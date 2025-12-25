साल के पहले भाग में धार्मिक गतिविधियों, पूजा-पाठ और आध्यात्मिक रुचियों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. परिवार में सौहार्द बना रहेगा और चतुर्थ भाव पर शनि–बृहस्पति की दृष्टि घर, संपत्ति और माता से जुड़े सुख प्रदान करेगी. वाहन, घर या किसी कीमती संपत्ति की खरीद संभव है. समाज में आपकी पहचान मजबूत होगी और लोग आपके विचारों को महत्व देंगे. बृहस्पति की तृतीय दृष्टि से नेटवर्किंग और सामाजिक संपर्क बढ़ेंगे, जिससे नए अवसर मिलेंगे.

कैरियर की बात करें तो 2026 कन्या राशि वालों के लिए बेहतरीन रहेगा. नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति, वेतन वृद्धि या बेहतर ऑफर मिल सकते हैं. मीडिया, फैशन, एंटरटेनमेंट, कम्युनिकेशन, काउंसलिंग और सर्विस सेक्टर से जुड़े लोगों को खास लाभ मिलेगा. मई–जून के बाद शनि और गुरु का संयुक्त प्रभाव साझेदारी के कामों को गति देगा. बिजनेस करने वालों को नए पार्टनर और विस्तार के मौके मिलेंगे. बेरोजगारों को भी नौकरी मिलने के प्रबल योग हैं.

जून के बाद बृहस्पति का ग्यारहवें भाव में गोचर आपकी आमदनी बढ़ाएगा और लक्ष्य पूरे होने के रास्ते खोलेगा. अक्टूबर के बाद द्वादश भाव में गुरु खर्च बढ़ा सकते हैं, लेकिन यह खर्च विदेशी संपर्क, यात्रा या निवेश से जुड़ा हो सकता है, जो आगे चलकर लाभ देगा.

ज्योतिष उपाय

गणपति को दूर्वा अर्पित करें, गौशाला में हरा चारा दान करें, बड़ों का आशीर्वाद लें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें और बुधवार को “ॐ बुधाय नमः” का 108 बार जाप करें.

FAQs

1. क्या 2026 कन्या राशि के लिए करियर में उन्नति का साल है?

हाँ, बृहस्पति के दशम और ग्यारहवें भाव गोचर से प्रमोशन, नई नौकरी और इनकम बढ़ने के प्रबल योग हैं.

2. क्या घर या संपत्ति खरीदने का योग बनेगा?

जी हाँ, शनि–बृहस्पति की चतुर्थ भाव पर दृष्टि से घर, वाहन और संपत्ति के सुख मिल सकते हैं.

3. कौन से प्रोफेशन में सबसे अधिक लाभ मिलेगा?

मीडिया, फैशन, कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट, काउंसलिंग और सर्विस सेक्टर में विशेष तरक्की के योग हैं.

