हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलकन्या टैरो साप्ताहिक राशिफल (28 दिसंबर 2025 से 3 जनवरी 2026) ये हफ्ता आत्म-चिंतन से भरा! प्रेम, धन और करियर का हाल जानें?

कन्या टैरो साप्ताहिक राशिफल (28 दिसंबर 2025 से 3 जनवरी 2026) ये हफ्ता आत्म-चिंतन से भरा! प्रेम, धन और करियर का हाल जानें?

Virgo Tarot Weekly Horoscope: टैरो संकेत दे रहे हैं कि इस सप्ताह कन्या राशि वालों को धैर्य और अंतर्मन की बात सुननी है. करियर, धन, रिश्ते और हेल्थ के लिए लागू करने योग्य सलाह पढ़ें.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Updated at : 27 Dec 2025 03:00 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Virgo Tarot Weekly Horoscope 28 December 2025 to 3 January 2026: टैरो कार्ड्स संकेत दे रहे हैं कि यह सप्ताह कन्या राशि वालों के लिए आत्म-चिंतन और मानसिक स्पष्टता का है.

बाहर जवाब ढूंढने के बजाय इस बार जवाब अंदर से आएंगे. मन की चंचलता अगर कंट्रोल में नहीं रखी, तो उलझन बढ़ेगी. साफ बात रुककर सोचो, तभी सही दिशा दिखेगी.

कन्या टैरो साप्ताहिक परिवार राशिफल

परिवार में खासतौर पर भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा. किसी घरेलू मुद्दे पर उनकी सलाह या मदद काम आएगी. रिश्तों में संतुलन बना रहेगा, बशर्ते तुम जरूरत से ज्यादा आलोचनात्मक रवैया न अपनाओ.

कन्या टैरो साप्ताहिक लव राशिफल

प्रेम जीवन में गहराई बढ़ेगी. भावनाएं साफ होंगी, लेकिन उन्हें व्यक्त करने में झिझक हो सकती है. रिश्ते में हो तो मन की बात सीधे कहो, घुमा-फिराकर नहीं. सिंगल लोगों के लिए यह सप्ताह खुद को समझने का है, किसी जल्दबाजी की जरूरत नहीं.

कन्या टैरो साप्ताहिक बिजनेस राशिफल

व्यापार में स्थिरता रहेगी. नए प्रयोग करने से पहले पूरी प्लानिंग जरूरी है. आधी-अधूरी जानकारी के साथ कोई फैसला नुकसान दे सकता है. मौजूदा काम को बेहतर करने पर फोकस रखो.

कन्या टैरो साप्ताहिक नौकरी राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह मेहनत का सही मूल्य दिला सकता है. काम में एकाग्रता रखोगे तो सीनियर्स का भरोसा बढ़ेगा. डिस्ट्रैक्शन से बचना जरूरी है.

कन्या टैरो साप्ताहिक युवा व करियर राशिफल

छात्रों और युवाओं के लिए यह समय अनुकूल है. शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के योग हैं. कला या क्रिएटिव फील्ड में रुचि बढ़ेगी, लेकिन इसे गंभीरता से लेना होगा, सिर्फ शौक की तरह नहीं.

कन्या टैरो साप्ताहिक धन राशिफल

आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. अनावश्यक खर्च से बचना बेहतर रहेगा. सोच-समझकर किया गया खर्च आगे चलकर राहत देगा.

कन्या टैरो साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल

मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है. ज्यादा सोचने की आदत थकान और बेचैनी दे सकती है. कुछ समय अकेले बैठकर खुद से जुड़ना फायदेमंद रहेगा.

शुभ अंक: 4
शुभ रंग: हरा
उपाय: बुधवार के दिन हरे वस्त्र पहनें और कुछ समय मौन या ध्यान में बिताएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Published at : 27 Dec 2025 03:00 PM (IST)
Virgo Weekly Horoscope Kanya Tarot Weekly Horoscope

Frequently Asked Questions

आर्थिक और स्वास्थ्य के लिहाज से क्या ध्यान रखें?

आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, अनावश्यक खर्चों से बचें। मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है; ज्यादा सोचने से बचें और खुद से जुड़ने के लिए समय निकालें।

