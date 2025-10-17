हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलTula Saptahik Rashifal: इस हफ्ते सफलता के खुलेंगे द्वार, करियर और व्यापार में मिलेगा बेहतर परिणाम! पढ़ें तुला साप्ताहिक राशिफल

Tula Saptahik Rashifal: इस हफ्ते सफलता के खुलेंगे द्वार, करियर और व्यापार में मिलेगा बेहतर परिणाम! पढ़ें तुला साप्ताहिक राशिफल

Libra Weekly Horoscope: तुला राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है. घरेलू समस्याओं को लेकर चिंता सता सकती है. व्यापार, प्यार और सेहत के बारे में जानें. पढ़ें तुला साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 17 Oct 2025 07:00 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Tula Saptahik Rashifal 19 to 25 October 2025: इस सप्ताह तुला राशि के जातकों को जीवन में आगे बढ़ने और मनचाही सफलता प्राप्त करने के कई अवसर मिलेंगे.

घर और बाहर दोनों ही जगह शुभचिंतकों और स्वजनों का सहयोग प्राप्त होगा. आपकी मेहनत का फल मिलने के साथ-साथ नए संबंधों से भी लाभ की संभावनाएँ बनेंगी.

व्यवसाय और धन लाभ

सप्ताह की शुरुआत में करियर या कारोबार से जुड़ी लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है, जो लाभदायक और नए अवसर देने वाली साबित होगी. आर्थिक मोर्चे पर बड़ी सफलता मिलने के योग हैं.

यदि आप नए व्यवसाय की शुरुआत के लिए पूंजी को लेकर चिंतित थे, तो किसी शुभचिंतक की मदद से समस्या हल होगी. विदेश में करियर या कारोबार के लिए किए जा रहे प्रयास सफल रहेंगे.

परिवार और सामाजिक जीवन

सप्ताह के उत्तरार्ध में परिवार से जुड़ा कोई शुभ समाचार मिलने की संभावना है, विशेषकर संतान पक्ष से. इस दौरान परिवार में सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी. घरेलू माहौल सुखद रहेगा, और बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त होगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

सप्ताह प्रेम जीवन के लिए शुभ रहेगा. किसी नए व्यक्ति के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है, और हाल की मित्रता प्रेम संबंध में बदल सकती है. पहले से चल रहे रिश्ते में गहराई और विश्वास बढ़ेगा. विवाहित जातक वैवाहिक जीवन को सुखद बनाए रखने के लिए अपनी ओर से हर संभव प्रयास करेंगे.

स्वास्थ्य राशिफल

सेहत सामान्य रहेगी. यात्रा या अधिक कार्यभार के कारण थकान महसूस हो सकती है, इसलिए आराम और संतुलन बनाए रखें.

उपाय

शिव चालीसा का पाठ करें.

FAQs
प्र1. सप्ताह कैसा रहेगा?
उत्तर यह सप्ताह सफलता और नए अवसरों से भरा रहेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा.

प्र2. व्यवसाय और धन लाभ में क्या रहेगा?
उत्तर आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, नए प्रोजेक्ट और निवेश में लाभ के योग हैं.

प्र3. परिवार और सामाजिक जीवन कैसा रहेगा?
उत्तर परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा, संतान से शुभ समाचार मिल सकता है.

प्र4. प्रेम और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा?
उत्तर प्रेम संबंध मजबूत होंगे, विवाहित जातकों के लिए संबंधों में सामंजस्य रहेगा.

प्र5. स्वास्थ्य के लिहाज से क्या ध्यान रखें?
उत्तर स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, यात्रा के दौरान थकान से बचें और पर्याप्त आराम करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read
Published at : 17 Oct 2025 07:00 PM (IST)
Tags :
Libra Weekly Horoscope Tula Saptahik Rashifal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
H-1B वीजा फीस पर बढ़ी ट्रंप की टेंशन! भड़के US चैंबर ऑफ कॉमर्स ने दर्ज कराया केस
H-1B वीजा फीस पर बढ़ी ट्रंप की टेंशन! भड़के US चैंबर ऑफ कॉमर्स ने दर्ज कराया केस
हरियाणा
हरियाणा में एक और पुलिस अधिकारी ने किया सुसाइड, अब रेवाड़ी में ASI ने की आत्महत्या
हरियाणा में एक और पुलिस अधिकारी ने किया सुसाइड, अब रेवाड़ी में ASI ने की आत्महत्या
इंडिया
जुबली हिल्स उपचुनाव में बड़ा सियासी उलटफेर, कांग्रेस के समर्थन में आए AIMIM असदुद्दीन ओवैसी
जुबली हिल्स उपचुनाव में बड़ा सियासी उलटफेर, कांग्रेस के समर्थन में आए AIMIM असदुद्दीन ओवैसी
क्रिकेट
नहीं हो पाएगा भारत-ऑस्ट्रेलिया पहला वनडे? रोहित-विराट की वापसी के लिए करना होगा ज्यादा इंतजार, ये रही वजह
नहीं हो पाएगा भारत-ऑस्ट्रेलिया पहला वनडे? रोहित-विराट की वापसी के लिए करना होगा ज्यादा इंतजार, ये रही वजह
Advertisement

वीडियोज

Ashley Tellis की गिरफ्तारी से भारत में भूचाल क्यों? | ABPLIVE
पंकज त्रिपाठी बने कूल डूड, बदला अपना लुक तो क्या बोले परितोष त्रिपाठी?
आम्रपाली दुबे ने सोल्फा वर्ड म्यूजिक के जरिए भोजपुरी म्यूजिक को नया ग्लोबल अंदाज दिया
पापा, लेखन, परिवार के महत्व और अन्य विषयों पर परितोष त्रिपाठी की वायरल शायरी | सुपर डांसर टीआरपी मामा
Diwali 2025 Special: इस त्योहारी सीजन में रिलीज होंगी फिल्में और वेब सीरीज दिवाली की शुभकामनाएं
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 126 / litre -15
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 88 / litre -57
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
H-1B वीजा फीस पर बढ़ी ट्रंप की टेंशन! भड़के US चैंबर ऑफ कॉमर्स ने दर्ज कराया केस
H-1B वीजा फीस पर बढ़ी ट्रंप की टेंशन! भड़के US चैंबर ऑफ कॉमर्स ने दर्ज कराया केस
हरियाणा
हरियाणा में एक और पुलिस अधिकारी ने किया सुसाइड, अब रेवाड़ी में ASI ने की आत्महत्या
हरियाणा में एक और पुलिस अधिकारी ने किया सुसाइड, अब रेवाड़ी में ASI ने की आत्महत्या
इंडिया
जुबली हिल्स उपचुनाव में बड़ा सियासी उलटफेर, कांग्रेस के समर्थन में आए AIMIM असदुद्दीन ओवैसी
जुबली हिल्स उपचुनाव में बड़ा सियासी उलटफेर, कांग्रेस के समर्थन में आए AIMIM असदुद्दीन ओवैसी
क्रिकेट
नहीं हो पाएगा भारत-ऑस्ट्रेलिया पहला वनडे? रोहित-विराट की वापसी के लिए करना होगा ज्यादा इंतजार, ये रही वजह
नहीं हो पाएगा भारत-ऑस्ट्रेलिया पहला वनडे? रोहित-विराट की वापसी के लिए करना होगा ज्यादा इंतजार, ये रही वजह
बॉलीवुड
रणवीर सिंह Vs दीपिका पादुकोण नेटवर्थ, पावर कपल में कौन है ज्यादा अमीर?
रणवीर सिंह Vs दीपिका पादुकोण नेटवर्थ, पावर कपल में कौन है ज्यादा अमीर?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
खुशखबरी! दीपावली पर कर्मचारियों और पेंशनर्स को योगी सरकार का गिफ्ट, लिया ये बड़ा फैसला
खुशखबरी! दीपावली पर कर्मचारियों और पेंशनर्स को योगी सरकार का गिफ्ट, लिया ये बड़ा फैसला
यूटिलिटी
यूपी में दिवाली के मौके पर नहीं कटेगी लाइट, कटौती हो तो यहां करें शिकायत
यूपी में दिवाली के मौके पर नहीं कटेगी लाइट, कटौती हो तो यहां करें शिकायत
शिक्षा
लखनऊ यूनिवर्सिटी में इन कोर्स की खाली सीटों पर सीधे मिलेगा दाखिला, जानें कौन हैं पात्र
लखनऊ यूनिवर्सिटी में इन कोर्स की खाली सीटों पर सीधे मिलेगा दाखिला, जानें कौन हैं पात्र
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
ENT LIVE
Bhagavad Gita Chapter 1 - Rakshasa Review: : जितेंद्र कुमार ने डरने में कसर नहीं छोड़ी, अरशद का शानदार काम
Bhagavad Gita Chapter 1 - Rakshasa Review: : जितेंद्र कुमार ने डरने में कसर नहीं छोड़ी, अरशद का शानदार काम
ENT LIVE
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
Embed widget