Kanya Saptahik Rashifal 23 to 29 November 2025: यह सप्ताह बेहद शुभ और आत्मविश्वास से भरा रहेगा. किसी महत्वपूर्ण कार्य की सफलता या कोई अच्छी खबर मिल सकती है जिससे घर का माहौल उत्साह और खुशियों से भर जाएगा. परिवार के साथ किसी पर्यटन स्थल की यात्रा के योग भी बन रहे हैं, और यह यात्रा मनोरंजन व मानसिक शांति देने वाली होगी.

बिज़नेस राशिफल:

मिड वीक का समय बिजनेसमैन के लिए बेहद लाभदायक रहेगा. मार्केट में अटका हुआ धन वापस मिलने के संकेत है. व्यवसाय में बढ़ोतरी होगी और पार्टनरशिप में काम करने वालों को अतिरिक्त लाभ मिलेगा. नए सौदों पर बातचीत सफल हो सकती है।.

नौकरी राशिफल:

एम्प्लॉयड व्यक्ति अपने मित्रों व रिश्तेदारों की सहायता से कठिन कार्य भी आसानी से पूरा कर पाएंगे. ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी और सीनियर्स आपका पूरा सहयोग करेंगे. पद और सम्मान बढ़ने के योग बन रहे हैं. आपको किसी बड़े प्रोजेक्ट या महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का जिम्मा मिल सकता है. अनएम्प्लॉयड जातकों को अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं.

लव और फैमिली राशिफल:

अपोजिट जेंडर के प्रति आकर्षण बढ़ेगा. फ्रेंडशिप लव में तबदील हो सकती है. जो पहले से रिलेशनशिप में हैं, उनका रिश्ता और गहरा हो जाएगा. दांपत्य जीवन में प्रेम और सौहार्द बना रहेगा. परिवार से जुड़े मामलों में बड़े फैसले लेते समय माता-पिता का पूर्ण रूप से सहयोग और मार्गदर्शन मिलेगा. धार्मिक यात्रा के योग भी बन रहे हैं.

युवा और विद्यार्थी राशिफल

युवाओं के लिए यह सप्ताह आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रहेगा. विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं.

हेल्थ राशिफल

शारीरिक रूप से आप ऊर्जावान रहेंगे. हल्की थकान को छोड़कर कोई बड़ी परेशानी नहीं दिख रही. यात्रा करने के दौरान खानपान में लापरवाही न बरतें.

भाग्यशाली अंक: 1

भाग्यशाली रंग: सुनहरा

उपाय: रविवार को सूर्य देव को जल अर्पित करें और हनुमान मंदिर में लाल फूल चढ़ाएं.

FAQs

Q1: क्या इस सप्ताह प्रमोशन के योग हैं?

A1: हां, कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और सीनियर्स की कृपा से प्रमोशन के प्रबल योग हैं.

Q2: क्या व्यवसाय में धन लाभ होगा?

A2: मिड वीक के बाद अटका धन मिल सकता है और लाभ के नए अवसर बनेंगे.

Q3: क्या प्रेम जीवन में नई शुरुआत संभव है?

A3: बिल्कुल, आकर्षण बढ़ेगा और फ्रेंडशिप लव में बदल सकती है.

Q4: क्या परिवार के साथ यात्रा के योग हैं?

A4: हां, किसी पर्यटन या धार्मिक स्थल की यात्रा के प्रबल संकेत हैं.

Q5: स्वास्थ्य कैसा रहेगा?

A5: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, बस अत्यधिक थकान से बचें और सही खानपान रखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.