कन्या साप्ताहिक राशिफल 28 दिसंबर 2025 से 3 जनवरी 2026: नौकरी-कारोबार में तरक्की, प्रेम जीवन रहेगा खुशहाल

कन्या साप्ताहिक राशिफल 28 दिसंबर 2025 से 3 जनवरी 2026: नौकरी-कारोबार में तरक्की, प्रेम जीवन रहेगा खुशहाल

Virgo Weekly Horoscope: कन्या राशि के जातकों के लिए 28 दिसंबर 2025 से 3 जनवरी 2026 का यह सप्ताह करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा रहेगा, जानिए साप्ताहिक राशिफल में.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 26 Dec 2025 11:19 PM (IST)
Kanya Saptahik Rashifal 28 December 2025 to 3 January 2026: कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सफलता, लाभ और खुशियों से भरा रहने वाला है. आपके प्रयासों का पूरा फल मिलेगा और कई पुराने रुके हुए काम पूरे होंगे.

नौकरी और करियर

जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनकी मनचाही नौकरी मिलने के योग हैं. पहले से कार्यरत लोगों को कार्यक्षेत्र में पहचान और प्रशंसा मिलेगी. सीनियर और जूनियर दोनों ही आपके काम और व्यवहार से प्रसन्न रहेंगे. पदोन्नति या सैलरी बढ़ने की भी संभावना है.

व्यापार और बिजनेस

व्यापारियों के लिए यह सप्ताह बहुत अच्छा है. कोई बड़ी डील या कांट्रैक्ट फाइनल हो सकता है. किसी मित्र की मदद से आपको नया और लाभदायक अवसर मिलेगा.

धन राशिफल

आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. आय में बढ़ोतरी होगी और पुराने अटके हुए पैसे भी वापस मिल सकते हैं. इस सप्ताह बचत करने का भी अच्छा अवसर मिलेगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी. लव पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा. विवाह योग्य लोगों को अच्छा प्रस्ताव मिल सकता है. वैवाहिक जीवन में भी सुख और सामंजस्य बना रहेगा.

परिवार

सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी प्रिय सदस्य के आगमन से घर में खुशियों का माहौल बनेगा. परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. ऊर्जा और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. कोई पुरानी समस्या दूर हो सकती है.

शिक्षा

विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है. पढ़ाई में मन लगेगा और अच्छे परिणाम मिलने के संकेत हैं.

युवा और छात्र

युवाओं को करियर में बड़ी सफलता मिल सकती है. नई शुरुआत करने का यह उत्तम समय है.

  • भाग्य: इस सप्ताह आपका भाग्य मजबूत रहेगा. किए गए प्रयासों में सफलता निश्चित है.
  • भाग्यशाली अंक: 5
  • भाग्यशाली रंग: हरा और सफेद
  • उपाय: प्रतिदिन गणपति को दूर्वा चढ़ाकर पूजा करें. इससे कार्यों में सफलता और बाधाओं से मुक्ति मिलेगी.

FAQs

Q1. क्या इस सप्ताह कन्या राशि वालों को नौकरी में तरक्की मिलेगी?
हाँ, प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने के योग बन रहे हैं.

Q2. क्या व्यापार में निवेश करना लाभकारी रहेगा?
जी हाँ, नई डील और निवेश से लाभ मिलने के संकेत हैं.

Q3. क्या प्रेम जीवन में खुशियां रहेंगी?
बिल्कुल, रिश्तों में मधुरता और समझ बढ़ेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 26 Dec 2025 11:19 PM (IST)
Weekly Horoscope Kanya Rashifal Virgo Horoscope
