Virgo Weekly Horoscope 29 March to 4 April 2026: कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह औसत यानी मिला-जुला रहने वाला है. इस दौरान आपको अपने कार्यों को पूरा करने में अपेक्षा से अधिक मेहनत करनी पड़ेगी और फिर भी परिणाम आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं मिल सकते. यही बात आपके अंदर निराशा और असंतोष पैदा कर सकती है.

सप्ताह की शुरुआत में ही आपको कुछ अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है. जिन कामों को आप आसानी से पूरा होने की उम्मीद कर रहे थे, वे अचानक धीमे पड़ सकते हैं.

इसके साथ ही, स्वजनों से अपेक्षित सहयोग न मिलने के कारण आपका मन खिन्न रह सकता है. यहां आपको यह समझना होगा कि हर बार बाहरी मदद नहीं मिलेगी खुद पर भरोसा रखना ही विकल्प है.

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करियर और व्यवसाय

करियर के लिहाज से यह सप्ताह आपको चुनौती देगा. नौकरीपेशा लोगों के लिए कार्यक्षेत्र में परिस्थितियां थोड़ी प्रतिकूल रह सकती हैं. अचानक से काम और जिम्मेदारियों में बदलाव आ सकता है, जिससे आपको असहज महसूस होगा.

अगर आपने इस बदलाव को नकारात्मक तरीके से लिया, तो समस्या और बढ़ेगी. इसके बजाय आपको स्थिति के अनुसार खुद को ढालना होगा. उच्च अधिकारियों के साथ संबंध अच्छे बनाए रखना इस सप्ताह आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ साबित हो सकती है.

ऑफिस में आपकी परफॉर्मेंस पर नजर रखी जा सकती है, इसलिए लापरवाही करने की गलती न करें.

व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह सावधानी का है. किसी भी तरह का जोखिम लेना या नियमों की अनदेखी करना सीधा नुकसान दे सकता है. अगर आपने शॉर्टकट लेने की कोशिश की, तो आर्थिक और कानूनी दोनों तरह की परेशानी सामने आ सकती है.

धन स्थिति

आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह स्थिर तो रहेगा, लेकिन आपको बहुत ज्यादा लाभ की उम्मीद नहीं करनी चाहिए. अनियोजित खर्च और अचानक आने वाली जिम्मेदारियां आपकी सेविंग्स को प्रभावित कर सकती हैं.

इस दौरान निवेश करने से बचना बेहतर रहेगा, खासकर अगर उसमें जोखिम शामिल हो. यह समय अपने खर्चों को नियंत्रित रखने और बजट को संतुलित करने का है.

अगर आपने पैसों के मामले में लापरवाही की, तो छोटी समस्या भी बड़ा आर्थिक दबाव बना सकती है.

स्वास्थ्य राशिफल

स्वास्थ्य के मामले में यह सप्ताह थोड़ा संवेदनशील है. सप्ताह के पूर्वार्ध में मौसमी बीमारियां या कोई पुरानी समस्या दोबारा उभर सकती है, जिससे आपको शारीरिक कष्ट झेलना पड़ सकता है.

आपको विशेष रूप से अपने खान-पान और दिनचर्या का ध्यान रखना होगा. लापरवाही करने पर आपकी स्थिति बिगड़ सकती है.

वाहन चलाते समय भी इस सप्ताह सतर्कता जरूरी है. छोटी सी असावधानी चोट या दुर्घटना का कारण बन सकती है. इसलिए जल्दबाजी और लापरवाही से बचें.

रिश्ते और पारिवारिक जीवन

रिश्तों के मामले में यह सप्ताह थोड़ा उतार-चढ़ाव वाला रह सकता है. परिवार के साथ तालमेल बनाए रखने में आपको प्रयास करना पड़ेगा. खासकर संतान पक्ष से जुड़ी कोई समस्या आपकी चिंता का कारण बन सकती है.

हालांकि, एक सकारात्मक बात यह है कि कठिन समय में आपका जीवनसाथी या लव पार्टनर आपका पूरा साथ देगा. उनका सहयोग आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा और आपको परिस्थितियों से निपटने की ताकत देगा.

प्रेम संबंधों में भी यह सप्ताह संतुलन बनाए रखने का है. अनावश्यक विवाद या गलतफहमियों से बचें, वरना स्थिति बिगड़ सकती है.

निष्कर्ष

कुल मिलाकर यह सप्ताह कन्या राशि के जातकों के लिए चुनौतियों और सीख का समय है. यहां आपको धैर्य, अनुशासन और समझदारी के साथ आगे बढ़ना होगा.

अगर आप परिस्थितियों को समझकर सही निर्णय लेते हैं और जल्दबाजी से बचते हैं, तो आप इस सप्ताह को बिना बड़े नुकसान के पार कर सकते हैं.

उपाय

गणपति अथर्वशीर्ष का नियमित पाठ करें.

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