस बना रहेगा.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और दांपत्य जीवन के लिहाज से 4थे चंद्रमा का गोचर घरेलू शांति बनाए रखने के लिए सतर्क रहने का संकेत दे रहा है. चतुर्थ भाव पर ग्रहण दोष के प्रभाव से परिवार में सुख-सुविधाओं का अभाव या परिजनों के बीच भावनात्मक दूरी खल सकती है. लाइफ पार्टनर (जीवनसाथी) के साथ किसी भी घरेलू या निजी मुद्दे पर बेवजह की खटास पैदा न होने दें; इसके लिए किसी भी प्रकार की तीखी बहस या डिबेट (Debate) से पूरी तरह बचें और एक-दूसरे की बात को शांति से सुनें.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

प्रतियोगी और सामान्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों (Competition & General Students) के लिए आज का दिन आत्म-जागरूकता बरतने का है. आपके करियर में बढ़त और सफलता की उम्मीदें तभी पूरी तरह कायम रहेंगी, जब आप अपने निर्धारित लक्ष्यों को लेकर पूरी तरह अलर्ट, अनुशासित और समर्पित रहेंगे; पढ़ाई में लापरवाही से बचें.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

चतुर्थ भाव में चंद्रमा और केतु की युति के कारण शाम 07:08 बजे तक मानसिक भारीपन, सीने में जकड़न या सुस्ती रह सकती है. आलस्य के कारण दिनचर्या बिगड़ सकती है. शुक्रवार के दिन हल्का, सात्विक और पौष्टिक भोजन लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, नियमित रूप से योग व प्राणायाम का अभ्यास करें और मानसिक शांति के लिए कुछ समय ध्यान अवश्य लगाएं.

शुभ रंग: येलो (पीला)

शुभ अंक: 1

अशुभ अंक: 7

आज का उपाय: शुक्रवार व भाद्रपद अमावस्या के पावन अवसर पर शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल व सफेद पुष्प अर्पित कर 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ शुं शुक्राय नमः' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष के शमन के लिए शाम के समय किसी पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं. किसी जरूरतमंद को फल, चावल, चीनी या भोजन का दान करें; इससे 4थे चंद्रमा के अशुभ प्रभाव शांत होंगे, पारिवारिक सुख-सुविधाओं में सुधार आएगा, सरकारी कागजी अड़चनें दूर होंगी और दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 11 Sep 2026 06:48 AM (IST)
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