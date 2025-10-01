हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलVrishabh Masik Rashifal October 2025: वृषभ मासिक राशिफल अक्टूबर 2025 व्यापार और करियर में लाभ! लेन-देन में बरतें सावधानी!

Vrishabh Masik Rashifal October 2025: वृषभ मासिक राशिफल अक्टूबर 2025 व्यापार और करियर में लाभ! लेन-देन में बरतें सावधानी!

Vrishabh Rashi ka Masik Rashifal: वृषभ राशि के जातकों के लिए अक्टूबर का महीना कई मायनों से खास रहने वाला है. ग्रहों की शुभ स्थिति व्यापार, नौकरी, रिश्तों और सेहत पर अच्छा असर दिखाएगी. पढ़ें राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 01 Oct 2025 01:57 PM (IST)
Preferred Sources

Taurus October Month Horoscope 2025: अक्टूबर 2025 का महीना कई दृष्टियों से खास रहने वाला है. इस दौरान ग्रहों की स्थिति आपके व्यवसाय, नौकरी, रिश्तों और सेहत पर गहरा असर डालेगी. मंगल, बुध, शुक्र और गुरु का गोचर व्यापार और करियर में नई संभावनाएँ लेकर आएगा, वहीं शनि-केतु का संबंध कुछ चुनौतियाँ भी खड़ी करेगा.

फेस्टिवल सीजन होने की वजह से आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन और रिश्तों में उतार-चढ़ाव देखने को मिलेंगे. आइए जानते हैं अक्टूबर 2025 का मासिक राशिफल विस्तार से.

बिजनेस और वेल्थ

  • 01 से 08 अक्टूबर तक मेडिकल, ऑनलाइन एजुकेशन और इवेंट मैनेजमेंट से जुड़े बिजनेसमैन की आमदनी में बढ़ोतरी होगी.
  • 02 से 17 अक्टूबर तक बुध और गुरु का राजयोग वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाएगा.
  • शनि-केतु का षडाष्टक संबंध ऑफिस या फैक्ट्री के रिनोवेशन व डेकोरेशन पर ज्यादा खर्च करवाएगा.
  • 1, 8, 9, 16, 17, 18, 26, 27, 28 अक्टूबर को इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और इंपोर्ट-एक्सपोर्ट बिजनेस में मंदी का सामना करना पड़ सकता है.
  • 18 अक्टूबर के बाद गुरु की दृष्टि बिजनेस में सफलता और नए अवसर दिलाएगी.
  • 16 से 27 अक्टूबर तक बुध-गुरु विशाखा नक्षत्र में रहेंगे, जिससे धन संचित करने में कठिनाई हो सकती है.

जॉब और प्रोफेशन

  • 01 से 16 अक्टूबर तक सूर्य-शनि का दृष्टि संबंध गवर्नमेंट एंप्लॉइज के लिए लाभदायक रहेगा.
  • 02 से 23 अक्टूबर तक बेरोजगार व्यक्तियों को ऑनलाइन माध्यम से नौकरी मिलने की संभावना है.
  • 17 अक्टूबर तक एजुकेशन सेक्टर से जुड़े लोगों को स्थायी जॉब मिल सकती है.
  • 08 अक्टूबर तक वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और मेहनत से सफलता प्राप्त होगी.
  • 18 अक्टूबर के बाद वर्कलोड और दबाव बढ़ सकता है.
  • 17 से 26 अक्टूबर तक हेल्थकेयर, मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी और एजुकेशन फील्ड में कार्यरत लोगों को बड़ी उपलब्धि मिलेगी.

फैमिली लाइफ, लव और रिलेशनशिप

  • 01 से 08 अक्टूबर तक पारिवारिक जीवन में किसी के हस्तक्षेप से तनाव संभव है.
  • 09 से 23 अक्टूबर तक आप रिश्तों पर अधिक ध्यान देंगे और सुधार लाने की कोशिश करेंगे.
  • 18 अक्टूबर से प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में विवाद की संभावना है.
  • प्रेम संबंधों में तनाव रहेगा लेकिन महीने के अंत में प्यार बढ़ेगा.
  • 17 अक्टूबर से नीच के सूर्य के कारण रिश्तों में बाहरी हस्तक्षेप और पारिवारिक दबाव तनाव बढ़ा सकते हैं.
  • 27 अक्टूबर से मंगल का रूचक योग आपको आध्यात्मिक जुड़ाव और रिश्तों में आत्मीयता देगा.

स्टूडेंट्स और लर्नर्स

  • 01 से 16 अक्टूबर तक कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स को मेहनत का फल मिलेगा.
  • 02 से 23 अक्टूबर तक पढ़ाई में ध्यान कम लगेगा और एकाग्रता टूट सकती है.
  • फेस्टिवल सीजन (16,17,18,26,27,28 अक्टूबर) पढ़ाई में बाधा डाल सकता है.
  • 18 अक्टूबर से प्रतियोगी परीक्षा देने वाले छात्रों को सफलता की उम्मीद रहेगी.
  • 27 अक्टूबर के बाद मंगल रूचक योग खेलकूद से जुड़े छात्रों के लिए सफलता लेकर आएगा.

हेल्थ और ट्रेवल

  • 01 से 26 अक्टूबर तक मंगल-शनि का संबंध आपको बुखार, टाइफाइड या वायरल इंफेक्शन से परेशान कर सकता है.
  • 02 से 23 अक्टूबर तक सेहत में सुधार आएगा.
  • 17 अक्टूबर से संतान की सेहत की चिंता आपकी खुद की हेल्थ पर असर डालेगी.
  • 1, 6, 7, 12, 13, 20, 23, 24, 26 अक्टूबर को स्पोर्ट्स पर्सन को यात्रा करनी पड़ सकती है.
  • रोजाना सुबह की सैर और मानसिक तनाव से दूरी आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर साबित होगी.

अक्टूबर 2025 के उपाय

  • 02 अक्टूबर विजयदशमी पर हनुमान जी को लाल पुष्प अर्पित कर गुड़-चना का भोग लगाएं और “ऊँ हं हनुमते नमः” मंत्र का जाप करें. हनुमान चालीसा का पाठ करें और गरीबों को सफेद वस्तुएँ दान करें.
  • 06 अक्टूबर शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा को अर्घ्य दें और “ऊँ सों सोमाय नमः” मंत्र का जाप करें. सात अनाज का दान करें.
  • 10 अक्टूबर करवा चौथ पर महिलाएँ पीली साड़ी पहनकर शिव-पार्वती की पूजा करें और नारियल का भोग लगाकर “ऊँ विश्वेश्वराय नमः” मंत्र का जाप करें. सुहागिन महिला को सिंदूर दान करें.

FAQs (अक्टूबर 2025 राशिफल)

Q1: अक्टूबर 2025 में बिजनेस कैसा रहेगा?
मेडिकल, एजुकेशन और इवेंट मैनेजमेंट सेक्टर अच्छा चलेगा, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल सेक्टर को मंदी झेलनी पड़ सकती है.

Q2: नौकरीपेशा लोगों के लिए समय कैसा रहेगा?
गवर्नमेंट जॉब वालों को लाभ होगा और बेरोजगारों को नौकरी मिलने के योग हैं.

Q3: परिवार और रिश्तों में क्या स्थिति रहेगी?
शुरुआत में तनाव रहेगा लेकिन महीने के अंत में रिश्तों में मधुरता आएगी.

Q4: छात्रों और प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए कैसा समय है?
मेहनत करने वाले छात्रों को सफलता मिलेगी, हालांकि फेस्टिवल सीजन ध्यान भंग कर सकता है.

Q5: स्वास्थ्य कैसा रहेगा?
वायरल और बुखार जैसी समस्याएँ परेशान कर सकती हैं, लेकिन सावधानी से स्थिति संभल जाएगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 01 Oct 2025 01:57 PM (IST)
Tags :
Taurus Masik Rashifal Vrishabh Rashifal Taurus Monthly Horoscope
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
C Voter Survey: तेजस्वी, नीतीश या PK? किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहता है बिहार, ताजा सर्वे में खुला राज, आंकड़ों पर नहीं होगा यकीन
तेजस्वी, नीतीश या PK? किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहता है बिहार, ताजा सर्वे में खुला राज, आंकड़ों पर नहीं होगा यकीन
बिहार
पवन सिंह को BJP कहां से दे सकती है टिकट? 2 सीटों की चर्चा, जानिए यहां का समीकरण
पवन सिंह को BJP कहां से दे सकती है टिकट? 2 सीटों की चर्चा, जानिए यहां का समीकरण
इंडिया
बिहार विधानसभा चुनाव का ये ताजा सर्वे उड़ा देगा BJP और नीतीश की नींद, सच हुए आंकड़े तो पलट जाएगा गेम
बिहार विधानसभा चुनाव का ये ताजा सर्वे उड़ा देगा BJP और नीतीश की नींद, सच हुए आंकड़े तो पलट जाएगा गेम
स्पोर्ट्स
सईद अजमल का बड़ा खुलासा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान टीम को अपनी ही सरकार से मिला था धोखा
सईद अजमल का बड़ा खुलासा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान टीम को अपनी ही सरकार से मिला था धोखा
Advertisement

वीडियोज

Bareilly Violence: बरेली हिंसा के असली मास्टरमाइंड मौलाना Tauqeer Raza को टांग ले गई पुलिस | ABPLIVE
Afghanistan News: ना इंटरनेट, ना मोबाइल, अफगानिस्तान में सबकुछ OFF! आखिर हुआ क्या? | ABPLIVE
26/11 Attack: पूर्व Home Minister का बड़ा खुलासा, 'Retaliation' पर थी अलग राय
Navratri 2025: दुर्गा पूजा का ऐसा आयोजन देख गद-गद हो जाओगे! |ABPLIVE
आरुष भोला ने अशनीर ग्रोवर को दी राइज एंड फॉल रिलीज की धमकी!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
C Voter Survey: तेजस्वी, नीतीश या PK? किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहता है बिहार, ताजा सर्वे में खुला राज, आंकड़ों पर नहीं होगा यकीन
तेजस्वी, नीतीश या PK? किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहता है बिहार, ताजा सर्वे में खुला राज, आंकड़ों पर नहीं होगा यकीन
बिहार
पवन सिंह को BJP कहां से दे सकती है टिकट? 2 सीटों की चर्चा, जानिए यहां का समीकरण
पवन सिंह को BJP कहां से दे सकती है टिकट? 2 सीटों की चर्चा, जानिए यहां का समीकरण
इंडिया
बिहार विधानसभा चुनाव का ये ताजा सर्वे उड़ा देगा BJP और नीतीश की नींद, सच हुए आंकड़े तो पलट जाएगा गेम
बिहार विधानसभा चुनाव का ये ताजा सर्वे उड़ा देगा BJP और नीतीश की नींद, सच हुए आंकड़े तो पलट जाएगा गेम
स्पोर्ट्स
सईद अजमल का बड़ा खुलासा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान टीम को अपनी ही सरकार से मिला था धोखा
सईद अजमल का बड़ा खुलासा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान टीम को अपनी ही सरकार से मिला था धोखा
टेलीविजन
राखी सावंत का कैसा हो गया हाल, पहचान नहीं पाए फैंस, बालिका वधू फेम अविका गोर की शादी में लगाए ठुमके
राखी सावंत का कैसा हो गया हाल, पहचान नहीं पाए फैंस, बालिका वधू फेम अविका गोर की शादी में लगाए ठुमके
यूटिलिटी
स्कूल से लेकर कॉलेज तक बेटी की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाती है सरकार, जान लें इस योजना के बारे में
स्कूल से लेकर कॉलेज तक बेटी की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाती है सरकार, जान लें इस योजना के बारे में
जनरल नॉलेज
आचार संहिता लागू होने के कितने दिन बाद होती है वोटिंग, बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले जान लें नियम
आचार संहिता लागू होने के कितने दिन बाद होती है वोटिंग, बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले जान लें नियम
ट्रेंडिंग
सिंदूर में क्या मिलाया था भाई... मांग भरते ही बेहोश हो गई लड़की, वीडियो वायरल
सिंदूर में क्या मिलाया था भाई... मांग भरते ही बेहोश हो गई लड़की, वीडियो वायरल
ENT LIVE
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
ENT LIVE
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
Embed widget