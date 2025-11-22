हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलकन्या साप्ताहिक राशिफल 23–29 नवंबर 2025: भाग्य का पूरा साथ, करियर–व्यापार में प्रगति और मान–सम्मान में वृद्धि

कन्या साप्ताहिक राशिफल 23–29 नवंबर 2025: भाग्य का पूरा साथ, करियर–व्यापार में प्रगति और मान–सम्मान में वृद्धि

Virgo Weekly Horoscope: कन्या राशि के जातकों के लिए नवंबर 2025 का हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए कन्या राशि का साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 22 Nov 2025 01:20 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Kanya Saptahik Rashifal 23 to 29 November 2025: यह सप्ताह कन्या राशि वालों के लिए सीधा संकेत है अगर बदलाव नहीं करोगे, तो अड़चनें खुद बढ़कर सामने खड़ी होंगी. आपके व्यवहार और काम करने के तरीके में कमियाँ हैं जिन्हें नजरअंदाज करोगे तो रिश्ते और करियर दोनों जगह नुकसान उठाओगे.

छोटी-सी गलती भी नाराज़गी और दूरियां पैदा कर सकती है. इसलिए यह सप्ताह आपको खुद को सुधारने का मौका दे रहा है इसे हल्के में मत लो.

कन्या साप्ताहिक करियर राशिफल

इस सप्ताह कन्या राशि के जातकों को करियर में किस्मत और मेहनत दोनों का साथ मिलेगा. यदि आप लंबे समय से नौकरी की तलाश में थे, तो इस सप्ताह के अंत तक सकारात्मक समाचार मिलने की पूर्ण संभावना है. इंटरव्यू में सफलता मिलने, प्रमोशन या पद में सुधार के संकेत हैं. 

कन्या साप्ताहिक बिजनेस राशिफल

व्यवसाय में विस्तार की योजना धीरे-धीरे वास्तविक रूप लेती दिखाई देगी. नए कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप और डील के अवसर प्राप्त होंगे. व्यापार से जुड़ी यात्रा लाभप्रद रहेगी और भविष्य के लिए मजबूत आर्थिक मार्ग तैयार करेगी. पुराने अटके हुए कार्य पूरे होंगे. 

कन्या साप्ताहिक परिवार राशिफल

परिवार में सामंजस्य और सहयोग बना रहेगा. माता-पिता से स्नेह और समर्थन मिलता रहेगा. घर में किसी शुभ कार्य, सम्मान या उत्सव का योग बन सकता है. समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी. घरेलू जिम्मेदारियों में संतुलन बनाए रखने से मानसिक शांति बनी रहेगी.

कन्या साप्ताहिक लव राशिफल

प्रेम संबंधों में यह सप्ताह बेहद अनुकूल है. प्रेमी युगल के बीच विश्वास, अपनापन और रोमांस बढ़ेगा. साथ में समय बिताने और मनचाही बात साझा करने का अवसर मिलेगा. अविवाहित जातकों के लिए विवाह या नए रिश्ते का प्रस्ताव आ सकता है. सप्ताह के अंत में पार्टनर की ओर से सरप्राइज मिलने की संभावना है.

कन्या साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य और स्थिर रहेगा. केवल थकान, तनाव और अनिद्रा से दूर रहें. दिनचर्या में योग और ध्यान शामिल करना लाभकारी होगा. पौष्टिक भोजन तथा जल का सेवन पर्याप्त मात्रा में करें.

  • भाग्यशाली अंक: 5
  • भाग्यशाली रंग: हरा
  • उपाय: प्रतिदिन श्री गणेश चालीसा का पाठ करें और बुधवार के दिन हरे वस्त्र धारण करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read
Published at : 22 Nov 2025 01:20 AM (IST)
Tags :
Virgo Kanya Rashifal Virgo Weekly Horoscope
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
गृह तो चला गया BJP के पास, लेकिन नीतीश की JDU के पास फिर भी रहेंगे ये 'मलाईदार' विभाग
गृह तो चला गया BJP के पास, लेकिन नीतीश की JDU के पास फिर भी रहेंगे ये 'मलाईदार' विभाग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
इलाहाबाद HC के जज ने आजम खान केस की सुनवाई से खुद को किया अलग, क्या है पूरा मामला?
इलाहाबाद HC के जज ने आजम खान केस की सुनवाई से खुद को किया अलग, क्या है पूरा मामला?
विश्व
'जिसके पास चीन के खिलौने जैसे हथियार...', तेजस क्रैश पर पाकिस्तानियों ने कसे तंज तो भड़क गई उद्धव की शिवसेना
'जिसके पास चीन के खिलौने जैसे हथियार...', तेजस क्रैश पर पाकिस्तानियों ने कसे तंज तो भड़क गई उद्धव की शिवसेना
बॉलीवुड
‘खत्म कर देंगे’, जब विवेक ओबेरॉय को गैंगस्टर्स से मिली थी जान से मारने की धमकी, जानें दिलचस्प किस्सा
‘खत्म कर देंगे’, जब विवेक को गैंगस्टर्स से मिली थी जान से मारने की धमकी, जानें किस्सा
Advertisement

वीडियोज

प्यार के ठुमके पर दुल्हन फरार !
Dubai Airshow plane crash: बहादुर पायलेट ने ऐसे बचाई लोगों की जान | Air show
Dubai Airshow plane crash: तेजस हादसे पर सवाल, आखिर चूक कहां हुई? | Tejas Crash
Delhi Shaurya Suicid* News: स्कूल में मानसिक रूप से प्रताड़ित छात्र ने दी जान | ST. Columbus
Sandeep Chaudhary: विपक्षियों पर इतना प्यार क्यों लुटा रही है BJP? | Mahagathbandhan | NDA
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
गृह तो चला गया BJP के पास, लेकिन नीतीश की JDU के पास फिर भी रहेंगे ये 'मलाईदार' विभाग
गृह तो चला गया BJP के पास, लेकिन नीतीश की JDU के पास फिर भी रहेंगे ये 'मलाईदार' विभाग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
इलाहाबाद HC के जज ने आजम खान केस की सुनवाई से खुद को किया अलग, क्या है पूरा मामला?
इलाहाबाद HC के जज ने आजम खान केस की सुनवाई से खुद को किया अलग, क्या है पूरा मामला?
विश्व
'जिसके पास चीन के खिलौने जैसे हथियार...', तेजस क्रैश पर पाकिस्तानियों ने कसे तंज तो भड़क गई उद्धव की शिवसेना
'जिसके पास चीन के खिलौने जैसे हथियार...', तेजस क्रैश पर पाकिस्तानियों ने कसे तंज तो भड़क गई उद्धव की शिवसेना
बॉलीवुड
‘खत्म कर देंगे’, जब विवेक ओबेरॉय को गैंगस्टर्स से मिली थी जान से मारने की धमकी, जानें दिलचस्प किस्सा
‘खत्म कर देंगे’, जब विवेक को गैंगस्टर्स से मिली थी जान से मारने की धमकी, जानें किस्सा
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी को सुपर ओवर में क्यों नहीं भेजा? कप्तान जीतेश शर्मा ने खुद बताया; जानें क्या कहा
वैभव सूर्यवंशी को सुपर ओवर में क्यों नहीं भेजा? कप्तान जीतेश शर्मा ने खुद बताया
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
इंडिया
'मैं अपना उदाहरण नहीं दे रहा हूं', उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफे के बाद पहली बार मंच पर नजर आए जगदीप धनखड़
'मैं अपना उदाहरण नहीं दे रहा हूं', उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफे के बाद पहली बार मंच पर नजर आए जगदीप धनखड़
यूटिलिटी
गैस डीलर की मनमानी से परेशान? जान लें शिकायत दर्ज करने का सबसे आसान तरीका
गैस डीलर की मनमानी से परेशान? जान लें शिकायत दर्ज करने का सबसे आसान तरीका
ENT LIVE
IFFI गोवा 2025: मुकेश छाबड़ा, सुपर्ण वर्मा और अन्य ने सिनेमा के उत्सवी ग्लैमर में और अधिक फिल्मी रंग भरा
IFFI गोवा 2025: मुकेश छाबड़ा, सुपर्ण वर्मा और अन्य ने सिनेमा के उत्सवी ग्लैमर में और अधिक फिल्मी रंग भरा
ENT LIVE
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
ENT LIVE
मृदुल तिवारी का इंटरव्यू | अपने आदर्श साथी के बारे में खुलकर बात की | बिग बॉस 19 और अन्य
मृदुल तिवारी का इंटरव्यू | अपने आदर्श साथी के बारे में खुलकर बात की | बिग बॉस 19 और अन्य
ENT LIVE
द फ़ैमिली मैन सीज़न 3 | मनोज बाजपेयी | जयदीप अहलावत | शारिब हाशमी | निम्रत कौर
द फ़ैमिली मैन सीज़न 3 | मनोज बाजपेयी | जयदीप अहलावत | शारिब हाशमी | निम्रत कौर
ENT LIVE
120 बहादुर रिव्यू: फरहान अख्तर और राशि खन्ना की फिल्म पावरफुल स्टोरी से आगे बढ़ी
120 बहादुर रिव्यू: फरहान अख्तर और राशि खन्ना की फिल्म पावरफुल स्टोरी से आगे बढ़ी
Embed widget