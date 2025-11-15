हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कन्या साप्ताहिक राशिफल 16-22 नवंबर 2025: इस हफ्ते रिश्तों में अच्छे बदलाव नहीं किए तो विवाद तय!

कन्या साप्ताहिक राशिफल 16-22 नवंबर 2025: इस हफ्ते रिश्तों में अच्छे बदलाव नहीं किए तो विवाद तय!

Virgo Weekly Horoscope: कन्या राशि के जातकों के लिए नवंबर 2025 का तीसरा हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए कन्या राशि का साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 15 Nov 2025 11:50 AM (IST)
Kanya Saptahik Rashifal 16 to 22 November 2025: यह सप्ताह कन्या राशि वालों के लिए सीधा संकेत है अगर बदलाव नहीं करोगे, तो अड़चनें खुद बढ़कर सामने खड़ी होंगी. आपके व्यवहार और काम करने के तरीके में कमियाँ हैं जिन्हें नजरअंदाज करोगे तो रिश्ते और करियर दोनों जगह नुकसान उठाओगे.

छोटी-सी गलती भी नाराज़गी और दूरियां पैदा कर सकती है. इसलिए यह सप्ताह आपको खुद को सुधारने का मौका दे रहा है इसे हल्के में मत लो.

कन्या साप्ताहिक करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोग इस सप्ताह एक बात समझ लें रुखा रवैया या ओवर-ऑथॉरिटी काम बिगाड़ देगी. कनिष्ठों से कटु व्यवहार या वरिष्ठों से टकराव दोनों आपकी छवि खराब करेंगे. टीमवर्क और संवाद दोनों पर फोकस रखो.

राजनीति से जुड़े लोगों के लिए समय धीमा है. उच्च पद या बड़ी जिम्मेदारी मिलने में और इंतजार करना पड़ेगा.

कन्या साप्ताहिक बिजनेस राशिफल

व्यवसायियों के लिए सप्ताह मिश्रित है. शॉर्टकट अपनाकर तेजी से कमाई करने का लालच सबसे बड़ा खतरा है इससे बचो. कागजी कामों की अनदेखी मत करो, वरना आगे चलकर उलझनें बढ़ेंगी.

साझेदारी में काम करते हैं तो धन लेनदेन बेहद सतर्कता से करें. सप्ताह के उत्तरार्ध में नकदी की समस्या आ सकती है और फालतू खर्च आपको उधार लेने की स्थिति में डाल सकता है.

कन्या साप्ताहिक परिवार राशिफल

घर-परिवार में इस सप्ताह गलतफहमियाँ पैदा हो सकती हैं. आपकी कही कोई बात या आपका व्यवहार अपने लोगों को नाराज़ कर सकता है. वाद-विवाद बढ़े तो पुराना रिश्ता भी दरक सकता है.

दूसरों से उम्मीदें रखने से ज़्यादा फोकस खुद से शुरुआत करने पर रखें. बड़ों को सम्मान और छोटों को प्रोत्साहन यही बैलेंस रिश्ते संभालेगा.

कन्या साप्ताहिक लव राशिफल

प्रेम संबंध सामान्य रहेंगे न बहुत अच्छे, न बहुत खराब. लेकिन आपकी उदासीनता या व्यवहारिक कठोरता चीज़ों को खराब कर सकती है. जीवनसाथी की सेहत को लेकर मन में हल्की चिंता रहेगी, इसलिए उनके प्रति जिम्मेदारी दिखानी होगी.

कन्या साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल

आप खुद तो ठीक रहेंगे, लेकिन जीवनसाथी की सेहत तनाव दे सकती है. इस कारण मानसिक दबाव बढ़ सकता है. दिनचर्या और मेडिकल जरूरतों की अनदेखी मत करें.

उपाय

प्रतिदिन “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र की एक माला जप करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 15 Nov 2025 11:50 AM (IST)
Frequently Asked Questions

कन्या राशि वालों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा?

यह सप्ताह कन्या राशि वालों के लिए बदलाव करने का संकेत है। यदि आप अपने व्यवहार और काम करने के तरीके में सुधार नहीं करेंगे, तो आपको रिश्ते और करियर दोनों में नुकसान उठाना पड़ सकता है।

नौकरीपेशा कन्या राशि वालों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

नौकरीपेशा जातकों को रुखा रवैया या अत्यधिक अधिकार दिखाने से बचना चाहिए। कनिष्ठों से कटु व्यवहार या वरिष्ठों से टकराव आपकी छवि खराब कर सकता है, इसलिए टीमवर्क और संवाद पर ध्यान दें।

व्यवसायी कन्या राशि वालों के लिए क्या सलाह है?

व्यवसायियों को शॉर्टकट से कमाई करने के लालच से बचना चाहिए। कागजी कामों की अनदेखी न करें और साझेदारी में धन लेनदेन में सतर्क रहें, क्योंकि नकदी की समस्या आ सकती है।

पारिवारिक रिश्तों को लेकर कन्या राशि वालों के लिए क्या सुझाव है?

घर-परिवार में गलतफहमियाँ हो सकती हैं। वाद-विवाद से बचें और दूसरों से उम्मीद रखने के बजाय खुद से शुरुआत करें। बड़ों का सम्मान और छोटों को प्रोत्साहन रिश्तों को संतुलित रखेगा।

प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह कैसा है?

प्रेम संबंध सामान्य रहेंगे। आपकी उदासीनता या कठोरता चीजों को खराब कर सकती है। जीवनसाथी की सेहत को लेकर हल्की चिंता रहेगी, इसलिए उनकी जिम्मेदारी दिखाएं।

