Vrishabh Rashi ka Masik Rashifal: वृषभ राशि के जातकों के लिए अक्टूबर का महीना कई मायनों से खास रहने वाला है. ग्रहों की शुभ स्थिति व्यापार, नौकरी, रिश्तों और सेहत पर अच्छा असर दिखाएगी. पढ़ें राशिफल.
Taurus October Month Horoscope 2025: अक्टूबर 2025 का महीना कई दृष्टियों से खास रहने वाला है. इस दौरान ग्रहों की स्थिति आपके व्यवसाय, नौकरी, रिश्तों और सेहत पर गहरा असर डालेगी. मंगल, बुध, शुक्र और गुरु का गोचर व्यापार और करियर में नई संभावनाएँ लेकर आएगा, वहीं शनि-केतु का संबंध कुछ चुनौतियाँ भी खड़ी करेगा.
फेस्टिवल सीजन होने की वजह से आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन और रिश्तों में उतार-चढ़ाव देखने को मिलेंगे. आइए जानते हैं अक्टूबर 2025 का मासिक राशिफल विस्तार से.
बिजनेस और वेल्थ
- 01 से 08 अक्टूबर तक मेडिकल, ऑनलाइन एजुकेशन और इवेंट मैनेजमेंट से जुड़े बिजनेसमैन की आमदनी में बढ़ोतरी होगी.
- 02 से 17 अक्टूबर तक बुध और गुरु का राजयोग वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाएगा.
- शनि-केतु का षडाष्टक संबंध ऑफिस या फैक्ट्री के रिनोवेशन व डेकोरेशन पर ज्यादा खर्च करवाएगा.
- 1, 8, 9, 16, 17, 18, 26, 27, 28 अक्टूबर को इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और इंपोर्ट-एक्सपोर्ट बिजनेस में मंदी का सामना करना पड़ सकता है.
- 18 अक्टूबर के बाद गुरु की दृष्टि बिजनेस में सफलता और नए अवसर दिलाएगी.
- 16 से 27 अक्टूबर तक बुध-गुरु विशाखा नक्षत्र में रहेंगे, जिससे धन संचित करने में कठिनाई हो सकती है.
जॉब और प्रोफेशन
- 01 से 16 अक्टूबर तक सूर्य-शनि का दृष्टि संबंध गवर्नमेंट एंप्लॉइज के लिए लाभदायक रहेगा.
- 02 से 23 अक्टूबर तक बेरोजगार व्यक्तियों को ऑनलाइन माध्यम से नौकरी मिलने की संभावना है.
- 17 अक्टूबर तक एजुकेशन सेक्टर से जुड़े लोगों को स्थायी जॉब मिल सकती है.
- 08 अक्टूबर तक वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और मेहनत से सफलता प्राप्त होगी.
- 18 अक्टूबर के बाद वर्कलोड और दबाव बढ़ सकता है.
- 17 से 26 अक्टूबर तक हेल्थकेयर, मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी और एजुकेशन फील्ड में कार्यरत लोगों को बड़ी उपलब्धि मिलेगी.
फैमिली लाइफ, लव और रिलेशनशिप
- 01 से 08 अक्टूबर तक पारिवारिक जीवन में किसी के हस्तक्षेप से तनाव संभव है.
- 09 से 23 अक्टूबर तक आप रिश्तों पर अधिक ध्यान देंगे और सुधार लाने की कोशिश करेंगे.
- 18 अक्टूबर से प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में विवाद की संभावना है.
- प्रेम संबंधों में तनाव रहेगा लेकिन महीने के अंत में प्यार बढ़ेगा.
- 17 अक्टूबर से नीच के सूर्य के कारण रिश्तों में बाहरी हस्तक्षेप और पारिवारिक दबाव तनाव बढ़ा सकते हैं.
- 27 अक्टूबर से मंगल का रूचक योग आपको आध्यात्मिक जुड़ाव और रिश्तों में आत्मीयता देगा.
स्टूडेंट्स और लर्नर्स
- 01 से 16 अक्टूबर तक कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स को मेहनत का फल मिलेगा.
- 02 से 23 अक्टूबर तक पढ़ाई में ध्यान कम लगेगा और एकाग्रता टूट सकती है.
- फेस्टिवल सीजन (16,17,18,26,27,28 अक्टूबर) पढ़ाई में बाधा डाल सकता है.
- 18 अक्टूबर से प्रतियोगी परीक्षा देने वाले छात्रों को सफलता की उम्मीद रहेगी.
- 27 अक्टूबर के बाद मंगल रूचक योग खेलकूद से जुड़े छात्रों के लिए सफलता लेकर आएगा.
हेल्थ और ट्रेवल
- 01 से 26 अक्टूबर तक मंगल-शनि का संबंध आपको बुखार, टाइफाइड या वायरल इंफेक्शन से परेशान कर सकता है.
- 02 से 23 अक्टूबर तक सेहत में सुधार आएगा.
- 17 अक्टूबर से संतान की सेहत की चिंता आपकी खुद की हेल्थ पर असर डालेगी.
- 1, 6, 7, 12, 13, 20, 23, 24, 26 अक्टूबर को स्पोर्ट्स पर्सन को यात्रा करनी पड़ सकती है.
- रोजाना सुबह की सैर और मानसिक तनाव से दूरी आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर साबित होगी.
अक्टूबर 2025 के उपाय
- 02 अक्टूबर विजयदशमी पर हनुमान जी को लाल पुष्प अर्पित कर गुड़-चना का भोग लगाएं और “ऊँ हं हनुमते नमः” मंत्र का जाप करें. हनुमान चालीसा का पाठ करें और गरीबों को सफेद वस्तुएँ दान करें.
- 06 अक्टूबर शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा को अर्घ्य दें और “ऊँ सों सोमाय नमः” मंत्र का जाप करें. सात अनाज का दान करें.
- 10 अक्टूबर करवा चौथ पर महिलाएँ पीली साड़ी पहनकर शिव-पार्वती की पूजा करें और नारियल का भोग लगाकर “ऊँ विश्वेश्वराय नमः” मंत्र का जाप करें. सुहागिन महिला को सिंदूर दान करें.
FAQs (अक्टूबर 2025 राशिफल)
Q1: अक्टूबर 2025 में बिजनेस कैसा रहेगा?
मेडिकल, एजुकेशन और इवेंट मैनेजमेंट सेक्टर अच्छा चलेगा, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल सेक्टर को मंदी झेलनी पड़ सकती है.
Q2: नौकरीपेशा लोगों के लिए समय कैसा रहेगा?
गवर्नमेंट जॉब वालों को लाभ होगा और बेरोजगारों को नौकरी मिलने के योग हैं.
Q3: परिवार और रिश्तों में क्या स्थिति रहेगी?
शुरुआत में तनाव रहेगा लेकिन महीने के अंत में रिश्तों में मधुरता आएगी.
Q4: छात्रों और प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए कैसा समय है?
मेहनत करने वाले छात्रों को सफलता मिलेगी, हालांकि फेस्टिवल सीजन ध्यान भंग कर सकता है.
Q5: स्वास्थ्य कैसा रहेगा?
वायरल और बुखार जैसी समस्याएँ परेशान कर सकती हैं, लेकिन सावधानी से स्थिति संभल जाएगी.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
