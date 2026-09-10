धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलVrishabh Rashifal 10 September 2026: 4थे चंद्रमा से माता की सेहत का रखें ध्यान, ग्रहण दोष के बीच कार्यक्षेत्र में वाणी पर रखें नियंत्रण

Vrishabh Rashifal 10 September 2026: 4थे चंद्रमा से माता की सेहत का रखें ध्यान, ग्रहण दोष के बीच कार्यक्षेत्र में वाणी पर रखें नियंत्रण

Vrishabh Rashifal 10 September 2026: 4थे चंद्रमा से माता की सेहत का रखें ध्यान, ग्रहण दोष के बीच वृषभ राशि वाले वाणी पर रखें नियंत्रण! पढ़ें 10 सितंबर राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 10 Sep 2026 03:10 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Vrishabh Rashifal 10 september 2026: 10 सितंबर 2026, गुरुवार के दिन सुबह 10:34 बजे तक भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि रहेगी, जिसके बाद भाद्रपद अमावस्या (सर्वपितृ अमावस्या) तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज दोपहर 02:05 बजे तक मघा नक्षत्र रहेगा, उसके उपरांत पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और सिद्ध योग का प्रभाव रहेगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन सिंह राशि में संचार करेंगे, जहां चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष भी प्रभावशील रहेगा. चंद्रमा आपकी राशि से 4थे भाव (चतुर्थ भाव यानी माता, घरेलू सुख-शांति, आंतरिक मन, अचल संपत्ति व वाहन सुख स्थान) में गोचर कर रहे हैं. 4थे चंद्रमा और ग्रहण दोष के प्रभाव से आज माता की सेहत में अचानक गिरावट या कोई पुरानी बीमारी उभरने की आशंका है, इसलिए उनकी देखरेख में कोई कोताही न बरतें. आज शुभ कार्यों के लिए दो शुभ मुहूर्त रहेंगे, पहला सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया तथा दूसरा शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज वृषभ राशि के जातकों को अपनी व्यावसायिक योजनाओं की गोपनीयता बनाए रखने और वित्तीय अनुशासन बरतने की सख्त आवश्यकता है. बिजनेस में आप अपनी कार्यशैली और भविष्य की महत्वपूर्ण योजनाओं को हर किसी के सामने शेयर करने से बचें; कुछ लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के चलते आपके यूनिक आइडियाज का नाजायज फायदा उठा सकते हैं. नए कारोबारियों (New Businessmen) को सलाह दी जाती है कि वे बिना सोचे-समझे या जल्दबाजी में कोई भी महत्वपूर्ण व्यावसायिक निर्णय न लें; अपने स्वभाव में पूरी सहजता और लचीलापन बनाए रखें. इसके साथ ही, अपने वर्तमान बैंक बैलेंस और बजट की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए ही नए व्यवसाय या प्रोजेक्ट्स से संबंधित नई जानकारियां और तकनीकी तथ्य जुटाना अभी आपके लिए बेहद जरूरी रहेगा; अंधाधुंध निवेश से बचें.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अपने आचरण और वाणी पर कड़ा पहरा रखने का रहेगा. ऑफिस में एंप्लॉयड पर्सन को अपने व्यवहार में विनम्रता और सुधार लाना होगा ताकि सहकर्मियों के साथ तालमेल न बिगड़े. चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष प्रभावशील होने से वर्कस्पेस पर अनजाने में कही गई आपकी कोई सही और जायज बात भी उल्टी पड़ सकती है और लोग उसका गलत अर्थ निकाल सकते हैं; इसलिए अपनी वाणी पर पूर्ण नियंत्रण रखें और गैर-जरूरी बहसों से दूर रहें. नौकरी में अपना निर्धारित टारगेट हासिल करने के लिए आपको सामान्य से अधिक अतिरिक्त प्रयासों (Extra Efforts) की जरूरत पड़ेगी; आलस्य छोड़कर लक्ष्य पर डटे रहें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से 4थे चंद्रमा का गोचर संयम और संतुलन की मांग कर रहा है. परिवार से जुड़ा कोई भी अहम फैसला लेते समय आपका संयमित रहना और मन का शांत रहना अत्यंत आवश्यक है. क्रोध, आवेश या चिड़चिड़ेपन में आकर कोई भी घरेलू निर्णय लेने से बचें, अन्यथा पारिवारिक शांति भंग हो सकती है. माता के स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखें और समय पर चिकित्सीय सलाह लें.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट राशिफल (Education & Sports)

खिलाड़ियों (Sports Persons) के लिए आज का दिन अपनी फिटनेस और लचीलेपन पर विशेष ध्यान देने का है. अतिरिक्त कैलोरीज बर्न करने और शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी (लचीलापन) को बढ़ाने के लिए आपको नियमित रूप से योग व प्राणायाम में संलग्न होना पड़ेगा. इसके साथ ही अपने स्टैमिना को सुधारने के लिए कुछ चुनौतीपूर्ण व्यायाम (Challenging Workouts) को अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करें.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

चतुर्थ भाव में चंद्रमा और केतु की युति के कारण मानसिक बेचैनी, सीने में भारीपन या ब्लड प्रेशर में उतार-चढ़ाव हो सकता है. कार्यक्षेत्र में वाणी के प्रभाव को लेकर तनाव न लें. माता की अस्वस्थता आपकी चिंता बढ़ा सकती है. गुरुवार के दिन हल्का, सुपाच्य और सात्विक भोजन लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और मानसिक शांति के लिए ध्यान (Meditation) का सहारा लें.

शुभ रंग: पर्पल (बैंगनी)

शुभ अंक: 4

अशुभ अंक: 7

आज का उपाय: गुरुवार व चतुर्दशी-अमावस्या के पावन अवसर पर तांबे या पीतल के लोटे में जल, हल्दी, पीले पुष्प व थोड़ा सा गुड़ डालकर 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करते हुए भगवान विष्णु व केले के वृक्ष को अर्घ्य दें. चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष और 4थे चंद्रमा के अशुभ प्रभाव को शांत करने के लिए शिवलिंग पर कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल व बेलपत्र अर्पित कर 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ शुं शुक्राय नमः' मंत्र का जाप करें. माता के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लें और किसी जरूरतमंद को फल, अन्न या भोजन का दान करें; इससे माता का स्वास्थ्य सुधरेगा, कार्यक्षेत्र में वाणी दोष से रक्षा होगी और व्यावसायिक योजनाओं की सुरक्षा बनी रहेगी.

FAQs 

Q1. 10 सितंबर 2026 को वृषभ राशि के कारोबारियों को किन बातों की गोपनीयता रखनी चाहिए?
Ans. अपनी कार्यशैली और आगामी योजनाओं को किसी से साझा न करें, स्वार्थी लोग इसका दुरुपयोग कर सकते हैं; नए काम की शुरुआत बैंक बैलेंस देखकर ही करें.

Q2. आज वृषभ राशि के नौकरीपेशा लोगों को ग्रहण दोष के चलते क्या सावधानी बरतनी है?
Ans. कार्यक्षेत्र में सही बात का भी गलत मतलब निकाला जा सकता है; इसलिए वाणी पर सख्त नियंत्रण रखें और टारगेट पूरा करने के लिए अतिरिक्त मेहनत करें.

Q3. आज वृषभ राशि के खिलाड़ियों को अपनी फिटनेस के लिए क्या निर्देश हैं?
 Ans. कैलोरीज बर्न करने और शरीर का लचीलापन बढ़ाने के लिए योग-प्राणायाम करें और रूटीन में चुनौतीपूर्ण व्यायाम शामिल करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 10 Sep 2026 03:10 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Mesh Rashifal 10 September 2026: 5वें चंद्रमा व मालव्य योग से संतान सुख में वृद्धि, सिद्ध योग से कार्यक्षेत्र में बढ़ेगा पराक्रम व धन लाभ
Mesh Rashifal 10 September 2026: 5वें चंद्रमा व मालव्य योग से संतान सुख में वृद्धि, सिद्ध योग से कार्यक्षेत्र में बढ़ेगा पराक्रम व धन लाभ
राशिफल
Kal Ka Rashifal 10 September 2026: मेष, कर्क, तुला और मकर राशि वालों पर मालव्य योग की कृपा, 10 सितंबर को करियर में मिलेगी नई उड़ान
कल चतुर्दशी और अमावस्या पर दुर्लभ ग्रह स्थिति, इन 8 राशियों के खुलेंगे भाग्य; जानें किसे मिलेगा प्रमोशन और किसे रहना होगा सावधान
राशिफल
टैरो राशिफल 10 सितंबर 2026: कर्क को स्थायी संपत्ति और सिंह को विदेशी व्यापार से लाभ, मकर रहें बेहद सतर्क; जानें 12 राशियों का भाग्य
टैरो राशिफल 10 सितंबर 2026: कर्क को स्थायी संपत्ति और सिंह को विदेशी व्यापार से लाभ, मकर रहें बेहद सतर्क; जानें 12 राशियों का भाग्य
राशिफल
टैरो राशिफल 9 सितंबर 2026: मिथुन-सिंह को निवेश में सफलता, मकर-कर्क रखें ये सावधानी, जानें मेष से मीन का भाग्य
मिथुन-सिंह को निवेश में सफलता, मकर-कर्क रखें ये सावधानी, जानें मेष से मीन का भाग्य
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Kanpur News: डांस फ्लोर पर बहू के ठुमके...घर में ससुर के कातिल | ABP News
Nagpur Accident: ओवरटेक करने की कोशिश..मौत से सामना! । Viral NEWS
Ujjain Khade Hanuman Mandir News: चार दिन, चार कोशिशें…फिर भी 'खड़े हनुमान' | Bulldozer Action
Bharat Ki Baat : 'सीता हरण' प्रसंग और भगवा पर नया रण | Akhilesh Yadav | OP Rajbhar | UP Politics
Madhaya Pradesh: Ujjain में लाख कोशिशें नाकाम..नहीं हिले खड़े हनुमान चमत्कार से लोग हैरान।ABP Report
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
IAEA बोर्ड ने पारित किया प्रस्ताव, ईरान का जवाब- ये पक्षपात पूर्ण है
IAEA बोर्ड ने पारित किया प्रस्ताव, ईरान का जवाब- ये पक्षपात पूर्ण है
दिल्ली NCR
सत्य निकेतन: इस वजह से ढही बिल्डिंग? पूछताछ में आरोपी का खुलासा
सत्य निकेतन: इस वजह से ढही बिल्डिंग? पूछताछ में आरोपी का खुलासा
क्रिकेट
'मुझे पहले ही पता था', 133 पर ऑल आउट होने के बाद पाकिस्तान टीम पर भड़के वसीम अकरम
'मुझे पहले ही पता था', 133 पर ऑल आउट होने के बाद पाकिस्तान टीम पर भड़के वसीम अकरम
बॉलीवुड
'हनुमान अंश' के लिए पहली च्वॉइस नहीं थे शोभिनव सत्या, बताया कैसे बने नीम करौली बाबा
'हनुमान अंश' के लिए पहली च्वॉइस नहीं थे शोभिनव सत्या, बताया कैसे बने नीम करौली बाबा
इंडिया
CM विजय ने बनाया नया गठबंधन, कांग्रेस का ऐलान, दक्षिण की राजनीति में भूचाल?
CM विजय ने बनाया नया गठबंधन, कांग्रेस का ऐलान, दक्षिण की राजनीति में भूचाल?
इंडिया
इनका इतिहास दलितों का अपमान..., BJP अध्यक्ष का राहुल-खरगे पर हमला
इनका इतिहास दलितों का अपमान..., BJP अध्यक्ष का राहुल-खरगे पर हमला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अक्षत मामले में CJI की फटकार के बाद पुलिस ने जारी किया बयान, CJP के दावों को बताया गलत
अक्षत मामले में CJI की फटकार के बाद पुलिस ने जारी किया बयान, CJP के दावों को बताया गलत
एग्रीकल्चर
किसानों को मिलेगा उन्नत आलू बीज, जानें बुकिंग का तरीका
किसानों को मिलेगा उन्नत आलू बीज, जानें बुकिंग का तरीका
ABP NEWS
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
ABP NEWS
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
ABP NEWS
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
ABP NEWS
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
ABP NEWS
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Embed widget