धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलआज का वृषभ राशिफल 1 अक्टूबर 2026: आपकी राशि में चंद्रमा से बढ़ेगा उत्साह, सिद्धि योग से कैंपस प्लेसमेंट में चयन, छोटे व्यापारियों को मुनाफा

आज का वृषभ राशिफल 1 अक्टूबर 2026: आपकी राशि में चंद्रमा से बढ़ेगा उत्साह, सिद्धि योग से कैंपस प्लेसमेंट में चयन, छोटे व्यापारियों को मुनाफा

आज का वृषभ राशिफल 1 अक्टूबर 2026: लग्न में चंद्रमा से बढ़ेगा उत्साह, सिद्धि योग से कैंपस प्लेसमेंट में चयन, छोटे व्यापारियों को बंपर मुनाफा! पढ़ें करियर, जॉब व पारिवारिक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 01 Oct 2026 03:10 AM (IST)
Preferred Sources

Vrishabh Rashifal Today: 1 अक्टूबर 2026, गुरुवार को दोपहर 12:36 तक आश्विन कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि रहेगी, इसके बाद षष्ठी तिथि शुरू होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, आज पूरे दिन रोहिणी नक्षत्र प्रभावी रहेगा. ग्रहों की युति से वाशि, आनन्दादि, सुनफा, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग और सिद्धि योग का प्रभाव रहेगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन आपकी ही राशि यानी वृषभ राशि के लग्न (प्रथम भाव यानी उत्साह, व्यक्तित्व, आत्मबल और मानसिक स्फूर्ति) में संचरण करेंगे. लग्न में चंद्रमा का गोचर आपके अंदर गजब का उत्साह (Enthusiasm) भरेगा. शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 08:00 बजे और शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. दक्षिण दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

रिलेटेड स्टोरी >>

राशिफल
आज का मेष राशिफल 1 अक्टूबर 2026: दूसरे चंद्रमा से बढ़ेगा व्यक्तित्व का प्रभाव, सिद्धि योग से मनचाही सफलता, निवेश में बरतें संयम
आज का मेष राशिफल 1 अक्टूबर 2026: दूसरे चंद्रमा से बढ़ेगा व्यक्तित्व का प्रभाव, सिद्धि योग से मनचाही सफलता, निवेश में बरतें संयम
राशिफल
आज का कर्क राशिफल 1 अक्टूबर 2026: 11वें चंद्रमा व मालव्य योग से बड़ों से खुशखबरी, दोपहर बाद बिजनेस में तेजी, कागजी काम में बरतें सावधानी
आज का कर्क राशिफल 1 अक्टूबर 2026: 11वें चंद्रमा व मालव्य योग से बड़ों से खुशखबरी, दोपहर बाद बिजनेस में तेजी, कागजी काम में बरतें सावधानी
राशिफल
आज का मिथुन राशिफल 1 अक्टूबर 2026: 12वें चंद्रमा से लीगल मामलों में रहें अवेयर, अनबिका स्टॉक बढ़ाएगा सिरदर्द
आज का मिथुन राशिफल 1 अक्टूबर 2026: 12वें चंद्रमा से लीगल मामलों में रहें अवेयर, अनबिका स्टॉक बढ़ाएगा सिरदर्द
राशिफल
Kal Ka Rashifal 1 October 2026: गुरुवार को सिद्धि योग से 4 राशियों की खुलेगी किस्मत, मकर को सरकारी कॉन्ट्रैक्ट और मीन को बड़ा मुनाफा!
Kal Ka Rashifal 1 October 2026: गुरुवार को सिद्धि योग से 4 राशियों की खुलेगी किस्मत, मकर को सरकारी कॉन्ट्रैक्ट और मीन को बड़ा मुनाफा!

बिजनेस और फाइनेंस (Business & Finance)

व्यापार के लिहाज से दिन नई संभावनाओं और बेहतर आय का है.

पब्लिक सेक्टर से लाभ: सरकारी या पब्लिक सेक्टर से जुड़े व्यापारियों को नए व बड़े सप्लाई ऑर्डर्स मिलने की संभावना है.

छोटे व्यापारियों को मुनाफा: रिटेल और छोटे दुकानदारों को अच्छा मुनाफा मिलेगा. बड़े उद्योगपतियों को कोई भी भारी पूंजी निवेश सोच-विचारकर ही करना चाहिए.

न्यू बिजनेसमैन को सलाह: नए कारोबारी फालतू बातचीत और गॉसिप से बचकर केवल काम की गुणवत्ता पर ध्यान दें.

आर्थिक स्थिरता: आज आर्थिक स्थिति सामान्य बनी रहेगी, इसलिए धन संबंधी मामलों को लेकर बेवजह तनाव न लें.

करियर और जॉब (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए दिन सूझबूझ और अतिरिक्त मेहनत की मांग कर रहा है.

वर्कलोड मैनेजमेंट: एंप्लॉयड पर्सन अपने तीखे दिमाग और सही प्लानिंग से ऑफिस के बढ़ते वर्कलोड को आसानी से संभाल लेंगे.

ओवरटाइम की संभावना: तय समय सीमा में काम पूरा करने के लिए आज आपको ऑफिस में ओवरटाइम करना पड़ सकता है.

मार्केटिंग वाले रहें सावधान: फील्ड वर्क और मार्केटिंग से जुड़े कर्मी नकारात्मक सोच रखने वाले लोगों से दूर रहें, तभी अपने टारगेट पूरे कर पाएंगे.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज खुशियों का संचार होगा और बड़ों का सहयोग मिलेगा.

बुजुर्गों का आशीर्वाद: परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का स्नेह बना रहेगा.

घरेलू साज-सज्जा: आपका ज्यादातर समय घर के रख-रखाव, इंटीरियर और जरूरी खरीदारी में बीतेगा.

खास मेहमान का आगमन: घर में किसी महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित व्यक्ति के आने से माहौल खुशनुमा और जीवंत हो जाएगा.

शिक्षा, स्टूडेंट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन स्वर्णिम साबित हो सकता है. शुभ सिद्धि योग के प्रभाव से कॉलेज के छात्रों का कैंपस प्लेसमेंट (Campus Placement) में मनचाही कंपनी में चयन होने के प्रबल योग हैं. स्वास्थ्य के मोर्चे पर, लग्न चंद्रमा से मानसिक ऊर्जा बनी रहेगी; हालांकि ओवरटाइम और भागदौड़ के चलते शाम को आंखों में थकान व कंधों में खिंचाव महसूस हो सकता है. पर्याप्त पानी पिएं और समय पर पौष्टिक आहार लें.

  • शुभ रंग: नारंगी (Orange)
  • शुभ अंक: 7
  • अशुभ अंक: 5
  • आज का उपाय: गुरुवार के दिन केले के पेड़ की जड़ में जल, कच्चा दूध, हल्दी और चने की दाल अर्पित कर घी का दीपक जलाएं. शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, काले तिल व गंगाजल मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' जपते हुए अभिषेक करें. पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तिल मिले जल से तर्पण करें और किसी जरूरतमंद को पीले फल दान करें.

FAQs

Q1. 1 अक्टूबर 2026 को वृषभ राशि के कारोबारियों को क्या लाभ मिलेगा?
Ans. पब्लिक सेक्टर से नए ऑर्डर और छोटे व्यापारियों को अच्छा मुनाफा होगा, जबकि बड़े निवेश में सावधानी रखनी होगी.

Q2. आज वृषभ राशि के छात्रों के लिए सिद्धि योग का क्या फल है?
Ans. सिद्धि योग के प्रभाव से छात्रों का कैंपस प्लेसमेंट में प्रतिष्ठित कंपनी में चयन होने के प्रबल योग हैं.

Q3. आज वृषभ राशि के नौकरीपेशा लोगों को क्या ध्यान रखना है?
Ans. सूझबूझ से वर्कलोड संभालें, ओवरटाइम के लिए तैयार रहें और नकारात्मक लोगों से दूरी बनाकर रखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 01 Oct 2026 03:10 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Aaj Ka Panchang Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
आज का मेष राशिफल 1 अक्टूबर 2026: दूसरे चंद्रमा से बढ़ेगा व्यक्तित्व का प्रभाव, सिद्धि योग से मनचाही सफलता, निवेश में बरतें संयम
आज का मेष राशिफल 1 अक्टूबर 2026: दूसरे चंद्रमा से बढ़ेगा व्यक्तित्व का प्रभाव, सिद्धि योग से मनचाही सफलता, निवेश में बरतें संयम
राशिफल
आज का कर्क राशिफल 1 अक्टूबर 2026: 11वें चंद्रमा व मालव्य योग से बड़ों से खुशखबरी, दोपहर बाद बिजनेस में तेजी, कागजी काम में बरतें सावधानी
आज का कर्क राशिफल 1 अक्टूबर 2026: 11वें चंद्रमा व मालव्य योग से बड़ों से खुशखबरी, दोपहर बाद बिजनेस में तेजी, कागजी काम में बरतें सावधानी
राशिफल
आज का मिथुन राशिफल 1 अक्टूबर 2026: 12वें चंद्रमा से लीगल मामलों में रहें अवेयर, अनबिका स्टॉक बढ़ाएगा सिरदर्द
आज का मिथुन राशिफल 1 अक्टूबर 2026: 12वें चंद्रमा से लीगल मामलों में रहें अवेयर, अनबिका स्टॉक बढ़ाएगा सिरदर्द
राशिफल
Kal Ka Rashifal 1 October 2026: गुरुवार को सिद्धि योग से 4 राशियों की खुलेगी किस्मत, मकर को सरकारी कॉन्ट्रैक्ट और मीन को बड़ा मुनाफा!
Kal Ka Rashifal 1 October 2026: गुरुवार को सिद्धि योग से 4 राशियों की खुलेगी किस्मत, मकर को सरकारी कॉन्ट्रैक्ट और मीन को बड़ा मुनाफा!
Advertisement

वीडियोज

पति के टुकड़े-टुकड़े...अब रोएगी मुस्कान!
चाकूबाजी या हाइजैक, फ्लाइट में क्या हुआ?
Diwali 2026 से पहले महंगाई का झटका! AC-TV से लेकर खाने-पीने की चीजें होंगी महंगी?
बढ़ रहा सियासी क्लेश..ज्ञानेश देंगे इस्तीफा? विश्लेषका का विश्लेषण
Jammu Kashmir में सुरक्षाबलों ने लश्कर आतंकी Hashim Musa को मार गिराया
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'चाहे कोई देश हो या आतंकी संगठन...', प्लेन हाइजैक के दुस्साहस पर भड़का इजरायल
'चाहे कोई देश हो या आतंकी संगठन...', प्लेन हाइजैक के दुस्साहस पर भड़का इजरायल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP चुनाव: कांग्रेस पर सपा सांसद का बड़ा बयान, '50 सीटें भी मिल जाएं तो...'
UP चुनाव: कांग्रेस पर सपा सांसद का बड़ा बयान, '50 सीटें भी मिल जाएं तो...'
क्रिकेट
223 रन बनाने वाले शुभमन गिल को 'प्लेयर ऑफ द मैच' बनने पर मिली कितनी रकम?
223 रन बनाने वाले शुभमन गिल को 'प्लेयर ऑफ द मैच' बनने पर मिली कितनी रकम?
बॉलीवुड
Drishyam 3 Star Cast Fees: अजय देवगन को मिली सबसे मोटी रकम, जानें- तबू समेत बाकी स्टार कास्ट की फीस
'दृश्यम 3' के लिए अजय ने वसूली सबसे मोटी रकम, जानें- तबू समेत बाकी की फीस
इंडिया
'सेव डेमोक्रेसी मार्च, 5 बड़ी रैली…', INDIA गठबंधन की बैठक में लिए गए ये 5 बड़े फैसले
'सेव डेमोक्रेसी मार्च, 5 बड़ी रैली…', INDIA गठबंधन की बैठक में लिए गए ये 5 बड़े फैसले
ऐस्ट्रो
October 2026 First Day: कल से अक्टूबर, महीने का पहला दिन कैसे शुरू करें? सुबह उठकर करें ये 5 काम
कल से अक्टूबर, महीने का पहला दिन कैसे शुरू करें? सुबह उठकर करें ये 5 काम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
BJP में टूट शुरू? धनराज और अखिलेश के साथ आई योगी के मंत्री की तस्वीर, लग रहे कयास
BJP में टूट शुरू? धनराज और अखिलेश के साथ आई योगी के मंत्री की तस्वीर, लग रहे कयास
इंडिया
फ्री बिजली से शराब दुकानों पर एक्शन तक, CM विजय ने क्या कहा?
फ्री बिजली से शराब दुकानों पर एक्शन तक, CM विजय ने क्या कहा?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget