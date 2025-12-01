Kanya Saptahik Rashifal 30 November to 6 december 2025: इस सप्ताह की शुरुआत कन्या राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाली है. आपकी योजनाएँ समय पर पूरी होंगी और जीवन के हर क्षेत्र में मनचाही सफलता मिलने के संकेत हैं. जिन लोगों ने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की है, उन्हें स्टार्टिंग में ही कोई खुशखबरी मिल सकती है. विदेश में करियर या बिज़नेस की दिशा में चल रही रुकावटें दूर होंगी, जिससे नए रास्ते खुलेंगे.

करियर और बिज़नेस

व्यापार में विस्तार और प्रगति का अच्छा मौका मिलेगा. लंबी दूरी की यात्राएँ करनी पड़ सकती हैं, जो सफल और लाभदायक रहेंगी. मिड वीक में किसी सरकारी या प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से लंबे समय से रुका काम पूरा हो सकता है. साथ ही किसी खास व्यक्ति की सलाह से कोई लाभकारी योजना जुड़ सकती है.

आर्थिक स्थिति

इस सप्ताह आर्थिक हालात मजबूत रहेंगे. आप घर या सुख-सुविधा से जुड़ी किसी वस्तु पर बड़ा खर्च कर सकते हैं. किसी महत्वपूर्ण पारिवारिक काम में भी धन लग सकता है, लेकिन पैसे खर्च होने के बावजूद संतोष और खुशी मिलेगी.

नौकरी

जॉब में आपकी मेहनत रंग लाएगी. जो काम देर से पूरे हो रहे थे, अब गति पकड़ेंगे. बॉस आपके काम से खुश रहेंगे और नई जिम्मेदारियाँ मिलने के आसार हैं.

स्वास्थ्य

सप्ताह का अंत स्वास्थ्य के लिए थोड़ा कमजोर रह सकता है. मौसमी बीमारी, सर्दी-खांसी या पेट से जुड़ी समस्या परेशान कर सकती है. खान-पान और दिनचर्या पर विशेष ध्यान दें.

प्रेम संबंध

लव लाइफ बहुत संतुलित और खुशहाल रहेगी. पार्टनर के साथ तालमेल अच्छा रहेगा. विवाहित लोगों को जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा और साथ में कुछ अच्छे पल बिताने का मौका मिलेगा.

परिवार

परिवार में सौहार्द का माहौल रहेगा. किसी शुभ कार्य की योजना भी बन सकती है.

भाग्यशाली अंक: 1

भाग्यशाली रंग: सुनहरा

उपाय: रविवार को सूर्य देव को जल अर्पित करें और हनुमान मंदिर में लाल फूल चढ़ाएं.

FAQs

Q1: क्या इस सप्ताह प्रमोशन के योग हैं?

A1: हां, कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और सीनियर्स की कृपा से प्रमोशन के प्रबल योग हैं.

Q2: क्या व्यवसाय में धन लाभ होगा?

A2: मिड वीक के बाद अटका धन मिल सकता है और लाभ के नए अवसर बनेंगे.

Q3: क्या प्रेम जीवन में नई शुरुआत संभव है?

A3: बिल्कुल, आकर्षण बढ़ेगा और फ्रेंडशिप लव में बदल सकती है.

Q4: क्या परिवार के साथ यात्रा के योग हैं?

A4: हां, किसी पर्यटन या धार्मिक स्थल की यात्रा के प्रबल संकेत हैं.

Q5: स्वास्थ्य कैसा रहेगा?

A5: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, बस अत्यधिक थकान से बचें और सही खानपान रखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.