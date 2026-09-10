Aaj Ka Vrishabh Rashifal 10 september 2026: 10 सितंबर 2026, गुरुवार के दिन सुबह 10:34 बजे तक भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि रहेगी, जिसके बाद भाद्रपद अमावस्या (सर्वपितृ अमावस्या) तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज दोपहर 02:05 बजे तक मघा नक्षत्र रहेगा, उसके उपरांत पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और सिद्ध योग का प्रभाव रहेगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन सिंह राशि में संचार करेंगे, जहां चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष भी प्रभावशील रहेगा. चंद्रमा आपकी राशि से 4थे भाव (चतुर्थ भाव यानी माता, घरेलू सुख-शांति, आंतरिक मन, अचल संपत्ति व वाहन सुख स्थान) में गोचर कर रहे हैं. 4थे चंद्रमा और ग्रहण दोष के प्रभाव से आज माता की सेहत में अचानक गिरावट या कोई पुरानी बीमारी उभरने की आशंका है, इसलिए उनकी देखरेख में कोई कोताही न बरतें. आज शुभ कार्यों के लिए दो शुभ मुहूर्त रहेंगे, पहला सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया तथा दूसरा शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज वृषभ राशि के जातकों को अपनी व्यावसायिक योजनाओं की गोपनीयता बनाए रखने और वित्तीय अनुशासन बरतने की सख्त आवश्यकता है. बिजनेस में आप अपनी कार्यशैली और भविष्य की महत्वपूर्ण योजनाओं को हर किसी के सामने शेयर करने से बचें; कुछ लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के चलते आपके यूनिक आइडियाज का नाजायज फायदा उठा सकते हैं. नए कारोबारियों (New Businessmen) को सलाह दी जाती है कि वे बिना सोचे-समझे या जल्दबाजी में कोई भी महत्वपूर्ण व्यावसायिक निर्णय न लें; अपने स्वभाव में पूरी सहजता और लचीलापन बनाए रखें. इसके साथ ही, अपने वर्तमान बैंक बैलेंस और बजट की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए ही नए व्यवसाय या प्रोजेक्ट्स से संबंधित नई जानकारियां और तकनीकी तथ्य जुटाना अभी आपके लिए बेहद जरूरी रहेगा; अंधाधुंध निवेश से बचें.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अपने आचरण और वाणी पर कड़ा पहरा रखने का रहेगा. ऑफिस में एंप्लॉयड पर्सन को अपने व्यवहार में विनम्रता और सुधार लाना होगा ताकि सहकर्मियों के साथ तालमेल न बिगड़े. चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष प्रभावशील होने से वर्कस्पेस पर अनजाने में कही गई आपकी कोई सही और जायज बात भी उल्टी पड़ सकती है और लोग उसका गलत अर्थ निकाल सकते हैं; इसलिए अपनी वाणी पर पूर्ण नियंत्रण रखें और गैर-जरूरी बहसों से दूर रहें. नौकरी में अपना निर्धारित टारगेट हासिल करने के लिए आपको सामान्य से अधिक अतिरिक्त प्रयासों (Extra Efforts) की जरूरत पड़ेगी; आलस्य छोड़कर लक्ष्य पर डटे रहें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से 4थे चंद्रमा का गोचर संयम और संतुलन की मांग कर रहा है. परिवार से जुड़ा कोई भी अहम फैसला लेते समय आपका संयमित रहना और मन का शांत रहना अत्यंत आवश्यक है. क्रोध, आवेश या चिड़चिड़ेपन में आकर कोई भी घरेलू निर्णय लेने से बचें, अन्यथा पारिवारिक शांति भंग हो सकती है. माता के स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखें और समय पर चिकित्सीय सलाह लें.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट राशिफल (Education & Sports)

खिलाड़ियों (Sports Persons) के लिए आज का दिन अपनी फिटनेस और लचीलेपन पर विशेष ध्यान देने का है. अतिरिक्त कैलोरीज बर्न करने और शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी (लचीलापन) को बढ़ाने के लिए आपको नियमित रूप से योग व प्राणायाम में संलग्न होना पड़ेगा. इसके साथ ही अपने स्टैमिना को सुधारने के लिए कुछ चुनौतीपूर्ण व्यायाम (Challenging Workouts) को अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करें.

चतुर्थ भाव में चंद्रमा और केतु की युति के कारण मानसिक बेचैनी, सीने में भारीपन या ब्लड प्रेशर में उतार-चढ़ाव हो सकता है. कार्यक्षेत्र में वाणी के प्रभाव को लेकर तनाव न लें. माता की अस्वस्थता आपकी चिंता बढ़ा सकती है. गुरुवार के दिन हल्का, सुपाच्य और सात्विक भोजन लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और मानसिक शांति के लिए ध्यान (Meditation) का सहारा लें.

शुभ रंग: पर्पल (बैंगनी)

शुभ अंक: 4

अशुभ अंक: 7

आज का उपाय: गुरुवार व चतुर्दशी-अमावस्या के पावन अवसर पर तांबे या पीतल के लोटे में जल, हल्दी, पीले पुष्प व थोड़ा सा गुड़ डालकर 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करते हुए भगवान विष्णु व केले के वृक्ष को अर्घ्य दें. चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष और 4थे चंद्रमा के अशुभ प्रभाव को शांत करने के लिए शिवलिंग पर कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल व बेलपत्र अर्पित कर 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ शुं शुक्राय नमः' मंत्र का जाप करें. माता के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लें और किसी जरूरतमंद को फल, अन्न या भोजन का दान करें; इससे माता का स्वास्थ्य सुधरेगा, कार्यक्षेत्र में वाणी दोष से रक्षा होगी और व्यावसायिक योजनाओं की सुरक्षा बनी रहेगी.

FAQs

Q1. 10 सितंबर 2026 को वृषभ राशि के कारोबारियों को किन बातों की गोपनीयता रखनी चाहिए?

Ans. अपनी कार्यशैली और आगामी योजनाओं को किसी से साझा न करें, स्वार्थी लोग इसका दुरुपयोग कर सकते हैं; नए काम की शुरुआत बैंक बैलेंस देखकर ही करें.

Q2. आज वृषभ राशि के नौकरीपेशा लोगों को ग्रहण दोष के चलते क्या सावधानी बरतनी है?

Ans. कार्यक्षेत्र में सही बात का भी गलत मतलब निकाला जा सकता है; इसलिए वाणी पर सख्त नियंत्रण रखें और टारगेट पूरा करने के लिए अतिरिक्त मेहनत करें.

Q3. आज वृषभ राशि के खिलाड़ियों को अपनी फिटनेस के लिए क्या निर्देश हैं?

Ans. कैलोरीज बर्न करने और शरीर का लचीलापन बढ़ाने के लिए योग-प्राणायाम करें और रूटीन में चुनौतीपूर्ण व्यायाम शामिल करें.

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