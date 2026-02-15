एक्सप्लोरर
Tula Weekly Horoscope 2026: तुला वालों की बिजनेस ट्रिप होगी सफल या आएंगी अड़चनें जानें
Tula Weekly Horoscope 15 to 21 February 2026: तुला राशि के लिए 15 से 21 फरवरी करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें मेष साप्ताहिक राशिफल.
Tula Weekly Horoscope 15 to 21 February 2026: तुला राशि वालों के लिए 15 से 21 फरवरी 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी यहां देखें
- वीक स्टार्टिंग सुख-सौभाग्य को लिए हैं। यदि आप लंबे समय से अपने करियर एंड बिज़नेस को लेकर अच्छे समय के आने का इंतजार कर रहे थे तो वह खत्म हो सकता है.
- किसी फेमस पर्सन या बेस्ट फ्रेंड्स के सपोर्ट से रोजी-रोजगार की विश कम्पलीट होगी.
- बिज़नेस एक्सटेंड की प्लानिंग साकार रूप लेते हुए नजर आएगी. मिड वीक धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे.
- ससुराल पक्ष की तरफ से विशेष सहयोग मिलने की संभावना बन रही है.
- बिज़नेस रिलेटेड की गई जर्नी सुखद एवं मनचाहा लाभ दिलाने वाली साबित होगी. प्रॉपर्टी सेल एंड परचेस से लाभ होगा.
- यदि आप लंबे समय से जॉब चेंज की सोच रहे थे तो वीकेंड आपको कहीं से अच्छे ऑफर मिल सकते है.
- कोर्ट-कचहरी से जुड़े मामलों में फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। विरोधी परास्त होंगे.
- लंबे समय से चले आ रहे भूमि-भवन अथवा पैतृक संपत्ति के विवाद समाप्त होने के कारण आपका जोश हाई रहेगा.
- कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में जुटे कॉम्पिटिटर्स को कोई सुखद समाचार मिल सकता है.
- संतान पक्ष की उपलब्धि परिवार की खुशियों का बड़ा कारण बनेगी. प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे.
- लव पार्टनर के साथ सुखद समय बिताने के अवसर प्राप्त होंगे. मैरिड लाइफ सुखमय बनी रहेगी.
February Grahan 2026: फरवरी में 15 दिन में दो ग्रहण, कितना खतरनाक होगा ? क्या है संकेत
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, ऐस्ट्रो और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
बलूच लड़ाकों के पास पाकिस्तानी सेना के 7 सैनिक बंधक, BLA ने जारी की वीडियो, कर दी बड़ी डिमांड
दिल्ली NCR
दिल्ली यूनिवर्सिटी में UGC पर हुए विवाद पर कुलपति की आई पहली प्रतिक्रिया, जानें क्या बोले?
टेलीविजन
कीर्ति का हुआ खेल खत्म, दिवाकर ने रची नई साजिश, नए सफर पर निकली अनुपमा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ताबीज पहनाए...वशीकरण किया, अलीगढ़ की सास-दामाद प्रेम कहानी में अब आया नया ट्विस्ट
Advertisement
राशिफल
12 Photos
Tarot Horoscope 23 January 2026: बसंत पंचमी पर जानें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का टैरो भविष्यफल
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.72 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.62 / litre
New Delhi
Source: IOCL