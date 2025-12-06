हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलकन्या साप्ताहिक राशिफल 7-13 दिसंबर 2025: इस हफ्ते करियर, प्रेम, धन और सेहत के लिहाज से कैसा?

कन्या साप्ताहिक राशिफल 7-13 दिसंबर 2025: इस हफ्ते करियर, प्रेम, धन और सेहत के लिहाज से कैसा?

Virgo Weekly Horoscope: कन्या राशि के जातकों के लिए दिसंबर 2025 का यह हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए कन्या राशि का साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 06 Dec 2025 09:30 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Kanya Saptahik Rashifal 7 to 13 December 2025: यह सप्ताह तुम्हें उतार-चढ़ाव दिखाएगा कभी सब कुछ बढ़िया, कभी सिर पकड़ने वाली स्थिति. शुरुआत करियर और बिज़नेस के लिए मजबूत है. नौकरीपेशा लोगों को अनुकूल माहौल मिलेगा और बेरोजगारों को मौका मिल सकता है. काम के सिलसिले में की गई यात्रा फ़ायदेमंद रहेगी और नए संपर्क भी जुड़ेंगे.

लेकिन याद रखो जरा-सी उत्तेजना तुम्हारा खेल बिगाड़ सकती है. जोश में गलत फैसला ले लिया तो बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा. शॉर्टकट का लालच मत पालो, वरना नुकसान पक्का है. परीक्षा और प्रतियोगिता में मेहनत ही तुम्हें बचा सकती है कमजोर तैयारी के सहारे सपने पूरे नहीं होंगे.

कन्या साप्ताहिक परिवार राशिफल

सप्ताह के शुरुआती दिनों में किसी प्रियजन के साथ टकराव की आशंका है और सीधा कारण तुम्हारी ओवर-एनालिसिस और जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया हो सकती है. माता-पिता से उम्मीदें ज्यादा रखोगे तो निराशा ही मिलेगी. ससुराल पक्ष से भी दूरी या अनबन की स्थिति बन सकती है. परिवार में स्थिरता तभी आएगी जब तुम अपने टोन और व्यवहार को नियंत्रित करोगे.

कन्या साप्ताहिक लव राशिफल

लव लाइफ सामान्य रहेगी, लेकिन तुम्हारी आलोचनात्मक आदत रिश्ते को ठंडा बना सकती है. पार्टनर को निर्देश देने की बजाय उन्हें समझने की कोशिश करो. रिश्ते में छोटी से छोटी बात पर ओवरथिंकिंग मत करो खुद मुश्किल बढ़ेगी. शादीशुदा लोग भी ध्यान रखें: अपने ही व्यवहार से दूरी मत बढ़ाओ.

कन्या साप्ताहिक बिजनेस राशिफल

बिजनेस में सप्ताह की शुरुआत शुभ है यात्राएँ और मीटिंग्स तुम्हें नए अवसर दिला सकती हैं. लेकिन लालच में आकर बड़ा जोखिम लोगे तो भारी पड़ेगा. किसी भी नियम को तोड़कर फायदा कमाने की कोशिश मत करना. गलत सौदा इस हफ्ते सीधे सिरदर्द बन सकता है. प्रैक्टिकल रहो और हर कदम सोचकर रखो.

कन्या साप्ताहिक नौकरी राशिफल

जॉब में स्थितियाँ सपोर्टिव हैं, लेकिन तुम्हें ध्यान रखना होगा कि भावनाओं में बहकर कोई गलत रिएक्शन न दो. बॉस और सहकर्मियों के साथ तालमेल से काम चलाओ. बेरोजगार लोग थोड़ा आक्रामक होकर प्रयास करेंगे तो परिणाम आ सकता है. लेकिन जल्दबाज़ी में कोई नौकरी पकड़ लेना बाद में पछतावा दिला सकता है चॉइस सोच-समझ कर करो.

कन्या साप्ताहिक युवा व करियर राशिफल

छात्रों के लिए साफ़ संदेश है मेहनत का विकल्प शून्य है. आधे-अधूरे प्रयास तुम्हें निराशा दिलाएंगे. किसी प्रोजेक्ट, एग्ज़ाम या प्रतियोगिता में तभी सफलता मिलेगी जब तुम अपना फोकस बढ़ाओगे और खुद से झूठ बोलना छोड़ोगे. ध्यान भटकेगा, लेकिन उसी समय खुद को पकड़ना होगा.

कन्या साप्ताहिक धन राशिफल

पैसे के मामले में इस सप्ताह कोई शॉर्टकट मत अपनाओ. ज्यादा लालच दिखाया तो सीधा घाटा होगा. निवेश, लेन-देन और बड़े फैसलों में व्यवहारिक रहो. बिज़नेस से जुड़े कुछ खर्च बढ़ेंगे, लेकिन सही निर्णय लोगे तो हफ्ता संभल जाएगा.

कन्या साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल

मानसिक थकान और तनाव इस सप्ताह बार-बार सिर उठाएंगे. परिवार और काम दोनों के दबाव के बीच तुम खुद को घसीट सकते हो. रूटीन बिगाड़ोगे तो परेशानी बढ़ेगी. शरीर ठीक है, लेकिन दिमाग पर लोड सबसे ज्यादा पड़ेगा इसे हल्के में मत लो.

  • शुभ अंक: 6
  • शुभ रंग: हल्का हरा
  • उपाय: दुर्गा चालीसा का पाठ करें

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 06 Dec 2025 09:30 AM (IST)
इस सप्ताह कन्या राशि के लोगों को अपने स्वास्थ्य को लेकर क्या सावधानी बरतनी चाहिए?

मानसिक थकान और तनाव इस सप्ताह बार-बार परेशान कर सकते हैं. परिवार और काम के दबाव के बीच संतुलन बनाए रखें और अपने रूटीन को न बिगाड़ें.

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर मथुरा में अलर्ट, पुलिस ने इन रास्तों की आवाजाही पर लगाई रोक
बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर मथुरा में अलर्ट, पुलिस ने इन रास्तों की आवाजाही पर लगाई रोक
विश्व
दुनिया में कहां हैं सबसे ज्यादा हवाई अड्डे, टॉप-10 में कौन से देश? जानें किस नंबर पर है भारत
दुनिया में कहां हैं सबसे ज्यादा हवाई अड्डे, टॉप-10 में कौन से देश? जानें किस नंबर पर है भारत
बॉलीवुड
काजोल और ट्विंकल के चैट शो में क्यों नहीं दिखे शाहरुख खान? एक्टर ने तोड़ी चुप्पी बताई हैरान कर देने वाली वजह
काजोल और ट्विंकल के चैट शो में क्यों नहीं दिखे शाहरुख खान? एक्टर ने खुद बताई वजह
क्रिकेट
गौतम गंभीर पर भड़के रविचंद्रन अश्विन, ये ऑलराउंडर है वजह; कहा- वो खुद की पहचान...
गौतम गंभीर पर भड़के रविचंद्रन अश्विन, ये ऑलराउंडर है वजह; कहा- वो खुद की पहचान...
