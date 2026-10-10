Vrishabh Rashifal: 10 अक्टूबर 2026, शनिवार के दिन आश्विन कृष्ण पक्ष की सर्वपितृ अमावस्या तिथि (महालया अमावस्या व अज्ञात तिथि श्राद्ध) रात्रि 09:20 तक रहेगी, जिसके उपरांत आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि (शारदीय नवरात्र घटस्थापना) आरंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज रात्रि 09:43 तक हस्त नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद चित्रा नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग और ऐन्द्र योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज संपूर्ण दिन कन्या राशि में, यानी आपकी राशि से 5वें भाव (पंचम भाव यानी यश, प्रतिष्ठा, बौद्धिक विस्तार, वित्तीय लाभ, प्रेम अभिव्यक्ति, संतान सुख व प्रतियोगी परीक्षा स्थान) में संचरण करेंगे. पंचम भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज आप अत्यंत यश-प्रिय रहेंगे; समाज और कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान, कीर्ति और अपनी साख को बढ़ाने की दिशा में आपके प्रयास पूरी तरह सफल रहेंगे. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन वृषभ राशि के कारोबारियों के लिए वित्तीय लाभ के प्रबल संकेतों, व्यावसायिक विस्तार की नई रणनीतियों और नए उद्यमियों की सफलता का रहेगा.

ऐन्द्र योग से बिजनेस में अनुकूलता व वित्तीय लाभ: ऐन्द्र योग के शुभ प्रभाव से कारोबार के लिए समय पूरी तरह अनुकूल बना हुआ है; व्यापार में बड़े वित्तीय लाभ और धन आगमन के मजबूत संकेत मिल रहे हैं, जिससे तिजोरी मजबूत होगी.

व्यावसायिक विस्तार की नई रणनीति: अपनी व्यावसायिक गतिविधियों और फर्म का दायरा बढ़ाने के लिए आप बाजार की मांग के अनुरूप नई योजनाएं व रणनीतियां बना सकते हैं; यह विस्तार भविष्य में निरंतर लाभ दिलाएगा.

न्यू बिजनेसमैन को व्यवस्थित योजना से सफलता: नए कारोबारियों (New Businessmen) को किसी हड़बड़ाहट के बजाय केवल एक अनुशासित, व्यवस्थित दिनचर्या और ठोस योजनाएं बनाने पर ध्यान देना चाहिए; इस सटीक प्लानिंग से निश्चित ही आपको बाजार में बड़ी सफलता प्राप्त होगी.

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन समय से पहले टारगेट पूरा करने, ऑफिस में पार्टी जैसा माहौल बनने और अहंकार से बचने का रहेगा.

समय पूर्व टारगेट पूरे, ऑफिस में पार्टी का माहौल: एंप्लॉयड पर्सन अपनी असाधारण मेहनत और सूझबूझ से अपने सभी आधिकारिक टारगेट समय से पूर्व ही आसानी से कंप्लीट कर लेंगे; इस शानदार उपलब्धि के कारण कार्यक्षेत्र का माहौल बेहद खुशनुमा, उत्सवी और पार्टी जैसा बन जाएगा.

कार्य सुगमता से बढ़ेंगे, मिलेगी पॉजिटिव खबर: वर्कस्पेस पर आपके सभी पेंडिंग और चालू कार्य बिना किसी रुकावट के आसानी से आगे बढ़ेंगे; उच्च प्रबंधन की तरफ से आपको अपने करियर से जुड़ी कोई सकारात्मक खबर सुनने को मिलेगी.

कामयाबी से अहंकार में आने से बचें: करियर में लगातार बढ़ती कामयाबी, पद और तारीफों के चलते आपका झुकाव अनजाने में घमंड (Arrogance) की तरफ हो सकता है; इस पर कड़ा नियंत्रण रखें और सहकर्मियों के साथ अपनी विनम्रता बनाए रखें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से पंचम चंद्रमा वैवाहिक जीवन में प्रेम के इजहार और दिली जुड़ाव का सुखद संकेत दे रहा है.

लाइफ पार्टनर करेगा प्यार का इजहार: मैरिड लाइफ में आज का दिन बेहद रोमांटिक और यादगार साबित होगा; आपका जीवनसाथी (Life Partner) खुलकर अपनी अंतरंग भावनाओं और सच्चे प्यार का इजहार करेगा, जिससे दांपत्य में नई मिठास घुलेगी.

पारिवारिक वातावरण रहेगा सुखद: घर-परिवार में शांति, स्नेह और आपसी समझदारी बनी रहेगी; परिवार के सभी सदस्य आपकी सफलता पर गर्व महसूस करेंगे.

शिक्षा, स्टूडेंट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों (Students) के लिए आज का दिन प्रतियोगी परीक्षाओं में अनुकूल परिणाम और मेहनत की जीत का है. प्रतिस्पर्धी और प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive Exams) की तैयारी में जुटे छात्रों को अपने कठिन प्रयासों, अभ्यास और समर्पण के ठीक अनुकूल शानदार परिणाम हासिल होंगे; आपका आत्मविश्वास सातवें आसमान पर रहेगा. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 5वें भाव के चंद्रमा और ऐन्द्र योग से आपका शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य बेहद स्फूर्तिवान और सकारात्मक बना रहेगा. मन में प्रसन्नता रहने से चेहरे पर विशेष तेज झलकेगा. अधिक तला-भुना खाने से बचें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और दिनचर्या में थोड़ा समय योग व वॉक के लिए जरूर निकालें.

शुभ रंग: ब्राउन (भूरा)

शुभ अंक: 6

अशुभ अंक: 8

आज का उपाय: शनिवार और आश्विन कृष्ण पक्ष की सर्वपितृ अमावस्या तिथि के पावन अवसर पर पितृ देवों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जल में काले तिल, दूध, जौ और कुशा मिलाकर विधिवत तर्पण करें. पीपल के वृक्ष की जड़ में मीठा जल अर्पित करें और सायंकाल में सरसों के तेल का चौमुखा दीपक जलाकर 7 परिक्रमा करें.

भगवान शनिदेव और हनुमान जी का ध्यान करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करें. किसी जरूरतमंद निर्धन या सफाई कर्मचारी को उड़द दाल की खिचड़ी, तिल के लड्डू अथवा भोजन का दान करें; इससे 5वें भाव के चंद्रमा से यश और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, ऐन्द्र योग से बिजनेस में धन लाभ मिलेगा, अहंकार की भावना दूर होगी और दांपत्य जीवन में आजीवन प्रेम बना रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.