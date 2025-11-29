हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलकन्या साप्ताहिक राशिफल 30 नवंबर-6 दिसंबर 2025: इस हफ्ते रिश्ते, करियर और धन में बरतें सावधानी! पढ़ें राशिफल

कन्या साप्ताहिक राशिफल 30 नवंबर-6 दिसंबर 2025: इस हफ्ते रिश्ते, करियर और धन में बरतें सावधानी! पढ़ें राशिफल

Virgo Weekly Horoscope: कन्या राशि के जातकों के लिए दिसंबर 2025 का पहला हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए कन्या राशि का साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 29 Nov 2025 04:15 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Kanya Saptahik Rashifal 30 November to 6 December 2025: इस सप्ताह तुम्हें एक बात समझनी होगी ज़रा-सी ढिलाई सीधा नुकसान में बदल सकती है. काम को योजना और समयबद्ध तरीके से नहीं करोगे तो रिज़ल्ट गिरेंगे, और वही गिरावट रिश्तों, करियर और पैसों तक असर करेगी. यह हफ्ता तुम्हें टेस्ट करेगा कि तुम कितने अनुशासित हो.

कन्या साप्ताहिक परिवार राशिफल

घर-परिवार में सुख-सहयोग बढ़ेगा, लेकिन यह सिर्फ तभी जब तुम व्यवहार में संतुलन रखोगे. तुम्हारी कोई कठोर टिप्पणी रिश्तों में दरार डाल सकती है. सप्ताह के अंत में किसी महिला मित्र या परिजन की मध्यस्थता से गलतफहमियाँ दूर होंगी. परिवार का माहौल सामान्य रहेगा, मगर तुम्हें अपनी तरफ से प्रयास लगातार रखने होंगे.

कन्या साप्ताहिक लव राशिफल

प्रेम संबंधों में पहले से चल रहा तनाव कम होगा और रिश्ते फिर से संतुलन में आएंगे. पार्टनर तुम्हें मौका दे रहा है अब तुम्हें भी व्यवहार और संवाद सुधारना पड़ेगा. शादीशुदा लोगों के लिए सप्ताह अच्छा है, जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. लेकिन एक चेतावनी उदासीन रवैया संबंध को फिर से बिगाड़ सकता है.

कन्या साप्ताहिक बिजनेस राशिफल

बिजनेस वालों के लिए यह हफ्ता सीधे-सीधे चेतावनी है कागजी काम में लापरवाही मत करना. नियमों को हल्के में लोगे तो आर्थिक और कानूनी दोनों तरह की दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं. कोई भी सौदा जल्दबाजी में मत फाइनल करो. खर्च बढ़ेंगे, इसलिए कैश फ्लो को संभालकर चलना होगा. यह समय समझदारी का है, जोखिम का नहीं.

कन्या साप्ताहिक नौकरी राशिफल

जॉब वालों को बॉस से बनाकर चलना पड़ेगा. कोई भी ओवर-रिएक्शन या बहस सीधे तुम्हारी इमेज गिरा देगा. जूनियर स्टाफ की भावनाओं को नजरअंदाज करोगे तो टीमवर्क खत्म हो जाएगा. यह हफ्ता ‘स्मार्ट बिहेवियर’ की डिमांड करता है काम के साथ रवैया भी कंट्रोल में रखना पड़ेगा.

कन्या साप्ताहिक युवा व करियर राशिफल

युवाओं और स्टूडेंट्स के लिए यह सप्ताह अनुशासन मांगता है. ज्यादा काम का दबाव होगा, और तुम अगर बिना योजना के चलोगे तो गड़बड़ होगी. कोई अनुभवी व्यक्ति तुम्हें इस दौरान सही दिशा दे सकता है, सलाह को हल्के में मत लेना. पढ़ाई और तैयारी में निरंतरता ही अब तुम्हें आगे ले जा सकती है.

कन्या साप्ताहिक धन राशिफल

सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक बड़े खर्च आ सकते हैं, जिससे पूरा बजट बिगड़ सकता है. आर्थिक दबाव उस समय बढ़ेगा जब तुमने पहले ही ढिलाई दिखाई होगी. निवेश सोच-समझकर करो और धन लेनदेन में पारदर्शिता रखो, वरना नुकसान तय है.

कन्या साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल

सेहत साधारण रहेगी लेकिन लापरवाही समस्या खड़ी कर सकती है. वाहन सावधानी से चलाओ यह चेतावनी यूँ ही नहीं है. मानसिक दबाव भी बढ़ सकता है, खासकर तब जब तुम हर चीज़ अकेले झेलने की कोशिश करोगे. समय पर आराम और संतुलित रूटीन जरूरी है.

  • शुभ अंक: 3
  • शुभ रंग: नीला
  • उपाय: प्रतिदिन गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read
Published at : 29 Nov 2025 04:15 PM (IST)
Weekly Horoscope Kanya Rashifal Virgo Horoscope

Frequently Asked Questions

कन्या राशि वालों को धन के मामले में इस सप्ताह क्या सावधानियां बरतनी चाहिए?

सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक बड़े खर्च आ सकते हैं, इसलिए बजट का ध्यान रखें। निवेश सोच-समझकर करें और धन लेनदेन में पारदर्शिता बनाए रखें।

Embed widget