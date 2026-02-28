हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Tula Weekly Rashifal 1 to 7 March 2026: तुला का वीकली राशिफल, निवेश लाएगा आर्थिक स्थिरता

Tula Weekly Rashifal 1 to 7 March 2026: तुला का वीकली राशिफल, निवेश लाएगा आर्थिक स्थिरता

Weekly Rashifal 1 to 7 March 2026: मार्च का महीना आपकी लाइफ में कौन सी खुशियां लेकर आएगा या फिर चुनौतियां देंगी दस्तक. ज्योतिषाचार्य से जानें 1 से 7 मार्च तक तुला राशि का राशिफल

By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा | Updated at : 28 Feb 2026 06:18 AM (IST)
Preferred Sources

Tula Weekly Rashifal 01 March to 07 March 2026: मार्च का पहला सप्ताह आपके जीवन में नए अवसर और चुनौतियां दोनों लेकर आने वाला है. चाहे करियर की दिशा में बदलाव हो, व्यक्तिगत रिश्तों में सुधार की आवश्यकता हो या मानसिक शांति पाने का समय, इस सप्ताह हर राशि के जातकों के लिए कुछ खास संदेश हैं.

हमारी विस्तृत साप्ताहिक राशिफल गाइड में जानें कि कैसे इस सप्ताह आपके प्रयास रंग लाएंगे, जाने ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से इस सप्ताह किस दिशा में ध्यान दें और कौन से उपाय अपनाकर आप भाग्य का सहारा पा सकते हैं. शुभ अंक, रंग और सरल उपायों के साथ, यह राशिफल आपको हर क्षेत्र में संतुलन और सफलता पाने में मदद करेगा.

तुला

  • तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह नए अवसरों और सकारात्मक बदलाव से भरा रहेगा.
  • कार्यस्थल में आपकी कड़ी मेहनत और ईमानदारी की प्रशंसा होगी.
  • परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी और बच्चों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा.
  • प्रेम जीवन में रोमांच और समझदारी दोनों की जरूरत है. तभी लव लाइफ में बात आगे बढ़ेगी.
  • स्वास्थ्य के मामले में हल्की थकान हो सकती है, इसलिए पर्याप्त नींद और व्यायाम जरूरी है. आलस न करें.
  • आर्थिक दृष्टि से निवेश के अवसर लाभदायक हो सकते हैं. आध्यात्मिक साधना आपके मन को संतुलित रखेगी.
  • सामाजिक और मित्रों के साथ मेलजोल आपके मन को प्रसन्नता देगा. यात्रा के अवसर मध्यम अनुकूल हैं.

शुभ नंबर: 7, 4

शुभ रंग: नीला

उपाय: हर बुधवार को तुलसी के पौधे को जल दें और ध्यान करें.

Libra March Horoscope 2026: तुला मार्च मासिक राशिफल, करियर-कारोबार आएगा पटरी पर या लेना पड़ेगा उधार, देखें

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा

ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.    
Read
Published at : 28 Feb 2026 05:18 AM (IST)
Tags :
Horoscope 2026 Weekly Rashifal 2026 March Rashifal 2026
और पढ़ें
प्राइवेसी पॉलिसी

