Aaj Ka Tula Rashifal 27 August 2026: 27 अगस्त 2026, गुरुवार के दिन सुबह 09:09 बजे तक श्रावण शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रहेगी, जिसके बाद पूर्णिमा तिथि (रक्षाबंधन पर्व) आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज पूरे दिन धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और शोभन योग का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा दोपहर 01:35 बजे के बाद कुंभ राशि में संचार करेंगे, जहां दोपहर 01:35 बजे के बाद चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष भी निर्मित होगा.

चंद्रमा आपकी राशि से 5वें भाव (पंचम भाव यानी बुद्धि, संतान, व्यावहारिक अनुभव, नई योजनाएं, पैतृक संपत्ति व निर्णय क्षमता स्थान) में गोचर कर रहे हैं. 5वें चंद्रमा के प्रभाव से आज किताबी ज्ञान से ज्यादा व्यावहारिक अनुभवों से संतान को जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त होगी. आज शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया उत्तम रहेगा. वहीं सुबह 09:09 से रात्रि 09:33 तक मृत्युलोक की भद्रा रहेगी तथा दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज तुला राशि के जातकों को समस्याओं से घबराने के बजाय समाधान ढूंढने और सजग रहने की आवश्यकता है. बिजनेसमैन समस्याओं में उलझने के बजाय उनसे बाहर निकलने के व्यावहारिक उपाय खोजें. किसी भी नई डील या अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले उसके सभी कानूनी व वित्तीय पहलुओं पर अच्छे से विचार जरूर कर लें; क्योंकि आपकी एक गलत डील भविष्य में बड़ा आर्थिक नुकसान करा सकती है. नए अवसरों की तलाश कर रहे कारोबारियों को अपने माइंड को पूरी तरह एक्टिव और अलर्ट रखना होगा, तभी सही समय पर बेहतरीन बिजनेस अवसर हाथ लगेंगे. शोभन योग के प्रभाव से काफी समय से पैतृक संपत्ति (Ancestral Property) के विवाद से परेशान लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है और फैसला आपके पक्ष में आने की प्रबल संभावना है.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों और बेरोजगार युवाओं के लिए आज का दिन रणनीतिक बदलाव और नेटवर्किंग सक्रिय करने का रहेगा. बेरोजगार (अन-एंप्लॉयड) जातक अपने पुराने व नए संपर्कों को पूरी तरह एक्टिव रखें, संपर्कों के माध्यम से जल्द ही रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे. एंप्लॉयड पर्सन को अपने आसपास का वातावरण हमेशा सकारात्मक बनाए रखना होगा; यह सकारात्मक माहौल आपको कठिन परिश्रम करने की नई प्रेरणा देगा. अपने लक्ष्यों को समय पर पूरा करने के लिए नई स्ट्रैटेजी बनाते हुए कार्यप्रणाली व काम करने के तरीके में कुछ जरूरी बदलाव करने पड़ सकते हैं.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में 5वें भाव में चंद्रमा के संचरण से संतान के विकास और भविष्य को लेकर संतोषजनक माहौल रहेगा. संतान अपने व्यावहारिक अनुभवों से आगे बढ़ेगी, जिससे माता-पिता का मान बढ़ेगा. पैतृक संपत्ति के मामलों में सहमति बनने से परिवार के सदस्यों के बीच चल रहा तनाव समाप्त होगा. रक्षाबंधन और पूर्णिमा के शुभ अवसर पर घर में प्रेम, सद्भाव और उत्सव का वातावरण रहेगा.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट राशिफल (Education & Sports)

खिलाड़ियों (Sports Persons) के लिए आज का दिन सक्रियता और गतिशीलता का रहेगा. खिलाड़ियों को किसी महत्वपूर्ण खेल प्रतियोगिता या स्पोर्ट्स इवेंट (Sports Event) के सिलसिले में अचानक यात्रा (Travelling) करनी पड़ सकती है; अपनी शारीरिक फिटनेस और जरूरी किट पूरी तरह तैयार रखें.

पंचम भाव में चंद्रमा के संचरण से मानसिक ऊर्जा बनी रहेगी, लेकिन दोपहर बाद ग्रहण दोष और भागदौड़ के चलते हल्की थकान या मांसपेशियों में खिंचाव हो सकता है. सकारात्मक सोच अपनाकर मानसिक तनाव को दूर रखें. यात्रा के दौरान खान-पान में सावधानी बरतें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और नियमित रूप से प्राणायाम करें.

शुभ रंग: गोल्डन (सुनहरा)

शुभ अंक: 2

अशुभ अंक: 7

आज का उपाय: श्रावण पूर्णिमा और गुरुवार के पावन अवसर पर शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, केसर, गंगाजल व शहद अर्पित कर 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ शुं शुक्राय नमः' मंत्र का जाप करें. साथ ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा कर पीले पुष्प अर्पित करें और दोपहर बाद बनने वाले ग्रहण दोष व 5वें चंद्रमा के शुभ प्रभाव के लिए किसी जरूरतमंद को चने की दाल, पीले फल या अन्न का दान करें; इससे पैतृक संपत्ति के विवाद सुलझेंगे, संतानों को सफलता मिलेगी और व्यापार में सही निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी.

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