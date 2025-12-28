हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलVrischik Love & Family Rashifal: परिवार और प्रेम जीवन में उतार-चढ़ाव के बीच समझदारी से बनेगा संतुलन

Vrischik Love & Family Rashifal: परिवार और प्रेम जीवन में उतार-चढ़ाव के बीच समझदारी से बनेगा संतुलन

Scorpio Family and Love Horoscope 2026: वृश्चिक राशि में पारिवारिक सहयोग बढ़ेगा और प्रेम जीवन में मधुरता रहेगी.जून के बाद विवाह के योग बनेंगे, वर्ष के अंत में रिश्तों को लेकर थोड़ी सावधानी जरूरी होगी.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 28 Dec 2025 11:21 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Scorpio Family and Love Horoscope 2026:  भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास के अनुसार, वर्ष 2026 वृश्चिक राशि के जातकों के लिए पारिवारिक जीवन के लिहाज से कुल मिलाकर अनुकूल रह सकता है, लेकिन रिश्तों को संभालने के लिए समझदारी और धैर्य की विशेष आवश्यकता रहेगी.

दूसरे भाव पर शनि ग्रह की दृष्टि के कारण परिवार में समय-समय पर छोटे-मोटे मतभेद या अनावश्यक नाराजगी देखने को मिल सकती है. कई बार बिना गलती के भी आपको रिश्तों को बचाने के लिए पहल करनी पड़ सकती है, जिसे ही वास्तविक समझदारी कहा जाएगा. इस मामले में देवगुरु बृहस्पति आपका सहयोग करते नजर आएंगे.

साल की शुरुआत से 02 जून 2026 तक बृहस्पति दूसरे भाव के स्वामी के रूप में आपके दूसरे भाव को देखेंगे, जिससे पारिवारिक समस्याओं को सुलझाने की क्षमता बढ़ेगी.

इस अवधि में परिवार में कोई बड़ी परेशानी नहीं आएगी और वातावरण अपेक्षाकृत शांत बना रहेगा. वहीं, 31 अक्टूबर के बाद गुरु ग्रह अपनी पंचम दृष्टि से फिर से दूसरे भाव को देखेंगे.

यदि इस समय आप संयम और सतर्कता से काम लेंगे तो लंबे समय से चली आ रही पारिवारिक उलझनों का अंत संभव है. सरल शब्दों में कहें तो वर्ष 2026 में परिवार से जुड़े कुछ उतार-चढ़ाव जरूर आएंगे, लेकिन किसी बड़ी परेशानी के संकेत नहीं हैं.

गृहस्थ और वैवाहिक जीवन की बात करें तो यह वर्ष थोड़ा कमजोर रह सकता है. साल की शुरुआत से लेकर 05 दिसंबर तक राहु का चतुर्थ भाव में होना घर-परिवार और दांपत्य जीवन में किसी न किसी तनाव की स्थिति बनाए रख सकता है.

हालांकि, जनवरी से 02 जून तक गुरु ग्रह की नवम दृष्टि चतुर्थ भाव पर रहेगी, जिससे इन समस्याओं को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकेगा. 02 जून से 31 अक्टूबर के बीच गुरु का सीधा संबंध चतुर्थ भाव से नहीं रहेगा, लेकिन सूझ-बूझ और संवाद के जरिए आप स्थितियों को संभालने में सफल रहेंगे.

वर्ष 2026 में शादीशुदा जीवन में विशेष सावधानी बरतनी आवश्यक होगी. दूसरे भाव के स्वामी शुक्र अधिकांश समय आपके पक्ष में रहेंगे, जिससे रिश्तों में मिठास बनी रह सकती है, लेकिन चतुर्थ भाव का राहु और पंचम भाव का शनि बार-बार आपके मूड को प्रभावित कर सकता है.

इसके कारण जीवनसाथी से बहस या मतभेद की स्थिति बन सकती है. शनि की तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पर होने से रिश्ते में कभी-कभी ठंडापन या दूरी महसूस हो सकती है.

फिर भी, गुरु ग्रह का सहयोग आपको मिलेगा और वे समय-समय पर रिश्तों में संतुलन बनाए रखने में मदद करेंगे. कुल मिलाकर, समस्याएं आएंगी भी और सही प्रयास से दूर भी हो जाएंगी. यदि आप विवादों को बढ़ने से रोकने का प्रयास करेंगे, तो वैवाहिक जीवन संतुलित बना रह सकता है.

प्रेम – रोमांस: प्रेम और रोमांस के मामले में वृश्चिक राशि वालों के लिए वर्ष 2026 मिश्रित परिणाम लेकर आएगा. साल की शुरुआत से 02 जून तक का समय प्रेम जीवन के लिए कमजोर माना जा सकता है.

पंचम भाव में शनि और चतुर्थ भाव में राहु के प्रभाव के कारण परिवार का हस्तक्षेप आपके रिश्ते में बढ़ सकता है, जिससे तनाव उत्पन्न हो सकता है. बृहस्पति के आठवें भाव में होने से अचानक घटने वाली घटनाएं आपके रिश्ते को प्रभावित कर सकती हैं. ऐसे समय में हिम्मत, स्पष्ट संवाद और ईमानदारी से काम लेना बेहद जरूरी होगा.

02 जून से 31 अक्टूबर 2026 तक का समय प्रेम जीवन के लिए काफी बेहतर साबित हो सकता है. “भावात भावम” के सिद्धांत के अनुसार यह अवधि प्रेम संबंधों में आई समस्याओं को दूर करने में सहायक होगी.

अक्टूबर से दिसंबर के बीच बृहस्पति के प्रभाव से लव मैरिज के योग भी बनते नजर आते हैं और रिश्तों में फिर से खुशियां लौट सकती हैं. हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी होगा कि प्रेम सच्चा और निष्ठावान हो, क्योंकि पंचम भाव में बैठे शनि उन रिश्तों को तोड़ सकते हैं जिनमें गंभीरता या पवित्रता की कमी होगी.

31 अक्टूबर के बाद नौकरी या अन्य जिम्मेदारियों के कारण अपने साथी को समय देना मुश्किल हो सकता है, जिससे प्रेम जीवन औसत रह सकता है. कुल मिलाकर, वर्ष 2026 में वृश्चिक राशि वालों का प्रेम जीवन उनके कर्म, प्रयास, निष्ठा और सच्चे भावों पर निर्भर करेगा. सच्चा प्रेम करने वालों को शनि देव का सहयोग मिलेगा, जबकि लापरवाही करने वालों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है.

  • ज्योतिष उपाय
    बृहस्पति देव की नियमित पूजा करें और उनसे पारिवारिक व वैवाहिक सुख की कामना करें.
  • गुरुवार को पीले वस्त्र धारण करें या पीली वस्तुओं का दान करें.
  • शनिवार को किसी जरूरतमंद को काले तिल या कंबल का दान करें.
  • घर में शांत वातावरण बनाए रखने के लिए वाणी और व्यवहार में संयम रखें.

FAQs

  1. क्या 2026 में वृश्चिक राशि वालों का पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा?
    पारिवारिक जीवन में उतार-चढ़ाव रहेंगे, लेकिन कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी. समझदारी से काम लेने पर स्थितियां अनुकूल रहेंगी.

  2. वैवाहिक जीवन के लिए 2026 कैसा रहेगा?
    यह वर्ष थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. संवाद और संयम से आप रिश्ते को संतुलित रख पाएंगे.

  3. प्रेम जीवन के लिए सबसे अच्छा समय कौन-सा रहेगा?
    02 जून से 31 अक्टूबर 2026 तक का समय प्रेम जीवन के लिए सबसे अनुकूल माना गया है.

  4. क्या लव मैरिज के योग बन रहे हैं?
    अक्टूबर से दिसंबर के बीच लव मैरिज के योग बन सकते हैं, खासकर यदि रिश्ता सच्चा और मजबूत हो.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read
Published at : 28 Dec 2025 11:20 PM (IST)
Tags :
Scorpio Horoscope 2026 YEAR 2026 Scorpio Family And Love
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'राहुल बाबा को हार से थकना नहीं चाहिए क्योंकि...', अमित शाह ने गुजरात में गिनाए कांग्रेस की हार के कारण
'राहुल बाबा को हार से थकना नहीं चाहिए क्योंकि...', अमित शाह ने गुजरात में गिनाए कांग्रेस की हार के कारण
महाराष्ट्र
Maharashtra: अजित पवार का बड़ा ऐलान, शरद पवार के साथ मिलकर लड़ेंगे ये चुनाव
महाराष्ट्र: अजित पवार का बड़ा ऐलान, शरद पवार के साथ मिलकर लड़ेंगे ये चुनाव
विश्व
क्या भारत में घुसे उस्मान हादी के हत्यारे? ढाका पुलिस के दावों पर मेघालय पुलिस और BSF ने दिया ये जवाब
क्या भारत में घुसे हादी के हत्यारे? ढाका पुलिस के दावों पर मेघालय पुलिस और BSF ने दिया ये जवाब
बॉलीवुड
सलमान खान अब भी हैं बॉक्स ऑफिस किंग, डिटेल में रिकॉर्ड देखेंगे तो यकीन हो जाएगा
सलमान खान अब भी हैं बॉक्स ऑफिस किंग, डिटेल में रिकॉर्ड देखेंगे तो यकीन हो जाएगा
Advertisement

वीडियोज

Bihar News: Rohtas जिले में ट्रायल के दौरान टूट गया रोप-वे | Nitish Kumar | JDU
Bareilly News: बर्थडे सेलिब्रेशन से मारपीट तक...बरेली में बजरंगदल का विवादित हंगामा | UP News
Sandeep Chaudhary: कट्टरता का पाठ पढ़ाएंगे...अपना ही घर जलाएंगे! | ABP News | Seedha Sawal | ABP
ABP Report: दिग्विजय के RSS प्रेम पर भड़की कांग्रेस! | Digvijaya Singh | Breaking | Rahul Gandhi
Digvijay Singh Post: RSS-बीजेपी का संगठन मजबूत..कांग्रेस क्यों मजबूर? | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'राहुल बाबा को हार से थकना नहीं चाहिए क्योंकि...', अमित शाह ने गुजरात में गिनाए कांग्रेस की हार के कारण
'राहुल बाबा को हार से थकना नहीं चाहिए क्योंकि...', अमित शाह ने गुजरात में गिनाए कांग्रेस की हार के कारण
महाराष्ट्र
Maharashtra: अजित पवार का बड़ा ऐलान, शरद पवार के साथ मिलकर लड़ेंगे ये चुनाव
महाराष्ट्र: अजित पवार का बड़ा ऐलान, शरद पवार के साथ मिलकर लड़ेंगे ये चुनाव
विश्व
क्या भारत में घुसे उस्मान हादी के हत्यारे? ढाका पुलिस के दावों पर मेघालय पुलिस और BSF ने दिया ये जवाब
क्या भारत में घुसे हादी के हत्यारे? ढाका पुलिस के दावों पर मेघालय पुलिस और BSF ने दिया ये जवाब
बॉलीवुड
सलमान खान अब भी हैं बॉक्स ऑफिस किंग, डिटेल में रिकॉर्ड देखेंगे तो यकीन हो जाएगा
सलमान खान अब भी हैं बॉक्स ऑफिस किंग, डिटेल में रिकॉर्ड देखेंगे तो यकीन हो जाएगा
क्रिकेट
Year Ender: इस साल भारतीय क्रिकेट टीम की 5 सबसे बड़ी हार, 2025 टीम इंडिया के लिए नहीं रहा खास; फैंस रोने पर हुए मजबूर
इस साल भारतीय क्रिकेट टीम की 5 सबसे बड़ी हार, 2025 टीम इंडिया के लिए नहीं रहा खास; फैंस रोने पर हुए मजबूर
दिल्ली NCR
दिल्ली में 'बेहद खराब' श्रेणी में पहुंचा AQI, घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी
दिल्ली में 'बेहद खराब' श्रेणी में पहुंचा AQI, घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड BJP के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को जान से मारने की मिली धमकी, दर्ज करवाई शिकायत
उत्तराखंड BJP के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को जान से मारने की मिली धमकी, दर्ज करवाई शिकायत
ट्रेंडिंग
एयरपोर्ट पर CISF जवान ने निभाया इंसानियत का फर्ज, नन्ही बच्ची और पिता का मिलन देख भावुक हुआ इंटरनेट
एयरपोर्ट पर CISF जवान ने निभाया इंसानियत का फर्ज, नन्ही बच्ची और पिता का मिलन देख भावुक हुआ इंटरनेट
ENT LIVE
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
ENT LIVE
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Paisa LIVE
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Embed widget