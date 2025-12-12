हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Vrishabh Love & Family Rashifal 2026: वृषभ राशि 2026 परिवार, प्रेम और वैवाहिक जीवन में संबंधों की कसौटी का वर्ष, लेकिन मजबूत बने रहेंगे रिश्ते

Taurus Family and Love Horoscope 2026: वृषभ राशि 2026 में परिवार में सामंजस्य, प्रेम जीवन में नई ऊर्जा और रिश्तों में गहराई आएगी. साल के अंत में थोड़े उतार-चढ़ाव संभव, जानिए वृषभ राशि का भविष्यफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 12 Dec 2025 07:00 AM (IST)
Taurus Family and Love Horoscope 2026: भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डॉ. अनीष व्यास के अनुसार, वर्ष 2026 वृषभ राशि के जातकों के पारिवारिक और प्रेम जीवन के लिए मिश्रित लेकिन सकारात्मक परिणाम देने वाला वर्ष रहेगा. साल की शुरुआत से 2 जून तक दूसरे भाव में बृहस्पति का गोचर पारिवारिक सदस्यों के बीच सामंजस्य, मेल-जोल और शुभ कार्यों की संभावना को बढ़ाता है. इस अवधि में परिवार एकजुट रहेगा और रिश्तों में आपसी सहयोग बना रहेगा.

2 जून से 31 अक्टूबर तक बृहस्पति तटस्थ परिणाम देगा. इस दौरान परिवार के सदस्य अपने काम में व्यस्त रह सकते हैं, जिससे घर में सामान्य दूरी महसूस हो सकती है, लेकिन कोई बड़ा विवाद नहीं होगा. वर्ष के अंतिम चरण, 31 अक्टूबर के बाद, बृहस्पति की स्थिति परिवार में तनाव बढ़ा सकती है. इस समय पारिवारिक माहौल सामंजस्यपूर्ण बनाए रखने के लिए आपको विशेष प्रयास करने होंगे.

विवाहित जीवन में वर्ष का पहला भाग उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है. दांपत्य में प्रेम रहेगा, लेकिन परिवार और जिम्मेदारियों से जुड़े मुद्दे टकराव का कारण बन सकते हैं. इस समय अपने साथी के विचारों और परिस्थितियों को समझना जरूरी होगा.

लव लाइफ इस वर्ष के शुरूआती महीनों में बेहद अनुकूल रहेगी. राशि स्वामी शुक्र और प्रेम भाव के स्वामी बुध का प्रभाव प्रेम को मजबूत बनाएगा. प्रेम संबंधों में गर्मजोशी, गहराई और समझ विकसित होगी. अविवाहित जातकों के जीवन में कोई विशेष व्यक्ति प्रवेश कर सकता है. बृहस्पति प्रेम जीवन पर तटस्थ असर रखेगा, जबकि शनि सच्चे प्रेम का साथ देगा लेकिन छल-कपट रिश्तों के लिए परेशानी पैदा कर सकता है.

2026 वृषभ राशि के लिए रिश्तों में समझ, प्रेम और परिपक्वता विकसित करने का वर्ष रहेगा.

ज्योतिष उपाय:

  • 9 वर्ष से छोटी कन्याओं को भोजन करवाएं और आशीर्वाद लें
  • शुक्रवार को सफेद मिठाई का दान करें
  • शनिवार को चींटियों को आटा डालें, गौ सेवा करें
  • कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें
  • पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दीपक जलाएं

FAQs

1. क्या 2026 में वृषभ राशि का पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा?
हाँ, वर्ष का बड़ा हिस्सा अनुकूल रहेगा, हालांकि वर्ष के अंत में थोड़ी तनावपूर्ण स्थिति बन सकती है.

2. क्या प्रेम जीवन 2026 में सफल रहेगा?
साल का पहला भाग प्रेम के लिए अत्यंत शुभ रहेगा. सच्चे प्रेम करने वालों को स्थिरता और सकारात्मक परिणाम मिलेंगे.

3. क्या दांपत्य जीवन में समस्याएँ आएंगी?
शुरुआती समय में हल्की चुनौतियाँ रहेंगी, लेकिन आपसी समझ और सहयोग से रिश्ते मजबूत बने रहेंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

Read
