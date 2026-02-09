Tula Weekly Horoscope 8 to 14 February 2026: तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह "सुनहरे अवसरों" वाला है. आपका भाग्य (Good Luck) पूरे समय आपके साथ खड़ा है. यदि आप सक्रिय रहते हैं और अपने संपर्कों का लाभ उठाते हैं, तो यह सप्ताह आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है.

आज का दिन और सामान्य स्थिति

सप्ताह की शुरुआत बहुत ही शानदार रहने वाली है. आपके मन में उत्साह रहेगा और आप किसी भी कार्य को हाथ में लेने से हिचकिचाएंगे नहीं. दोस्तों और शुभचिंतकों की मदद से आपके कठिन काम भी आसानी से बन जाएंगे.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत की दृष्टि से यह समय काफी अच्छा है. आप मानसिक रूप से शांति महसूस करेंगे, जिससे शारीरिक ऊर्जा भी बनी रहेगी. हालांकि, "न्यू जनरेशन" के जातकों को मौज-मस्ती के दौरान अपने खान-पान और नींद का भी ख्याल रखना चाहिए ताकि स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव न पड़े.

बिज़नेस और फाइनेंस (Business & Finance)

बिज़नेस करने वालों के लिए यह सप्ताह पूरी तरह से अनुकूल है. आय में निरंतरता बनी रहेगी और पैसों की आवक अच्छी होगी. प्रॉपर्टी (भूमि-भवन) के लेन-देन का यदि आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, तो इस सप्ताह वह सपना सच हो सकता है. संचित धन में वृद्धि होगी.

नौकरी और करियर (Job & Career)

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह उन्नति भरा है. ऑफिस में आपकी 'प्रॉपर प्लानिंग' सीनियर्स को प्रभावित करेगी. यदि आप जॉब चेंज करने का मन बना रहे हैं, तो इस दौरान कोई बड़ा और आकर्षक ऑफर आपके हाथ लग सकता है. आय के अतिरिक्त स्रोत भी बन सकते हैं.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)

छात्रों के लिए यह समय अपनी स्किल्स को निखारने का है. यदि आप कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे, तो दोस्तों का भरपूर सहयोग मिलेगा. नई पीढ़ी के जातक पढ़ाई और मनोरंजन के बीच अच्छा संतुलन बना पाएंगे.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family)

प्रेम संबंधों के मामले में आप इस सप्ताह "लकी" साबित होंगे. पार्टनर के साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत मजबूत होगी. आप दोनों को साथ में समय बिताने के कई बेहतरीन अवसर मिलेंगे, जिससे रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी. वैवाहिक जीवन में भी प्रेम और सहयोग बना रहेगा.

भाग्यशाली अंक: 6 और 2

6 और 2 भाग्यशाली रंग: सफेद और गुलाबी

सफेद और गुलाबी उपाय: शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करें और किसी मंदिर में सफेद फूल या मिश्री का दान करें.

(FAQs)

1. क्या इस सप्ताह नौकरी छोड़ना सुरक्षित है?

हाँ, यदि आपके पास बेहतर अवसर (Offers) आ रहे हैं, तो सितारों की चाल आपके करियर परिवर्तन के लिए सकारात्मक संकेत दे रही है.

2. प्रॉपर्टी के सौदे में क्या सावधानी रखें?

वैसे तो समय अनुकूल है, लेकिन किसी भी बड़े सौदे पर हस्ताक्षर करने से पहले अपने शुभचिंतकों या विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें.

3. लव लाइफ को और बेहतर कैसे बनाएं?

अपने पार्टनर को थोड़ा समय दें और उनके विचारों का सम्मान करें. इस सप्ताह आपकी हंसी-मजाक वाली प्रकृति रिश्ते को और जीवंत बनाएगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.