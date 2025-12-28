Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Scorpio Family and Love Horoscope 2026: भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास के अनुसार, वर्ष 2026 वृश्चिक राशि के जातकों के लिए पारिवारिक जीवन के लिहाज से कुल मिलाकर अनुकूल रह सकता है, लेकिन रिश्तों को संभालने के लिए समझदारी और धैर्य की विशेष आवश्यकता रहेगी.

दूसरे भाव पर शनि ग्रह की दृष्टि के कारण परिवार में समय-समय पर छोटे-मोटे मतभेद या अनावश्यक नाराजगी देखने को मिल सकती है. कई बार बिना गलती के भी आपको रिश्तों को बचाने के लिए पहल करनी पड़ सकती है, जिसे ही वास्तविक समझदारी कहा जाएगा. इस मामले में देवगुरु बृहस्पति आपका सहयोग करते नजर आएंगे.

साल की शुरुआत से 02 जून 2026 तक बृहस्पति दूसरे भाव के स्वामी के रूप में आपके दूसरे भाव को देखेंगे, जिससे पारिवारिक समस्याओं को सुलझाने की क्षमता बढ़ेगी.

इस अवधि में परिवार में कोई बड़ी परेशानी नहीं आएगी और वातावरण अपेक्षाकृत शांत बना रहेगा. वहीं, 31 अक्टूबर के बाद गुरु ग्रह अपनी पंचम दृष्टि से फिर से दूसरे भाव को देखेंगे.

यदि इस समय आप संयम और सतर्कता से काम लेंगे तो लंबे समय से चली आ रही पारिवारिक उलझनों का अंत संभव है. सरल शब्दों में कहें तो वर्ष 2026 में परिवार से जुड़े कुछ उतार-चढ़ाव जरूर आएंगे, लेकिन किसी बड़ी परेशानी के संकेत नहीं हैं.

गृहस्थ और वैवाहिक जीवन की बात करें तो यह वर्ष थोड़ा कमजोर रह सकता है. साल की शुरुआत से लेकर 05 दिसंबर तक राहु का चतुर्थ भाव में होना घर-परिवार और दांपत्य जीवन में किसी न किसी तनाव की स्थिति बनाए रख सकता है.

हालांकि, जनवरी से 02 जून तक गुरु ग्रह की नवम दृष्टि चतुर्थ भाव पर रहेगी, जिससे इन समस्याओं को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकेगा. 02 जून से 31 अक्टूबर के बीच गुरु का सीधा संबंध चतुर्थ भाव से नहीं रहेगा, लेकिन सूझ-बूझ और संवाद के जरिए आप स्थितियों को संभालने में सफल रहेंगे.

वर्ष 2026 में शादीशुदा जीवन में विशेष सावधानी बरतनी आवश्यक होगी. दूसरे भाव के स्वामी शुक्र अधिकांश समय आपके पक्ष में रहेंगे, जिससे रिश्तों में मिठास बनी रह सकती है, लेकिन चतुर्थ भाव का राहु और पंचम भाव का शनि बार-बार आपके मूड को प्रभावित कर सकता है.

इसके कारण जीवनसाथी से बहस या मतभेद की स्थिति बन सकती है. शनि की तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पर होने से रिश्ते में कभी-कभी ठंडापन या दूरी महसूस हो सकती है.

फिर भी, गुरु ग्रह का सहयोग आपको मिलेगा और वे समय-समय पर रिश्तों में संतुलन बनाए रखने में मदद करेंगे. कुल मिलाकर, समस्याएं आएंगी भी और सही प्रयास से दूर भी हो जाएंगी. यदि आप विवादों को बढ़ने से रोकने का प्रयास करेंगे, तो वैवाहिक जीवन संतुलित बना रह सकता है.

प्रेम – रोमांस: प्रेम और रोमांस के मामले में वृश्चिक राशि वालों के लिए वर्ष 2026 मिश्रित परिणाम लेकर आएगा. साल की शुरुआत से 02 जून तक का समय प्रेम जीवन के लिए कमजोर माना जा सकता है.

पंचम भाव में शनि और चतुर्थ भाव में राहु के प्रभाव के कारण परिवार का हस्तक्षेप आपके रिश्ते में बढ़ सकता है, जिससे तनाव उत्पन्न हो सकता है. बृहस्पति के आठवें भाव में होने से अचानक घटने वाली घटनाएं आपके रिश्ते को प्रभावित कर सकती हैं. ऐसे समय में हिम्मत, स्पष्ट संवाद और ईमानदारी से काम लेना बेहद जरूरी होगा.

02 जून से 31 अक्टूबर 2026 तक का समय प्रेम जीवन के लिए काफी बेहतर साबित हो सकता है. “भावात भावम” के सिद्धांत के अनुसार यह अवधि प्रेम संबंधों में आई समस्याओं को दूर करने में सहायक होगी.

अक्टूबर से दिसंबर के बीच बृहस्पति के प्रभाव से लव मैरिज के योग भी बनते नजर आते हैं और रिश्तों में फिर से खुशियां लौट सकती हैं. हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी होगा कि प्रेम सच्चा और निष्ठावान हो, क्योंकि पंचम भाव में बैठे शनि उन रिश्तों को तोड़ सकते हैं जिनमें गंभीरता या पवित्रता की कमी होगी.

31 अक्टूबर के बाद नौकरी या अन्य जिम्मेदारियों के कारण अपने साथी को समय देना मुश्किल हो सकता है, जिससे प्रेम जीवन औसत रह सकता है. कुल मिलाकर, वर्ष 2026 में वृश्चिक राशि वालों का प्रेम जीवन उनके कर्म, प्रयास, निष्ठा और सच्चे भावों पर निर्भर करेगा. सच्चा प्रेम करने वालों को शनि देव का सहयोग मिलेगा, जबकि लापरवाही करने वालों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है.

ज्योतिष उपाय

बृहस्पति देव की नियमित पूजा करें और उनसे पारिवारिक व वैवाहिक सुख की कामना करें. गुरुवार को पीले वस्त्र धारण करें या पीली वस्तुओं का दान करें.

शनिवार को किसी जरूरतमंद को काले तिल या कंबल का दान करें.

घर में शांत वातावरण बनाए रखने के लिए वाणी और व्यवहार में संयम रखें.

FAQs

क्या 2026 में वृश्चिक राशि वालों का पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा?

पारिवारिक जीवन में उतार-चढ़ाव रहेंगे, लेकिन कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी. समझदारी से काम लेने पर स्थितियां अनुकूल रहेंगी. वैवाहिक जीवन के लिए 2026 कैसा रहेगा?

यह वर्ष थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. संवाद और संयम से आप रिश्ते को संतुलित रख पाएंगे. प्रेम जीवन के लिए सबसे अच्छा समय कौन-सा रहेगा?

02 जून से 31 अक्टूबर 2026 तक का समय प्रेम जीवन के लिए सबसे अनुकूल माना गया है. क्या लव मैरिज के योग बन रहे हैं?

अक्टूबर से दिसंबर के बीच लव मैरिज के योग बन सकते हैं, खासकर यदि रिश्ता सच्चा और मजबूत हो.

