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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलकन्या साप्ताहिक राशिफल 12 से 17 अक्टूबर 2026: चित्रा नक्षत्र से बंपर फाइनेंशियल ग्रोथ, लीगल नोटिस से हमेशा के लिए मुक्ति, बच्चों की बड़ी अचीवमेंट

कन्या साप्ताहिक राशिफल 12 से 17 अक्टूबर 2026: चित्रा नक्षत्र से बंपर फाइनेंशियल ग्रोथ, लीगल नोटिस से हमेशा के लिए मुक्ति, बच्चों की बड़ी अचीवमेंट

कन्या साप्ताहिक राशिफल 12 से 17 अक्टूबर 2026: चित्रा नक्षत्र से बंपर फाइनेंशियल ग्रोथ, कानूनी नोटिस से हमेशा के लिए मुक्ति, बच्चों की बड़ी अचीवमेंट, स्टूडेंट्स करेंगे टॉप! पढ़ें अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 12 Oct 2026 03:16 PM (IST)
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Virgo Weekly Horoscope 2026: 12 से 17 अक्टूबर 2026 तक चलने वाले शारदीय नवरात्र के पावन सप्ताह में कन्या राशि के जातकों पर मां दुर्गा की विशेष कृपा बरसेगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के साप्ताहिक पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, सप्ताह की शुरुआत आश्विन शुक्ल द्वितीया (मां ब्रह्मचारिणी पूजन) से होकर तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी (मां कालरात्रि पूजन) तक विस्तृत रहेगी.

इस दौरान स्वाति, विशाखा और आपकी राशि के स्वामी ग्रह से जुड़े चित्रा नक्षत्र के अति शुभ प्रभाव के साथ-साथ वाशि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग और सप्ताह के मध्य में बनने वाले सर्वार्थ सिद्धि योग का विशेष शुभ संयोग प्राप्त होगा. यह सप्ताह कन्या राशि के जातकों के लिए आर्थिक समृद्धि, कानूनी जीत, संतान की बड़ी उपलब्धि और दांपत्य सुख का स्वर्णिम समय साबित होगा.

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बिजनेस और फाइनेंस साप्ताहिक राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से 12 से 17 अक्टूबर का यह सप्ताह कन्या राशि के कारोबारियों के लिए चित्रा नक्षत्र के प्रभाव से वित्तीय उछाल, सफल जोखिम और कानूनी राहत का रहेगा.

चित्रा नक्षत्र से अप्रत्याशित फाइनेंशियल ग्रोथ: चित्रा नक्षत्र के अति शुभ प्रभाव से व्यापार और वित्तीय विकास (Financial Growth) की दृष्टि से यह समय असाधारण रूप से लाभकारी सिद्ध होगा; बाजार में आपकी व्यावसायिक साख कई गुना बढ़ेगी.

नई डील्स में रिस्क देगा बड़ा प्रॉफिट: आप जिस भी नई कमर्शियल डील या व्यापारिक सौदे में सूझबूझ के साथ नपा-तुला रिस्क (जोखिम) उठाएंगे, उसमें आपको उम्मीद से कहीं बड़ा मुनाफा प्राप्त होगा; इससे आपकी बैंक सेविंग्स (Bank Savings) में भारी बढ़ोतरी दर्ज होगी.

लीगल नोटिस की टेंशन होगी हमेशा के लिए खत्म: कोर्ट-कचहरी और किसी भी तरह के पुराने लीगल मैटर का निपटारा पूरी तरह आपके पक्ष में होगा; अदालत से सकारात्मक फैसला मिलने से पुराने कानूनी नोटिस और मुकदमों का तनाव हमेशा-हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए यह सप्ताह कार्यक्षेत्र में सर्वत्र सहयोग, समय से पहले टारगेट्स पूरे होने और अधिकारियों की प्रशंसा का रहेगा.

टारगेट समय से पहले होंगे पूरे: मार्केटिंग और फील्ड वर्क से जुड़े एम्प्लॉयड पर्सन के सभी वीकली और मंथली सेल्स टारगेट्स तय समय सीमा से काफी पहले ही सफलतापूर्वक कंप्लीट हो जाएंगे.

सीनियर व जूनियर का मिलेगा पूरा सपोर्ट: ऑफिस में आपको उच्चाधिकारियों (Seniors) और कनिष्ठ साथियों (Juniors) समेत सभी कलीग्स का भरपूर और सकारात्मक सहयोग मिलेगा; सहयोगात्मक माहौल के चलते आपके सभी जटिल प्रोजेक्ट्स आसानी से पूरे होंगे.

कार्यशैली की होगी सराहना: आपकी अनुशासित कार्यप्रणाली और कर्तव्यनिष्ठा के चलते प्रबंधन में आपकी विश्वसनीयता बढ़ेगी.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से यह सप्ताह बच्चों की ऐतिहासिक सफलता, दिल की बात बयां करने और धार्मिक यात्रा का रहेगा.

बच्चों की बड़ी अचीवमेंट से रोशन होगा नाम: परिवार में बच्चों की तरफ से किसी उच्च परीक्षा, प्रतियोगिता या करियर के क्षेत्र में बहुत बड़ी अचीवमेंट (Big Achievement) या गुड न्यूज मिलेगी; इससे पूरे परिवार और कुल का नाम रोशन होगा और घर में उत्सव का माहौल रहेगा.

दिल की बात कहने का सही समय: यदि आप काफी समय से किसी खास व्यक्ति से अपने दिल की बात या प्रेम का इजहार करना चाहते थे, तो यह बिल्कुल सही और अनुकूल समय है; सकारात्मक उत्तर मिलने के पूरे योग हैं.

दांपत्य में प्यार व वीकेंड धार्मिक यात्रा: दांपत्य जीवन में आपसी समझ, मधुरता और गहरा प्यार बना रहेगा. वीकेंड पर किसी सामाजिक सेवा (Social Work) या धार्मिक अनुष्ठान के सिलसिले में यात्रा हो सकती है, जिससे आपके मन को असीम मानसिक शांति प्राप्त होगी.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों और खिलाड़ियों (Students & Sports Persons) के लिए यह सप्ताह अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने का रहेगा. छात्र-छात्राएं और स्पोर्ट्स पर्सन अपने-अपने संबंधित फील्ड और प्रतियोगिताओं में असाधारण प्रदर्शन करके शीर्ष स्थान (Top Position) हासिल करेंगे; इस शानदार कामयाबी के चलते उन्हें समाज, स्कूल और कॉलेज में भरपूर मान-सम्मान व प्रतिष्ठा प्राप्त होगी. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, सेहत ओवरऑल पूरी तरह नॉर्मल, उत्तम और चुस्त-दुरुस्त रहेगी. धर्म-अध्यात्म, पूजा-पाठ और नवरात्र की साधना में आपका विशेष मन लगेगा, जिससे आंतरिक सकारात्मकता बनी रहेगी. संतुलित सात्विक आहार लें और दिनचर्या में थोड़ा समय देवी आराधना व ध्यान को दें.

साप्ताहिक उपाय (नवरात्रि विशेष)

  • शारदीय नवरात्र के पावन दिनों में मां दुर्गा के समक्ष गाय के शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें.
  • मां भगवती को हरी इलायची, लौंग का जोड़ा, पान का पत्ता और पिस्ता बर्फी अथवा मिश्री का भोग लगाएं.
  • प्रतिदिन 'ॐ बुं बुधाय नमः' अथवा 'ॐ दुं दुर्गायै नमः' मंत्र का 108 बार जप करें.

बुधवार या शुक्रवार के दिन किसी छोटी कन्या को हरे फल या हरी चूड़ियां भेंट कर उनका आशीर्वाद लें और गौमाता को हरी दूर्वा अथवा पालक खिलाएं; इससे चित्रा नक्षत्र का पूर्ण शुभ प्रभाव प्राप्त होगा, रिस्क भरे सौदों में भारी लाभ मिलेगा, कानूनी विवाद सुलझेंगे और संचित धन में वृद्धि होगी.

FAQs 

Q1. 12 से 17 अक्टूबर 2026 के मध्य कन्या राशि के कारोबारियों को चित्रा नक्षत्र से क्या आर्थिक लाभ होगा?
Ans. चित्रा नक्षत्र के प्रभाव से जिस भी नई डील में रिस्क उठाएंगे उसमें बड़ा प्रॉफिट होगा, बैंक सेविंग्स में भारी बढ़ोतरी होगी और फाइनेंशियल ग्रोथ शानदार रहेगी.

Q2. इस सप्ताह कन्या राशि के कानूनी मामलों और कोर्ट-कचहरी को लेकर क्या परिणाम आएंगे?
Ans. लीगल मैटर और कोर्ट केस का निपटारा आपके पक्ष में होगा, जिससे पुराने कानूनी नोटिस और मुकदमों का तनाव हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा.

Q3. इस हफ्ते कन्या राशि के परिवार, विद्यार्थियों/खिलाड़ियों और लव लाइफ के लिए क्या खास संकेत हैं?
Ans. बच्चों की बड़ी अचीवमेंट से परिवार का नाम रोशन होगा, छात्र व खिलाड़ी अपने फील्ड में टॉप करेंगे, दांपत्य में मधुरता रहेगी और दिल की बात कहने के लिए समय सर्वोत्तम है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 12 Oct 2026 03:16 PM (IST)
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Kanya Saptahik Rashifal Virgo Weekly Horoscope Horoscope 2026
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