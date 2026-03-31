Virgo April Horoscope 2026: कन्या अप्रैल मासिक राशिफल, बिगड़ी हुई चीजें संवर सकती है

Virgo April horoscope 2026: ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति के आधार पर किसी राशि के बारे में जाना जाता है. ग्रहों की स्थिति हर माह अलग-अलग होती है. आइए मासिक राशिफल में जानते हैं,अप्रैल (April 2026) का महीना कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा (Kanya Monthly Horoscope).

मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में आपको बताएंगे कि अप्रैल का महीना आपके करियर, व्यापार, धन,सेहत और निजी जीवन को लेकर कैसा रहेगा. साथ ही आपको किन चीजों से सावधान रहने की जरूरत रहेगी.

कन्या राशि के जातकों के लिए अप्रैल महीने की शुरुआत शुभता लिए रहने वाली है. इस दौरान आप अपनी बिगड़ी हुई चीजों को दोबारा से बनाने के लिए प्रयासरत नजर आएंगे. जिन लोगों के साथ आपके मतभेद बने हुए थे, संवाद के जरिए उनके साथ सामंजस्य बनाने में काफी हद तक कामयाब हो जाएंगे. सत्ता-सरकार से जुड़े लोगों से नजदीकियां बढ़ेंगी.

इस दौरान आपकी करियर-कारोबार में धीमी गति से ही सही लेकिन प्रगति देखने को मिलेगी. कार्यक्षेत्र में लोग आपके परिश्रम और प्रयास की तारीफ करेंगे. धार्मिक-सामाजिक कार्यों में मन रमेगा. तीर्थाटन का सौभाग्य प्राप्त होगा. अप्रैल का दूसरा सप्ताह आपकी सेहत और संबंध की दृष्टि से थोड़ा प्रतिकूल प्रतीत होता है.

आपकी कमाई की अनुरूप आप अच्छी बचत कर सकेंगे और कार्यक्षेत्र के अनुरूप अच्छी कमाई भी कर सकेंगे. कहने का तात्पर्य है कि आर्थिक मामले में यह महीना सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है.

सगाई या फिर विवाह से संबंधित बातों को आगे बढ़ाने के लिए यह महीना कोई विशेष सपोर्ट नहीं कर रहा है लेकिन विरोध भी नहीं कर रहा है. यानी आप प्रयत्न कर सकते हैं, प्रयत्न के अनुरूप ही परिणाम देखने को मिल सकते हैं.

इस दौरान आपको आपको लोगों के साथ बात-व्यवहार करते समय विनम्रता से पेश आना चाहिए. नौकरीपेशा व्यक्ति को अपने कार्यक्षेत्र में लोगों के साथ तालमेल बिठाकर चलना लाभप्रद साबित होगा. माह के उत्तरार्ध के समय में आपको अपने शुभचिंतकों और वरिष्ठ लोगों की सलाह को नजरंदाज करने से बचना चाहिए अन्यथा आपको धन और मन से कष्ट झेलना पड़ सकता है. इस दौरान भूलकर भी नियम कानून का उल्लंघन न करें तथा कागजी कार्य समय पर पूरे करें.

कन्या राशि के जातकों को अपनी लव लाइफ और मैरिड लाइफ को बेहतर बनाए रखने के लिए अपने पार्टनर के प्रति ईमानदार और अपने संबंध के प्रति पहले की अपेक्षा अधिक प्रतिबद्ध रहने की आवश्यकता रहेगी. माह के मध्य में आपके दांपत्य जीवन में कुछेक परेशानियां आ सकती हैं.

उपाय: विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें.

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