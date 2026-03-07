हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलTula Weekly Horoscope 2026: तुला साप्ताहिक राशिफल, पार्टनर की बड़ी उपलब्धि परिवार में खुशियां लाएंगी

Tula Weekly Horoscope 2026: तुला साप्ताहिक राशिफल, पार्टनर की बड़ी उपलब्धि परिवार में खुशियां लाएंगी

Tula Weekly Horoscope 2026 (8 to 14 March): मेष राशि के लिए मार्च का नया सप्ताह यानी 8-14 मार्च करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें मेष राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 07 Mar 2026 07:20 AM (IST)
Preferred Sources

Libra Weekly Horoscope 2026 (8 to 14 March): मार्च 2026 महीने का यह नया सप्ताह 8 से 14 मार्च का समय तुला राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. तुला राशि वाले यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

  • तुला राशि वालों के लिए मार्च का यह सप्ताह सुख और समृद्धि लेकर आएगा. सप्ताह की शुरुआत से ही आपको करियर और बिजनस से जुड़ी अच्छी खबरें मिलनी शुरू हो जाएंगी.
  • अगर आप लंबे समय से अपने ट्रांसफर का इंतजार कर रहे हैं तो इस सप्ताह आपकी इच्छा पूरी हो सकती है.
  • सप्ताह की शुरुआत में सुख-सुविधा से जुड़ी चीजें खरीदने से घर में खुशी का माहौल बनेगा.
  • कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी और नई जिम्मेदारी या पदोन्नति की संभावना है.
  • व्यापार में अप्रत्याशित मुनाफ़ा आपकी ख़ुशी बढ़ाएगा हालांकि आय के स्रोत बढ़ने से आपके खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन यह पैसा किसी शुभ कार्य पर ही खर्च होगा.
  • सप्ताह के उत्तरार्ध में शुभचिंतकों की मदद से आप कोई बड़ा कार्य पूरा करने में सफल रहेंगे.
  • इस दौरान आपके जीवनसाथी की कोई बड़ी उपलब्धि आपके और आपके परिवार की खुशी का बड़ा कारण बनेगी.
  • लव लाइफ में लव पार्टनर से नजदीकियां बढ़ेंगी. परिवार वाले आपके प्रेम विवाह को हरी झंडी दे सकते हैं.
  • अपने रिश्ते में संतुलन बनाए रखें और प्रेमी की छोटी-छोटी गलतियों को नजरअंदाज कर प्यार की खुशबू बिखेरें.
  •  मित्रों के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा, हालांकि किसी बात को लेकर अहंकार से बचें.

Second Chandra Grahan 2026: दूसरा चंद्र ग्रहण 5 महीने बाद लगेगा, नोट करें डेट, क्या ये भारत में दिखेगा ?

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read
Published at : 07 Mar 2026 07:20 AM (IST)
Tags :
Saptahik Rashifal 2026 Weekly Horoscope 2026 Tula Weekly Rashifal 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Tula Weekly Horoscope 2026: तुला साप्ताहिक राशिफल, पार्टनर की बड़ी उपलब्धि परिवार में खुशियां लाएंगी
तुला साप्ताहिक राशिफल, पार्टनर की बड़ी उपलब्धि परिवार में खुशियां लाएंगी
राशिफल
Kanya Weekly Horoscope 2026: कन्या साप्ताहिक राशिफल, बिजनेस से जुड़ा कोई भी फैसला अभी टालना ही बेहतर
कन्या साप्ताहिक राशिफल, बिजनेस से जुड़ा कोई भी फैसला अभी टालना ही बेहतर
राशिफल
Singh Weekly Horoscope 2026: सिंह साप्ताहिक राशिफल, आपकी ये 2 गलतियां ला सकती हैं रिश्तों में दरार
सिंह साप्ताहिक राशिफल, आपकी ये 2 गलतियां ला सकती हैं रिश्तों में दरार
राशिफल
Tarot Prediction 7 March 2026: जानें शनिवार का टैरो कार्ड से अपनी किस्मत और भाग्यांक
Tarot Prediction 7 March 2026: जानें शनिवार का टैरो कार्ड से अपनी किस्मत और भाग्यांक
Advertisement

वीडियोज

Sansani: 'एपिक फ्यूरी' का जाल... अमेरिका कंगाल ? | Crime News | War
Chitra Tripathi: 'सरेंडर करे..', Donlad Trump ने ईरान को फिर दी धमकी | Breaking | Iran Israel War
Bharat Ki Baat: Iran- US टकराव के बीच भारत में तेल की कीमतों पर दबाव! | Trump | PM Modi | Breaking
Iran Israel War: ईरान से जंग को लेकर Trump की चाल खुद पर ही पड़ गई भारी? | Breaking | ABP News
Chitra Tripathi: रूस से तेल खरीदेगा भारत! Trump ने क्यों लिया यू टर्न? | Iran Israel War |Mahadangal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
दिल्ली NCR
Delhi News: हाय रे गर्मी! मार्च के शुरू होते ही रिकॉर्ड हुआ सीजन का सबसे गर्म दिन, आगे और बढ़ेगा पारा
हाय रे गर्मी! मार्च के शुरू होते ही रिकॉर्ड हुआ सीजन का सबसे गर्म दिन, आगे और बढ़ेगा पारा
इंडिया
लोकसभा में सोमवार को लाया जाएगा ओम बिरला को हटाने का प्रस्ताव, BJP-कांग्रेस ने जारी किया व्हिप
लोकसभा में सोमवार को लाया जाएगा ओम बिरला को हटाने का प्रस्ताव, BJP-कांग्रेस ने जारी किया व्हिप
ओटीटी
ओटीटी पर हिंदी वर्जन में रिलीज हुई प्रभास की 'द राजा साब', जाने कहां देख सकेंगे फिल्म
ओटीटी पर हिंदी वर्जन में रिलीज हुई प्रभास की 'द राजा साब', जाने कहां देख सकेंगे फिल्म
विश्व
पाकिस्तान में फिर सुसाइड अटैक, PAK आर्मी की चेक पोस्ट पर मारी बाइक से टक्कर, 5 बच्चों समेत 18 की मौत
पाकिस्तान में फिर सुसाइड अटैक, PAK आर्मी की चेक पोस्ट पर मारी बाइक से टक्कर, 18 की मौत
क्रिकेट
किसको मिलने वाला था सेमीफाइनल का आखिरी ओवर? शिवम दुबे ने खोल दिया बड़ा राज
किसको मिलने वाला था सेमीफाइनल का आखिरी ओवर? शिवम दुबे ने खोल दिया बड़ा राज
इंडिया
'...तो मैं उनकी उंगली काट देता', बंगाल में चुनाव से पहले ममता बनर्जी के सांसद की CEC ज्ञानेश कुमार को धमकी!
'...तो मैं उनकी उंगली काट देता', बंगाल में चुनाव से पहले TMC सांसद की CEC ज्ञानेश कुमार को धमकी!
जनरल नॉलेज
दस्त से हुई थी इस मुगल बादशाह की मौत, क्यों नहीं मिला था इस बीमारी का इलाज?
दस्त से हुई थी इस मुगल बादशाह की मौत, क्यों नहीं मिला था इस बीमारी का इलाज?
जनरल नॉलेज
क्या यह US-इजरायल और ईरान में जंग नहीं, मुस्लिम और क्रिश्चियन का महायुद्ध? जानें ऐसा कहने की वजह
क्या यह US-इजरायल और ईरान में जंग नहीं, मुस्लिम और क्रिश्चियन का महायुद्ध? जानें ऐसा कहने की वजह
ENT LIVE
Ranveer Singh की ‘Dhurandhar: The Revenge’ trailer कल 11:01AM, मेगा spy action का धमाका
Ranveer Singh की ‘Dhurandhar: The Revenge’ trailer कल 11:01AM, मेगा spy action का धमाका
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge का Trailer 11:01 बजे होगा release , Ranveer Singh बनेंगे Liyari के King
Dhurandhar: The Revenge का Trailer 11:01 बजे होगा release , Ranveer Singh बनेंगे Liyari के King
ENT LIVE
Roslin Web Series Review: बवाल Ending वाली ये Web Series इसके Climax के लिए देख डालो
Roslin Web Series Review: बवाल Ending वाली ये Web Series इसके Climax के लिए देख डालो
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Embed widget