कन्या राशिफल दिसंबर 2025: इस महीने मिलेगी बड़ी खुशखबरी! रूका हुआ धन मिलेगा वापस, जानिए क्या खास?

कन्या राशिफल दिसंबर 2025: इस महीने मिलेगी बड़ी खुशखबरी! रूका हुआ धन मिलेगा वापस, जानिए क्या खास?

Kanya Masik Rashifal December 2025: कन्या राशि के लिए दिसंबर का महीना बिजनेस, परिवार, सेहत, शिक्षा, करियर, प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा. जानें ज्योतिषाचार्या से कन्या राशि का मासिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 30 Nov 2025 08:50 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Kanya Masik Rashifal December 2025: कन्या राशि के जातकों के लिए दिसंबर की शुरुआत बेहद शुभ रहने वाली है. महीने के शुरुआती दिनों में भाग्य का जोरदार साथ मिलेगा और आप जिस काम में हाथ डालेंगे, सफलता मिलती दिखाई देगी.

यह समय आपके लिए योजनाओं को आगे बढ़ाने और महत्वपूर्ण कार्य पूरे करने का है, क्योंकि उत्तरार्ध में किस्मत उतनी मजबूत नहीं रहेगी.

शुरुआती सप्ताह से ही रुका हुआ धन अप्रत्याशित रूप से वापस मिल सकता है. आपकी साख बढ़ेगी और महत्वपूर्ण लोग आपसे प्रभावित होंगे.

कन्या दिसंबर करियर और नौकरी

करियर के लिहाज से माह का पूर्वार्ध बेहद मजबूत है. लंबे समय से बेरोजगार चल रहे जातकों को इस समय मनचाही नौकरी मिलने के योग बनते हैं. पहले से कार्यरत लोगों को कार्यक्षेत्र में सम्मान मिलेगा और सीनियर आपके काम की तारीफ करते हुए जिम्मेदारियाँ बढ़ा सकते हैं.

विदेश से जुड़े कार्य करने वालों के लिए यह अवधि अत्यंत फलदायी साबित होगी. उत्तरार्ध में ऑफिस प्रेशर बढ़ सकता है और सहयोगियों से मतभेद की स्थिति बन सकती है, इसलिए संयम आवश्यक है.

कन्या दिसंबर व्यापार और धन लाभ

व्यापार और धन के मामलों में माह की शुरुआत उत्कृष्ट परिणाम देने वाली है. रुका हुआ पैसा मिल सकता है, नई योजनाओं में प्रगति होगी और बाजार में आपकी विश्वसनीयता बढ़ेगी. विदेशी व्यापार में लाभ के बड़े अवसर बनेंगे.

हालांकि उत्तरार्ध में उतार-चढ़ाव आएंगे. विवादों और जल्दबाजी के निर्णयों से बचना जरूरी है, वरना आर्थिक नुकसान की आशंका रहेगी.

कन्या दिसंबर शिक्षा और करियर ग्रोथ

शिक्षा और करियर ग्रोथ के लिए माह की शुरुआत उपयुक्त है. विद्यार्थियों को मनचाहे परिणाम मिल सकते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों को भी बढ़त मिलेगी. करियर ग्रोथ चाहने वाले जातकों के लिए यह समय अपग्रेड होने का मौका देगा. हालांकि उत्तरार्ध में मानसिक विचलन बढ़ सकता है, जिससे पढ़ाई में बाधा आएगी.

कन्या दिसंबर परिवार और रिश्ते

पारिवारिक जीवन का पूर्वार्ध शुभ रहेगा. अविवाहित लोगों के लिए विवाह के योग बनते हैं और विवाहित जातकों को संतान सुख मिल सकता है. घर-परिवार में सामंजस्य बना रहेगा. लेकिन उत्तरार्ध में रिश्तों में तनाव आ सकता है.

लव पार्टनर या लाइफ पार्टनर के साथ तकरार बढ़ सकती है. यह तनाव मानसिक बोझ बन सकता है. इस दौरान संयम व शांतिपूर्ण व्यवहार बेहद जरूरी होगा.

कन्या दिसंबर स्वास्थ्य

स्वास्थ्य की दृष्टि से माह का पूर्वार्ध बेहतर रहेगा, जिससे ऊर्जा और आत्मविश्वास बना रहेगा. उत्तरार्ध में मानसिक तनाव और थकान बढ़ सकती है. विवाद और गुस्सा बढ़ने से स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है. नियमित दिनचर्या और शांत मन से काम करना आवश्यक है.

  • भाग्यशाली अंक 6
  • भाग्यशाली रंग हरा
  • उपाय प्रतिदिन गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें.

FAQs
Q1 क्या कन्या राशि वालों को दिसंबर की शुरुआत में बड़े काम करना चाहिए?
A1 हाँ, माह का पूर्वार्ध अत्यंत शुभ है. महत्वपूर्ण कार्य इसी समय करें.

Q2 क्या इस महीने रोजगार मिलने की संभावना है?
A2 बिल्कुल, लंबे समय से बेरोजगार जातकों को मनचाही नौकरी मिलने के मजबूत संकेत हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 30 Nov 2025 08:50 AM (IST)
Tags :
Virgo Masik Rashifal Kanya Rashifal Virgo Horoscope

Frequently Asked Questions

कन्या राशि वालों के पारिवारिक जीवन पर दिसंबर का क्या प्रभाव पड़ेगा?

पारिवारिक जीवन का पूर्वार्ध शुभ रहेगा, विवाह और संतान सुख के योग हैं. उत्तरार्ध में रिश्तों में तनाव आ सकता है, इसलिए संयम बरतना जरूरी होगा.

Embed widget