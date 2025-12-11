हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Taurus 2026 Health Prediction: वृषभ स्वास्थ्य राशिफल जीवनशैली में बदलाव और बृहस्पति का मजबूत संरक्षण

Taurus 2026 Health Prediction: वृषभ स्वास्थ्य राशिफल जीवनशैली में बदलाव और बृहस्पति का मजबूत संरक्षण

Taurus Health Horoscope 2026: वृषभ राशि 2026 में स्वास्थ्य धीरे-धीरे सुधरेगा. योग, ध्यान और संतुलित आहार से शारीरिक व मानसिक ताकत बढ़ेगी. बृहस्पति का प्रभाव रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करेगा.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 11 Dec 2025 10:12 PM (IST)
Preferred Sources

Vrishabh Health Rashifal 2026: भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डॉ. अनीष व्यास के अनुसार, वर्ष 2026 वृषभ राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य के मामले में मिश्रित परिणाम लेकर आएगा. जहां शुरुआती महीनों में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर चुनौतियाँ दिखेंगी, वहीं वर्ष के मध्य और अंत तक सुधार के मजबूत संकेत मिलेंगे.

वर्ष की शुरुआत में मानसिक तनाव और थकान बढ़ सकती है, लेकिन धीरे-धीरे मानसिक संतुलन लौटेगा. शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए आपको अपनी दैनिक जीवनशैली में बदलाव करने होंगे. संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और मानसिक शांति के साधनों को अपनाना आवश्यक रहेगा.

जनवरी के अंत से स्वास्थ्य में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देंगे. नियमित योग, ध्यान, हल्का व्यायाम और सुबह की सैर आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होंगे. इस वर्ष मिठाई और शुगर वाली चीजों की ओर आकर्षण बढ़ सकता है, इसलिए डायबिटीज से प्रभावित जातकों को सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी. अधिक फल, हरी सब्जियाँ और पौष्टिक आहार को शामिल करना आपकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा और मानसिक स्थिरता देगा.

बृहस्पति का शुभ प्रभाव पूरे वर्ष आपको स्वास्थ्य संबंधी लाभ प्रदान करेगा. यह ग्रह आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करेगा और मानसिक ऊर्जा को बढ़ाएगा.
समय-समय पर छोटा-मोटा स्वास्थ्य उतार-चढ़ाव हो सकता है, लेकिन कोई बड़ी समस्या नहीं दिख रही.

ज्योतिष उपाय

  • 9 वर्ष से छोटी कन्याओं को भोजन कराएं और प्रतिदिन चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें
  • शुक्रवार को सफेद मिठाई का दान करें
  • शनिवार को चीटियों को आटा डालें और गौ-माता की सेवा करें
  • कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें
  • पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दीपक जलाएं

FAQs

1. क्या 2026 में वृषभ राशि वालों का स्वास्थ्य सुधरेगा?
हाँ, वर्ष की शुरुआत के बाद धीरे-धीरे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होगा.

2. क्या इस साल जीवनशैली में बदलाव करना जरूरी होगा?
हाँ, व्यायाम, योग, ध्यान और संतुलित आहार आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण रहेंगे.

3. क्या बृहस्पति का प्रभाव स्वास्थ्य पर सकारात्मक रहेगा?
बिल्कुल, बृहस्पति की शुभ दृष्टि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाकर आपके संपूर्ण स्वास्थ्य को मजबूत करेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read
Published at : 11 Dec 2025 10:12 PM (IST)
Tags :
Taurus Horoscope 2026 YEAR 2026 Taurus Health Horoscope 2026
और पढ़ें
