Tula Weekly Horoscope 2026: तुला 18-24 जनवरी राशिफल, संयम रखें, विरोधियों से सावधान! प्रेम में समझदारी दिखाएं
Tula Weekly Horoscope 18 to 24 january 2026: तुला राशि के जातकों के लिए जनवरी 2026 हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए तुला साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?
Tula Weekly Horoscope 18 to 24 january 2026: यह सप्ताह तुला राशि वालों के लिए संयम और समझदारी की परीक्षा लेने वाला है. सप्ताह की शुरुआत में किसी भी चुनौती का सामना करते समय गुस्से और जल्दबाजी से बचना बेहद जरूरी होगा. ऑफिस में कामकाज से जुड़ी कुछ परेशानियां सामने आ सकती हैं और विरोधी भी सक्रिय रहेंगे, लेकिन सही लोगों का साथ आपको हालात से बाहर निकाल देगा.
करियर और नौकरी राशिफल:
नौकरीपेशा लोगों पर वर्कलोड अधिक रहेगा. ऑफिस पॉलिटिक्स या विरोधियों से सावधान रहें. अच्छी बात यह है कि बेस्ट फ्रेंड्स और सीनियर का सहयोग मिलेगा, जिसकी मदद से आप हालात को संभाल पाएंगे. वर्किंग वुमन को कार्यक्षेत्र और घर के बीच संतुलन बनाने में दिक्कतें आ सकती हैं.
बिजनेस राशिफल:
बिजनेसमैन को अपने काम करने के तरीकों में बड़ा बदलाव करना पड़ सकता है. पुराने पैटर्न से चिपके रहे तो नुकसान तय है. किसी पर आंख मूंदकर भरोसा करना भारी पड़ सकता है. छोटे फायदे के चक्कर में लंबे नुकसान से बचना जरूरी है.
वित्त राशिफल:
धन से जुड़े मामलों में सतर्कता जरूरी है. रिस्की निवेश या उधार देने से बचें. किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से एन्सेस्ट्रल प्रॉपर्टी से जुड़ा विवाद सुलझ सकता है, जिससे राहत मिलेगी.
लव और फैमिली राशिफल:
घर-परिवार के किसी प्रिय सदस्य की सेहत चिंता का कारण बन सकती है. प्रेम संबंधों में सोच-समझकर कदम बढ़ाएं. लव पार्टनर की भावनाओं की अनदेखी की तो रिश्ता कमजोर पड़ सकता है. कठिन समय में जीवनसाथी आपका मजबूत सहारा बनेगा.
शिक्षा और छात्र राशिफल:
छात्रों का मन भटक सकता है. घर और आसपास का माहौल पढ़ाई पर असर डाल सकता है. खुद पर कंट्रोल रखना जरूरी होगा.
स्वास्थ्य राशिफल:
खान-पान और दिनचर्या बिगड़ी तो पेट से जुड़ी समस्याएं या अनिद्रा हो सकती है. तनाव को नजरअंदाज करना नुकसानदेह रहेगा.
लकी रंग: नीला
लकी नंबर: 7
उपाय: शुक्रवार को माता लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाएं और “ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः” मंत्र का 108 बार जाप करें.
FAQs
Q1. क्या इस सप्ताह ऑफिस में विरोधियों से परेशानी होगी?
उत्तर: हां, लेकिन सही रणनीति और सीनियर के सहयोग से आप स्थिति संभाल लेंगे.
Q2. क्या बिजनेस में बदलाव जरूरी है?
उत्तर: बिल्कुल. पुराने तरीकों पर अड़े रहे तो नुकसान हो सकता है.
Q3. प्रेम संबंध कैसे संभालें?
उत्तर: धैर्य रखें और पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें, वरना दूरी बढ़ सकती है.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL