Aaj Ka Vrishabh Rashifal 1 september 2026: 1 सितंबर 2026, मंगलवार के दिन सुबह 07:42 बजे तक भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि रहेगी, जिसके बाद पंचमी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज पूरे दिन अश्विनी नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, सर्वाअमृत योग और वृद्धि योग का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा आज मेष राशि में संचार करेंगे.

चंद्रमा आपकी राशि से 12वें भाव (द्वादश भाव यानी व्यय, कानूनी उलझनें, मानसिक तनाव, बाहरी दबाव व सतर्कता स्थान) में गोचर कर रहे हैं. 12वें चंद्रमा के प्रभाव से आज किसी भी प्रकार का लीगल कॉम्प्लिकेशन (कानूनी पचड़ा या उलझन) सामने आ सकता है; इसलिए प्रत्येक कार्य में नियमों का कड़ाई से पालन करें. आज शुभ कार्यों के लिए दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया उत्तम रहेगा, जबकि दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज वृषभ राशि के जातकों को अत्यधिक सतर्कता, वित्तीय अनुशासन और धैर्य बरतने की सख्त जरूरत है. बिजनेस में यदि आप कुछ नया करने या नया प्रोजेक्ट शुरू करने की प्लानिंग बना रहे हैं, तो फिलहाल उसे टाल देना ही आपके हित में रहेगा; नए प्रयोगों के कारण दिन भर तनाव की स्थिति बनी रह सकती है. बिजनेसमैन दूसरे प्रतिस्पर्धियों की सफलता को देखकर व्यर्थ की हीनभावना या डिप्रेशन में आने से बचें; केवल अपने व्यवसाय और गति पर ध्यान दें. व्यापारियों को पैसों के लेन-देन में बहुत समझ-बूझकर काम करना होगा, क्योंकि आज किसी बड़े वित्तीय लेन-देन में बड़ी चूक या गलती होने की प्रबल आशंका दिख रही है.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों और अधिकारियों के लिए आज का दिन सतर्क रहने और शांति से काम निपटाने का रहेगा. प्रशासनिक अधिकारियों (Administrative Officers) के लिए आज का दिन थोड़ा प्रतिकूल या अशुभ रह सकता है; सरकारी कामकाज में अचानक रुकावट या असफलता मिलने के योग बन रहे हैं. एंप्लॉयड पर्सन के लिए कार्यस्थल पर धैर्य और शांत चित्त होकर काम करना बेहद जरूरी है; किसी भी विवाद या दबाव में आकर जल्दबाजी में प्रतिक्रिया न दें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और दांपत्य जीवन के लिहाज से आज का दिन समझदारी और सहनशीलता की परीक्षा लेने वाला रहेगा. लाइफ पार्टनर (जीवनसाथी) के साथ किन्हीं घरेलू या व्यक्तिगत बातों को लेकर विवाद होने की आशंका है; इस विवाद को बहुत अधिक बढ़ने न दें. एक-दूसरे के दृष्टिकोण और परिस्थितियों को समझने की कोशिश करें तथा शांत रहकर बातचीत से मामले को सुलझाएं.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

विद्यार्थियों (Students) के लिए आज का दिन शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर संभलकर चलने का है. छात्रों को अध्ययन के दबाव के साथ-साथ शारीरिक थकान और भावनात्मक तनाव (Emotional Stress) का सामना करना पड़ सकता है. साथ ही, आपका व्यक्तिगत खर्च भी कुछ अधिक रह सकता है; इसलिए अनावश्यक खर्चों से बचें और पढ़ाई पर ध्यान बनाए रखें.

द्वादश भाव में चंद्रमा के संचरण के कारण आप खुद को पराजित या हतोत्साहित महसूस करने के साथ-साथ अस्वस्थ (बीमार) भी महसूस कर सकते हैं. अत्यधिक तनाव आपकी सेहत पर भारी पड़ सकता है. खान-पान में पूरी तरह सात्विकता बनाए रखें, पर्याप्त नींद लें, भरपूर पानी पिएं और दिनचर्या में ध्यान (Meditation) व हल्के योग को शामिल करें.

शुभ रंग: येलो (पीला)

शुभ अंक: 8

अशुभ अंक: 2

आज का उपाय: मंगलवार के पावन अवसर पर शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, शहद व गंगाजल मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ शुं शुक्राय नमः' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. साथ ही संकटमोचन हनुमान जी के समक्ष चमेली के तेल का दीपक जलाकर हनुमान बाहुक या संकटमोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें और किसी जरूरतमंद को पीले फल, अन्न या भोजन का दान करें; इससे 12वें चंद्रमा के अशुभ प्रभाव शांत होंगे, कानूनी उलझनों से रक्षा होगी और मानसिक तनाव दूर होगा.

FAQs

Q1. 1 सितंबर 2026 को वृषभ राशि के कारोबारियों को लेन-देन में क्या सावधानी रखनी है?

Ans. पैसों के बड़े लेन-देन में बहुत सतर्कता बरतें, नया काम शुरू करने की प्लानिंग टाल दें और दूसरों की तरक्की देखकर तनाव न लें.

Q2. आज वृषभ राशि के प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों को क्या सलाह दी जाती है?

Ans. प्रशासनिक अधिकारी सरकारी कामकाज में पूरी सतर्कता रखें और कर्मचारी धैर्य व शांत चित्त होकर अपना काम निपटाएं.

Q3. आज वृषभ राशि वालों को दांपत्य जीवन में विवाद से बचने के लिए क्या करना चाहिए?

Ans. जीवनसाथी की बातों को समझें, विवाद को लंबा न खींचें और आपसी समझ से घर की शांति बनाए रखें.

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