Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom आर्थिक लेन-देन और उधारी से बचें, अन्यथा कानूनी मुसीबत हो सकती है।

कार्यस्थल पर सहकर्मियों और बॉस के संदेशों से मानसिक शांति भंग होगी।

प्रतियोगी परीक्षाओं में तकनीकी गलती या असावधानी से बचें, एकाग्र रहें।

ननिहाल और ससुराल पक्ष से मनमुटाव से बचें, धैर्य से काम लें।

Aaj ka Tula Rashifal 19 April 2026: आज वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है, जिसे अक्षय तृतीया के महापर्व के रूप में मनाया जाता है. आज सुबह 10.50 तक द्वितीया तिथि रहेगी, उसके बाद पावन अक्षय तृतीया तिथि का आरंभ होगा. नक्षत्रों की बात करें तो सुबह 07.10 तक भरणी और उसके बाद कृतिका नक्षत्र रहेगा.

आज वाशि, सुनफा, आयुष्मान और रवि योग का प्रभाव रहेगा. हालांकि, तुला राशि के लिए चंद्रमा आज 8वें भाव में गोचर करेंगे, जो मानसिक और आर्थिक रूप से सतर्क रहने का संकेत दे रहा है. अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर दान-पुण्य करना आपके कष्टों को कम करने में सहायक होगा.

बिजनेस और वेल्थ (Business & Finance)

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन काफी संभलकर चलने वाला है. स्टॉक डंपिंग या टैक्स बचाने के गलत शॉर्टकट आपको किसी बड़ी कानूनी मुसीबत में डाल सकते हैं. मार्केट में उधारी मांगना आज आपके रिश्तों को खराब कर सकता है, जिससे आपका कैश फ्लो और वर्किंग कैपिटल प्रभावित होगी. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या सोशल मीडिया पर आपके ब्रांड के प्रति नकारात्मक फीडबैक आपकी बिक्री को काफी हद तक गिरा सकता है. आज व्यापारिक यात्रा के लिए दक्षिण दिशा का चयन न करें, अन्यथा समय और पैसे दोनों की बर्बादी हो सकती है.

नौकरी और करियर (Job & Career)

भले ही आज रविवार की छुट्टी है, लेकिन वर्क-ग्रुप पर बॉस के लगातार आते संदेश आपकी मानसिक शांति को भंग कर सकते हैं. कार्यक्षेत्र में किसी नए कर्मचारी को ट्रेनिंग देना आज आपके लिए सिरदर्द साबित होगा. उसकी बार-बार की गई छोटी गलतियां आपके काम के बोझ को कम करने के बजाय और बढ़ा देंगी. राजनीति से जुड़े लोगों के लिए भी दिन कठिन है; विरोधियों के साथ पुराने गुप्त समझौतों की खबरें सार्वजनिक होने से कार्यकर्ताओं में आपके प्रति असंतोष बढ़ सकता है.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन अत्यंत सावधानी बरतने का है. ओएमआर (OMR) शीट भरने या ऑनलाइन परीक्षा के दौरान कोई छोटी सी तकनीकी गलती या असावधानी आपके पूरे साल की मेहनत पर पानी फेर सकती है. आज रिवीजन करते समय अपनी एकाग्रता को टूटने न दें.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के मामले में आज का दिन मध्यम रहेगा. चंद्रमा के अष्टम भाव में होने से अचानक स्वास्थ्य संबंधी कोई जांच या अस्पताल के चक्कर लग सकते हैं. शारीरिक थकान के साथ-साथ मानसिक तनाव भी आपको परेशान कर सकता है. राहुकाल (दोपहर 04.30 से 06.00) के दौरान स्वास्थ्य को लेकर कोई भी बड़ा लापरवाही भरा कदम न उठाएं.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं. चंद्रमा की स्थिति के कारण ननिहाल पक्ष में किसी सदस्य से मनमुटाव होने की आशंका है. विवाहित जातकों का अपने ससुराल पक्ष के साथ तनाव बढ़ सकता है, जिससे घर की सुख-शांति प्रभावित होगी. अक्षय तृतीया के दिन घर में क्लेश से बचें और शांति बनाए रखने के लिए धैर्य का परिचय दें.

भाग्यशाली कारक और उपाय

भाग्यशाली रंग: ऑफ व्हाइट (Off White)

भाग्यशाली अंक: 7

अशुभ अंक: 2

आज का उपाय: अक्षय तृतीया पर शिव चालीसा का पाठ करें और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें. आज के दिन सफेद वस्तुओं (चावल, मिश्री) का दान करना आपके कष्टों को दूर करेगा.

FAQs

1. क्या तुला राशि वालों को आज सोना या निवेश करना चाहिए?

चूंकि चंद्रमा 8वें भाव में है, इसलिए आज कोई भी बड़ा वित्तीय निवेश अनुभवी लोगों की सलाह के बिना न करें. दान करना ज्यादा लाभकारी रहेगा.

2. आज के दिन कौन सी दिशा की यात्रा से बचना चाहिए?

आज अस्पताल, चेकअप या किसी भी महत्वपूर्ण कार्य के लिए दक्षिण दिशा की यात्रा करना फलदायी नहीं रहेगा.

3. पारिवारिक कलह को कैसे दूर करें?

आज ससुराल पक्ष से बात करते समय संयम रखें. अक्षय तृतीया पर शाम के समय घर की उत्तर-पूर्व दिशा में घी का दीपक जलाएं.

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