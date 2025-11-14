हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कन्या साप्ताहिक टैरो राशिफल (16 से 22 नवंबर 2025): इस हफ्ते बढ़ेगा प्रभाव, मिलेगा आर्थिक लाभ और प्रेम जीवन में आएगी स्थिरता

कन्या साप्ताहिक टैरो राशिफल (16 से 22 नवंबर 2025): इस हफ्ते बढ़ेगा प्रभाव, मिलेगा आर्थिक लाभ और प्रेम जीवन में आएगी स्थिरता

Virgo weekly tarot horoscope 16 to 22 November: टैरो संकेत दे रहे हैं कि इस सप्ताह कन्या राशि वालों के लिए उन्नति और सौभाग्य वाला होगा. करियर, धन, रिश्ते और हेल्थ के लिए लागू करने योग्य सलाह पढ़ें.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: ज़ेबा परवीन | Updated at : 14 Nov 2025 11:47 PM (IST)
Preferred Sources

Kanya Saptahik Tarot Rashifal 16 to 22 November 2025: यह सप्ताह कन्या राशि के जातकों के लिए ऊर्जा, आकर्षण और प्रगति का समय लेकर आ रहा है. टैरो कार्ड्स संकेत दे रहे हैं कि इस अवधि में आपका प्रभाव और व्यक्तित्व बेहद प्रखर रहेगा. आपकी सर्जनात्मक सोच नए अवसरों का द्वार खोलेगी. लोग आपकी सलाह और कार्यशैली से प्रभावित होंगे. निर्णय क्षमता मजबूत रहेगी, जिससे आप किसी भी स्थिति में सही कदम उठाने में सक्षम रहेंगे.

बिज़नेस राशिफल:

व्यापारियों के लिए यह सप्ताह शुभ है. नई डील, नए संपर्क और नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं. साझेदारी में किए गए कार्य लाभ देंगे. पुराने ग्राहकों से भी अच्छा सहयोग मिलेगा. किसी महत्वपूर्ण व्यापारिक यात्रा के योग बन सकते हैं, जो आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगी.

नौकरी राशिफल:

कर्मचारियों के लिए यह सप्ताह अनुकूल है. ऑफिस में आपकी परफॉर्मेंस की तारीफ होगी. सीनियर्स आपके काम को सराहेंगे. नई जिम्मेदारियाँ मिल सकती हैं जो आपके प्रमोशन के रास्ते को आसान बनाएंगी.

लव और फैमिली राशिफल: 

प्रेम जीवन मधुर और संतोषजनक रहेगा. सिंगल लोगों के जीवन में कोई आकर्षक व्यक्ति प्रवेश कर सकता है. जीवनसाथी के साथ तालमेल बेहतर रहेगा. परिवार में शांति का माहौल रहेगा और किसी प्रियजन की सहायता से कोई काम पूरा होगा.

युवा और विद्यार्थी राशिफल:

युवाओं के लिए यह समय आत्मविश्वास बढ़ाने वाला है. विद्यार्थी पढ़ाई में रुचि दिखाएंगे और प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करने के योग बनेंगे.

हेल्थ राशिफल:

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. ऊर्जा प्रबल होगी. बस ज्यादा थकान न करें और नींद का ध्यान रखें.

भाग्यशाली अंक: 6

भाग्यशाली रंग: हरा

साप्ताहिक उपाय: बुधवार के दिन भगवान गणेश जी की प्रतिमा पर दूर्वा अर्पित करें और “गं गणपतये नमः” मंत्र का 21 बार जाप करें.

FAQs

Q1: क्या इस सप्ताह आर्थिक लाभ होगा?
A1: हाँ, व्यवसाय और नौकरी दोनों में आर्थिक प्रगति के योग हैं.

Q2: क्या प्रेम संबंधों में स्थिरता आएगी?
A2: बिल्कुल, रिश्ते मजबूत होंगे और गलतफहमियां दूर होंगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Read
Published at : 14 Nov 2025 11:47 PM (IST)
Tags :
Kanya Rashifal Virgo Weekly Horoscope Tarot Weekly Horoscope
और पढ़ें
