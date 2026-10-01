Vrishabh Rashifal Today: 1 अक्टूबर 2026, गुरुवार को दोपहर 12:36 तक आश्विन कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि रहेगी, इसके बाद षष्ठी तिथि शुरू होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, आज पूरे दिन रोहिणी नक्षत्र प्रभावी रहेगा. ग्रहों की युति से वाशि, आनन्दादि, सुनफा, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग और सिद्धि योग का प्रभाव रहेगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन आपकी ही राशि यानी वृषभ राशि के लग्न (प्रथम भाव यानी उत्साह, व्यक्तित्व, आत्मबल और मानसिक स्फूर्ति) में संचरण करेंगे. लग्न में चंद्रमा का गोचर आपके अंदर गजब का उत्साह (Enthusiasm) भरेगा. शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 08:00 बजे और शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. दक्षिण दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस (Business & Finance)

व्यापार के लिहाज से दिन नई संभावनाओं और बेहतर आय का है.

पब्लिक सेक्टर से लाभ: सरकारी या पब्लिक सेक्टर से जुड़े व्यापारियों को नए व बड़े सप्लाई ऑर्डर्स मिलने की संभावना है.

छोटे व्यापारियों को मुनाफा: रिटेल और छोटे दुकानदारों को अच्छा मुनाफा मिलेगा. बड़े उद्योगपतियों को कोई भी भारी पूंजी निवेश सोच-विचारकर ही करना चाहिए.

न्यू बिजनेसमैन को सलाह: नए कारोबारी फालतू बातचीत और गॉसिप से बचकर केवल काम की गुणवत्ता पर ध्यान दें.

आर्थिक स्थिरता: आज आर्थिक स्थिति सामान्य बनी रहेगी, इसलिए धन संबंधी मामलों को लेकर बेवजह तनाव न लें.

करियर और जॉब (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए दिन सूझबूझ और अतिरिक्त मेहनत की मांग कर रहा है.

वर्कलोड मैनेजमेंट: एंप्लॉयड पर्सन अपने तीखे दिमाग और सही प्लानिंग से ऑफिस के बढ़ते वर्कलोड को आसानी से संभाल लेंगे.

ओवरटाइम की संभावना: तय समय सीमा में काम पूरा करने के लिए आज आपको ऑफिस में ओवरटाइम करना पड़ सकता है.

मार्केटिंग वाले रहें सावधान: फील्ड वर्क और मार्केटिंग से जुड़े कर्मी नकारात्मक सोच रखने वाले लोगों से दूर रहें, तभी अपने टारगेट पूरे कर पाएंगे.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज खुशियों का संचार होगा और बड़ों का सहयोग मिलेगा.

बुजुर्गों का आशीर्वाद: परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का स्नेह बना रहेगा.

घरेलू साज-सज्जा: आपका ज्यादातर समय घर के रख-रखाव, इंटीरियर और जरूरी खरीदारी में बीतेगा.

खास मेहमान का आगमन: घर में किसी महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित व्यक्ति के आने से माहौल खुशनुमा और जीवंत हो जाएगा.

शिक्षा, स्टूडेंट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन स्वर्णिम साबित हो सकता है. शुभ सिद्धि योग के प्रभाव से कॉलेज के छात्रों का कैंपस प्लेसमेंट (Campus Placement) में मनचाही कंपनी में चयन होने के प्रबल योग हैं. स्वास्थ्य के मोर्चे पर, लग्न चंद्रमा से मानसिक ऊर्जा बनी रहेगी; हालांकि ओवरटाइम और भागदौड़ के चलते शाम को आंखों में थकान व कंधों में खिंचाव महसूस हो सकता है. पर्याप्त पानी पिएं और समय पर पौष्टिक आहार लें.

शुभ रंग: नारंगी (Orange)

नारंगी (Orange) शुभ अंक: 7

7 अशुभ अंक: 5

5 आज का उपाय: गुरुवार के दिन केले के पेड़ की जड़ में जल, कच्चा दूध, हल्दी और चने की दाल अर्पित कर घी का दीपक जलाएं. शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, काले तिल व गंगाजल मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' जपते हुए अभिषेक करें. पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तिल मिले जल से तर्पण करें और किसी जरूरतमंद को पीले फल दान करें.

FAQs

Q1. 1 अक्टूबर 2026 को वृषभ राशि के कारोबारियों को क्या लाभ मिलेगा?

Ans. पब्लिक सेक्टर से नए ऑर्डर और छोटे व्यापारियों को अच्छा मुनाफा होगा, जबकि बड़े निवेश में सावधानी रखनी होगी.

Q2. आज वृषभ राशि के छात्रों के लिए सिद्धि योग का क्या फल है?

Ans. सिद्धि योग के प्रभाव से छात्रों का कैंपस प्लेसमेंट में प्रतिष्ठित कंपनी में चयन होने के प्रबल योग हैं.

Q3. आज वृषभ राशि के नौकरीपेशा लोगों को क्या ध्यान रखना है?

Ans. सूझबूझ से वर्कलोड संभालें, ओवरटाइम के लिए तैयार रहें और नकारात्मक लोगों से दूरी बनाकर रखें.

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