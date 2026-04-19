Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom अक्षय तृतीया पर व्यवसाय में ग्राहकों की भीड़, शाम की बिक्री से टारगेट पूरा।

नौकरीपेशा जातकों की योजनाएं सफल, राजनीतिज्ञों की लोकप्रियता में वृद्धि।

छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में अपनी कमजोरी पर विजय प्राप्त होगी।

मानसिक शांति और ऊर्जावान महसूस करेंगे, परिवार में खुशियों का माहौल।

Aaj ka Vrishabh Rashifal 19 April 2026: आज वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है, जिसे अक्षय तृतीया के महापर्व के रूप में श्रद्धा के साथ मनाया जाता है. आज सुबह 10.50 तक द्वितीया तिथि रहेगी, उसके बाद पावन अक्षय तृतीया तिथि का आरंभ होगा. नक्षत्रों की बात करें तो सुबह 07.10 तक भरणी और फिर कृतिका नक्षत्र प्रभावी रहेगा.

आज के दिन वाशि, सुनफा, आयुष्मान, रवि और त्रिपुष्कर योग के साथ-साथ आपकी राशि में मालव्य योग का विशेष प्रभाव रहेगा. चंद्रमा दोपहर 12.31 के बाद आपकी ही राशि यानी वृषभ में प्रवेश करेंगे, जो आपके व्यक्तित्व में निखार लाएगा. अक्षय तृतीया के इस शुभ अवसर पर किए गए कार्यों का फल अनंत और कभी न समाप्त होने वाला होता है.

बिजनेस और वेल्थ (Business & Finance)

व्यवसाय के नजरिए से आज का दिन किसी वरदान से कम नहीं है. अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर आपकी दुकान या बिजनेस में ग्राहकों की भारी भीड़ रहने वाली है. विशेषकर शाम के समय होने वाली बिक्री आपके पूरे सप्ताह के टारगेट को एक ही दिन में पूरा कर सकती है. यदि बिजनेस में कोई पुराना पैतृक विवाद चल रहा था, तो आज किसी बुजुर्ग की मध्यस्थता से उसमें बड़ी राहत मिलेगी. आर्थिक निवेश के लिए दोपहर 02.00 से 03.00 बजे का समय शुभ का चौघड़िया होने के कारण अत्यंत श्रेष्ठ है.

नौकरी और करियर (Job & Career)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन प्लानिंग का है. भले ही आज संडे है, लेकिन आपके जूनियर आज बहुत एक्टिव रहेंगे, जिससे आप समय पर अपने काम निपटाकर आने वाले सप्ताह की रणनीति बना पाएंगे. राजनीति से जुड़े लोग आज तकनीक और नए विचारों का उपयोग करेंगे, जिससे युवा वर्ग में आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी. समाज में आपके मान-सम्मान में वृद्धि होगी और लोग आपसे सलाह लेने आएंगे.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)

प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive Exams) की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन 'विजय' का है. आप अपनी किसी पुरानी कमजोरी या विषय की जटिलता पर विजय प्राप्त करने में सफल रहेंगे. इससे आपकी तैयारी को एक नई दिशा और पूर्णता मिलेगी. अपनी एकाग्रता को बनाए रखें, परिणाम आपके पक्ष में रहेंगे.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन काफी सकारात्मक है. चंद्रमा के आपकी राशि में होने से मानसिक शांति बनी रहेगी. घर के बुजुर्गों को आज गहरी और चैन की नींद आएगी, जो उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत शुभ संकेत है. कुल मिलाकर आप स्वयं को ऊर्जावान महसूस करेंगे.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family)

पारिवारिक दृष्टिकोण से आज का दिन खुशियों भरा है. विवाहित जातकों के लिए आपसी प्रेम और विश्वास गहरा होगा. घर में किसी नन्हे मेहमान के आगमन की खुशखबरी मिल सकती है, जिससे उत्सव का माहौल बनेगा. अक्षय तृतीया के अवसर पर परिवार के साथ किया गया कोई भी धार्मिक कार्य या दान-पुण्य आपके घर में बरकत लाएगा.

भाग्यशाली कारक और उपाय

भाग्यशाली रंग: क्रीम (Cream)

भाग्यशाली अंक: 6

अशुभ अंक: 1

आज का उपाय: अक्षय तृतीया पर पश्चिम दिशा की यात्रा लाभकारी रहेगी. यात्रा पर निकलने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करें या पास के मंदिर में माथा टेकें. आज के दिन चने की दाल और गुड़ का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा.

FAQs

1. वृषभ राशि वालों के लिए आज निवेश करना कैसा रहेगा?

अक्षय तृतीया और मालव्य योग के कारण आज का दिन निवेश के लिए सर्वोत्तम है. विशेषकर दोपहर के शुभ चौघड़िया में निवेश करना लाभकारी रहेगा.

2. आज वृषभ राशि के जातकों का स्वभाव कैसा रहेगा?

चंद्रमा के आपकी राशि में होने से आपके आत्म-सम्मान और आत्म-चिंतन में वृद्धि होगी. आप काफी संतुलित और शांत महसूस करेंगे.

3. क्या आज के दिन कोई विशेष सावधानी बरतनी चाहिए?

दोपहर 04.30 से 06.00 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस दौरान महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत करने से बचें और अपने मन को शांत रखें.

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