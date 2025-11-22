कन्या साप्ताहिक राशिफल 23–29 नवंबर 2025: भाग्य का पूरा साथ, करियर–व्यापार में प्रगति और मान–सम्मान में वृद्धि
Virgo Weekly Horoscope: कन्या राशि के जातकों के लिए नवंबर 2025 का हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए कन्या राशि का साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?
Kanya Saptahik Rashifal 23 to 29 November 2025: यह सप्ताह कन्या राशि वालों के लिए सीधा संकेत है अगर बदलाव नहीं करोगे, तो अड़चनें खुद बढ़कर सामने खड़ी होंगी. आपके व्यवहार और काम करने के तरीके में कमियाँ हैं जिन्हें नजरअंदाज करोगे तो रिश्ते और करियर दोनों जगह नुकसान उठाओगे.
छोटी-सी गलती भी नाराज़गी और दूरियां पैदा कर सकती है. इसलिए यह सप्ताह आपको खुद को सुधारने का मौका दे रहा है इसे हल्के में मत लो.
कन्या साप्ताहिक करियर राशिफल
इस सप्ताह कन्या राशि के जातकों को करियर में किस्मत और मेहनत दोनों का साथ मिलेगा. यदि आप लंबे समय से नौकरी की तलाश में थे, तो इस सप्ताह के अंत तक सकारात्मक समाचार मिलने की पूर्ण संभावना है. इंटरव्यू में सफलता मिलने, प्रमोशन या पद में सुधार के संकेत हैं.
कन्या साप्ताहिक बिजनेस राशिफल
व्यवसाय में विस्तार की योजना धीरे-धीरे वास्तविक रूप लेती दिखाई देगी. नए कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप और डील के अवसर प्राप्त होंगे. व्यापार से जुड़ी यात्रा लाभप्रद रहेगी और भविष्य के लिए मजबूत आर्थिक मार्ग तैयार करेगी. पुराने अटके हुए कार्य पूरे होंगे.
कन्या साप्ताहिक परिवार राशिफल
परिवार में सामंजस्य और सहयोग बना रहेगा. माता-पिता से स्नेह और समर्थन मिलता रहेगा. घर में किसी शुभ कार्य, सम्मान या उत्सव का योग बन सकता है. समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी. घरेलू जिम्मेदारियों में संतुलन बनाए रखने से मानसिक शांति बनी रहेगी.
कन्या साप्ताहिक लव राशिफल
प्रेम संबंधों में यह सप्ताह बेहद अनुकूल है. प्रेमी युगल के बीच विश्वास, अपनापन और रोमांस बढ़ेगा. साथ में समय बिताने और मनचाही बात साझा करने का अवसर मिलेगा. अविवाहित जातकों के लिए विवाह या नए रिश्ते का प्रस्ताव आ सकता है. सप्ताह के अंत में पार्टनर की ओर से सरप्राइज मिलने की संभावना है.
कन्या साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल
स्वास्थ्य सामान्य और स्थिर रहेगा. केवल थकान, तनाव और अनिद्रा से दूर रहें. दिनचर्या में योग और ध्यान शामिल करना लाभकारी होगा. पौष्टिक भोजन तथा जल का सेवन पर्याप्त मात्रा में करें.
- भाग्यशाली अंक: 5
- भाग्यशाली रंग: हरा
- उपाय: प्रतिदिन श्री गणेश चालीसा का पाठ करें और बुधवार के दिन हरे वस्त्र धारण करें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
