Virgo Financial Horoscope 2026: कन्या आर्थिक राशिफल 2026, आय में जबरदस्त बढ़ोतरी, निवेश से होगा बड़ा फायदा

Virgo Financial Horoscope 2026: कन्या आर्थिक राशिफल 2026, आय में जबरदस्त बढ़ोतरी, निवेश से होगा बड़ा फायदा

Kanya Aarthik 2026 Rashifal: कन्या राशि 2026 में आय, निवेश और बचत तीनों में मजबूती मिलेगी. सही फैसलों से धन बढ़ेगा, आर्थिक स्थिरता आएगी और भविष्य के लिए सुरक्षित आधार बनेगा.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 26 Dec 2025 12:00 PM (IST)
Virgo Financial Horoscope 2026: कन्या राशि के जातकों के लिए वर्ष 2026 आर्थिक दृष्टि से अत्यंत शुभ रहने वाला है. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य एवं भविष्यवक्ता डा. अनीष व्यास के अनुसार, इस वर्ष ग्रहों की चाल आपके धन, आय और निवेश से जुड़े मामलों को मजबूती प्रदान करेगी. साल की शुरुआत से ही आपकी आर्थिक स्थिति में स्थिरता दिखाई देगी और आय के स्रोतों में लगातार वृद्धि होगी. परिवार का सहयोग भी आपकी आर्थिक प्रगति में अहम भूमिका निभाएगा.

आय और कमाई के नए स्रोत

साल की शुरुआत में बृहस्पति का गोचर आपके दसवें भाव में रहेगा, जिससे करियर में तरक्की के साथ-साथ आय में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या सैलरी इंक्रीमेंट मिल सकता है, वहीं बिजनेस से जुड़े जातकों को नए क्लाइंट और बड़े ऑर्डर मिलने की संभावना रहेगी. शनि की स्थिति साझेदारी और व्यापारिक अनुबंधों में स्थिरता देगी, जिससे आपकी कमाई और मजबूत होगी.

जून 2026 के बाद जब बृहस्पति 11वें भाव में प्रवेश करेगा, तब आपकी आय में बड़ा उछाल आ सकता है. यह समय बोनस, इंसेंटिव, प्रॉफिट और पुराने निवेशों से लाभ मिलने का संकेत देता है. बैंक में जमा धन पर अच्छा ब्याज मिलेगा और आपकी सेविंग्स लगातार बढ़ती रहेंगी.

निवेश से होगा बड़ा फायदा

2026 निवेश के लिए भी एक बेहतरीन वर्ष माना जा रहा है. शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट और गोल्ड जैसी योजनाओं से लाभ के योग बन रहे हैं. खासकर साल के पहले छह महीनों में बृहस्पति की दृष्टि दूसरे और चौथे भाव पर होने से भूमि, भवन, वाहन, रत्न और आभूषणों की खरीद संभव है. यह निवेश भविष्य में बड़ा लाभ दे सकते हैं.

यदि आप प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं तो यह वर्ष आपके लिए अनुकूल रहेगा. कोई पुरानी संपत्ति बेचकर भी अच्छा मुनाफा हो सकता है. इसके अलावा, लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम और फिक्स्ड डिपॉजिट से भी सुरक्षित लाभ मिलेगा.

खर्च और वित्तीय संतुलन

हालांकि वर्ष 2026 में आमदनी बढ़ेगी, लेकिन साथ ही खर्चों में भी इजाफा होगा. आप अपनी सुख-सुविधाओं, यात्रा, घर की साज-सज्जा और सामाजिक गतिविधियों पर अधिक खर्च कर सकते हैं. ये खर्च आपको सामाजिक प्रतिष्ठा दिलाएंगे, लेकिन बजट पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी होगा.

किसी को बड़ी रकम उधार देने से बचना चाहिए, क्योंकि वापस मिलने में परेशानी हो सकती है. यदि आप लोन लेना चाहते हैं, तो साल के मध्य में इसके लिए अनुकूल समय रहेगा और आपको अच्छी शर्तों पर ऋण मिल सकता है.

साल के अंत में आर्थिक स्थिति

साल के अंतिम महीनों में आपकी वित्तीय स्थिति और मजबूत होती नजर आएगी. पहले किए गए निवेश और मेहनत का फल आपको मिलेगा. आपकी बचत बढ़ेगी और आप भविष्य की योजनाओं के लिए खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे.

ज्योतिष उपाय:
भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्ल़ेषक डा.अनीष व्यास ने बताया कि भगवान गणपति को दूर्वा अर्पित करके करें साथ ही आप  गौशाला में हरे चारे की व्यवस्था कराएं . अपने बड़े-बुजुर्गों, गुरुओं का आशीर्वाद लें. दुर्गा चालीसा का पाठ करें. माता के मंदिर में जाकर माता रानी को लाल फूल और लाल फल अर्पित करें. "ॐ बुधाय नमः" मंत्र का 108 बार जाप करें. बुधवार को साबुत मूंग, मूंग की दाल, या हरी चूड़ियों का दान करें.

FAQs

1. क्या 2026 में कन्या राशि को शेयर मार्केट से लाभ होगा?
हाँ, बृहस्पति और शनि की शुभ स्थिति के कारण शेयर मार्केट और निवेश से अच्छा लाभ मिलने के योग हैं.

2. क्या इस साल प्रॉपर्टी खरीदना शुभ रहेगा?
बिल्कुल, 2026 में भूमि, भवन और वाहन खरीदने के लिए अनुकूल ग्रह योग बन रहे हैं.

3. क्या लोन लेना फायदेमंद रहेगा?
साल के मध्य में लोन लेने पर सफलता मिलेगी और उससे आपकी आर्थिक योजनाएं पूरी हो सकती हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 26 Dec 2025 12:00 PM (IST)
Tags :
Horoscope 2026 Kanya Aarthik Rashifal Virgo Financial Horoscope 2026

Embed widget