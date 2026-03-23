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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलTula Weekly Horoscope 2026: तुला साप्ताहिक राशिफल, पढ़ाई में लापरहवाही छीन सकती है सफलता

Tula Weekly Horoscope 2026: तुला साप्ताहिक राशिफल, पढ़ाई में लापरहवाही छीन सकती है सफलता

Tula Weekly Horoscope 2026 (22 to 28 March): तुला राशि के लिए मार्च का नया सप्ताह यानी 22-28 मार्च करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें मेष राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 23 Mar 2026 07:35 AM (IST)
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Libra Weekly Horoscope 2026 (22 to 28 March): मार्च 2026 महीने का यह नया सप्ताह 22 से 28 मार्च का समय तुला राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. तुला राशि वाले यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

  • यह सप्ताह तुला राशि के जातकों के लिए मिश्रित रूप से फलदायी रहेगा. इस हफ्ते आपको सेहत से जुड़ी किसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है.
  • स्वास्थ्य का खास ध्यान रखें। समस्याओं का सामना करके ही आप समाधान ढूंढ पाएंगे.
  • तनाव लेने से बचें. छात्रों के लिए यह सप्ताह थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहने वाला है. उन्हें मन लगाकर पढ़ना होगा. वरना सफलता से वंछित हो सकते हैं.
  • व्यापार में आपको उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है. धैर्यपूर्वक आगे बढ़ना होगा.
  • नौकरीपेशा जातकों को सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर आगे बढ.ना होगा. जीवनसाथी के सहयोग से आपके आत्मविश्वास में इजाफा होगा.
  • यह सप्ताह तुला राशि के जातकों के लिए मिश्रित रूप से फलदायी रहेग.इस हफ्ते आपको सेहत से जुड़ी किसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है.
  • स्वास्थ्य का खास ध्यान रखें. समस्याओं का सामना करके ही आप समाधान ढूंढ पाएंगे.
  • तनाव लेने से बचें। छात्रों के लिए यह सप्ताह थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहने वाला है. उन्हें मन लगाकर पढ़ना होगा। वरना सफलता से वंछित हो सकते हैं.
  • व्यापार में आपको उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है. धैर्यपूर्वक आगे बढ़ना होगा.
  • नौकरीपेशा जातकों को सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर आगे बढ़ना होगा. जीवनसाथी के सहयोग से आपके आत्मविश्वास में इजाफा होगा.
  • यदि पहले कोई मतभेद था, तो उसे सुलझाने का यह अच्छा समय है.
  • सिंगल लोगों के लिए किसी खास व्यक्ति से मुलाकात के योग बन सकते हैं, जो आगे चलकर एक गंभीर रिश्ते में बदल सकता है.
  • परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा और घर का माहौल भी सकारात्मक बना रहेगा.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 23 Mar 2026 07:35 AM (IST)
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