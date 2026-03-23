Tula Weekly Horoscope 2026: तुला साप्ताहिक राशिफल, पढ़ाई में लापरहवाही छीन सकती है सफलता
Tula Weekly Horoscope 2026 (22 to 28 March): तुला राशि के लिए मार्च का नया सप्ताह यानी 22-28 मार्च करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें मेष राशि का साप्ताहिक राशिफल.
Libra Weekly Horoscope 2026 (22 to 28 March): मार्च 2026 महीने का यह नया सप्ताह 22 से 28 मार्च का समय तुला राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. तुला राशि वाले यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.
- यह सप्ताह तुला राशि के जातकों के लिए मिश्रित रूप से फलदायी रहेगा. इस हफ्ते आपको सेहत से जुड़ी किसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है.
- स्वास्थ्य का खास ध्यान रखें। समस्याओं का सामना करके ही आप समाधान ढूंढ पाएंगे.
- तनाव लेने से बचें. छात्रों के लिए यह सप्ताह थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहने वाला है. उन्हें मन लगाकर पढ़ना होगा. वरना सफलता से वंछित हो सकते हैं.
- व्यापार में आपको उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है. धैर्यपूर्वक आगे बढ़ना होगा.
- नौकरीपेशा जातकों को सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर आगे बढ.ना होगा. जीवनसाथी के सहयोग से आपके आत्मविश्वास में इजाफा होगा.
- यह सप्ताह तुला राशि के जातकों के लिए मिश्रित रूप से फलदायी रहेग.इस हफ्ते आपको सेहत से जुड़ी किसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है.
- स्वास्थ्य का खास ध्यान रखें. समस्याओं का सामना करके ही आप समाधान ढूंढ पाएंगे.
- तनाव लेने से बचें। छात्रों के लिए यह सप्ताह थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहने वाला है. उन्हें मन लगाकर पढ़ना होगा। वरना सफलता से वंछित हो सकते हैं.
- व्यापार में आपको उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है. धैर्यपूर्वक आगे बढ़ना होगा.
- नौकरीपेशा जातकों को सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर आगे बढ़ना होगा. जीवनसाथी के सहयोग से आपके आत्मविश्वास में इजाफा होगा.
- यदि पहले कोई मतभेद था, तो उसे सुलझाने का यह अच्छा समय है.
- सिंगल लोगों के लिए किसी खास व्यक्ति से मुलाकात के योग बन सकते हैं, जो आगे चलकर एक गंभीर रिश्ते में बदल सकता है.
- परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा और घर का माहौल भी सकारात्मक बना रहेगा.
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