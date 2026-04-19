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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Tula Rashifal 19 April 2026: तुला राशि वालें टैक्स के मामलों में रहें सावधान, चंद्रमा का आठवां भाव बढ़ा सकता है मुश्किलें

Aaj ka Tula Rashifal 19 April 2026: तुला राशि वालें टैक्स के मामलों में रहें सावधान, चंद्रमा का आठवां भाव बढ़ा सकता है मुश्किलें

Libra Horoscope: 19 अप्रैल 2026 तुला राशिफल अक्षय तृतीया पर 8वें चंद्रमा से व्यापार और ससुराल पक्ष में तनाव संभव है. दक्षिण दिशा की यात्रा से बचें. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 19 Apr 2026 02:30 AM (IST)
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  • आर्थिक लेन-देन और उधारी से बचें, अन्यथा कानूनी मुसीबत हो सकती है।
  • कार्यस्थल पर सहकर्मियों और बॉस के संदेशों से मानसिक शांति भंग होगी।
  • प्रतियोगी परीक्षाओं में तकनीकी गलती या असावधानी से बचें, एकाग्र रहें।
  • ननिहाल और ससुराल पक्ष से मनमुटाव से बचें, धैर्य से काम लें।

Aaj ka Tula Rashifal 19 April 2026: आज वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है, जिसे अक्षय तृतीया के महापर्व के रूप में मनाया जाता है. आज सुबह 10.50 तक द्वितीया तिथि रहेगी, उसके बाद पावन अक्षय तृतीया तिथि का आरंभ होगा. नक्षत्रों की बात करें तो सुबह 07.10 तक भरणी और उसके बाद कृतिका नक्षत्र रहेगा.

आज वाशि, सुनफा, आयुष्मान और रवि योग का प्रभाव रहेगा. हालांकि, तुला राशि के लिए चंद्रमा आज 8वें भाव में गोचर करेंगे, जो मानसिक और आर्थिक रूप से सतर्क रहने का संकेत दे रहा है. अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर दान-पुण्य करना आपके कष्टों को कम करने में सहायक होगा.

 बिजनेस और वेल्थ (Business & Finance)
आर्थिक दृष्टि से आज का दिन काफी संभलकर चलने वाला है. स्टॉक डंपिंग या टैक्स बचाने के गलत शॉर्टकट आपको किसी बड़ी कानूनी मुसीबत में डाल सकते हैं. मार्केट में उधारी मांगना आज आपके रिश्तों को खराब कर सकता है, जिससे आपका कैश फ्लो और वर्किंग कैपिटल प्रभावित होगी. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या सोशल मीडिया पर आपके ब्रांड के प्रति नकारात्मक फीडबैक आपकी बिक्री को काफी हद तक गिरा सकता है. आज व्यापारिक यात्रा के लिए दक्षिण दिशा का चयन न करें, अन्यथा समय और पैसे दोनों की बर्बादी हो सकती है.

  नौकरी और करियर (Job & Career)
भले ही आज रविवार की छुट्टी है, लेकिन वर्क-ग्रुप पर बॉस के लगातार आते संदेश आपकी मानसिक शांति को भंग कर सकते हैं. कार्यक्षेत्र में किसी नए कर्मचारी को ट्रेनिंग देना आज आपके लिए सिरदर्द साबित होगा. उसकी बार-बार की गई छोटी गलतियां आपके काम के बोझ को कम करने के बजाय और बढ़ा देंगी. राजनीति से जुड़े लोगों के लिए भी दिन कठिन है; विरोधियों के साथ पुराने गुप्त समझौतों की खबरें सार्वजनिक होने से कार्यकर्ताओं में आपके प्रति असंतोष बढ़ सकता है.

  शिक्षा और छात्र (Education & Students)
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन अत्यंत सावधानी बरतने का है. ओएमआर (OMR) शीट भरने या ऑनलाइन परीक्षा के दौरान कोई छोटी सी तकनीकी गलती या असावधानी आपके पूरे साल की मेहनत पर पानी फेर सकती है. आज रिवीजन करते समय अपनी एकाग्रता को टूटने न दें.

  स्वास्थ्य (Health)
सेहत के मामले में आज का दिन मध्यम रहेगा. चंद्रमा के अष्टम भाव में होने से अचानक स्वास्थ्य संबंधी कोई जांच या अस्पताल के चक्कर लग सकते हैं. शारीरिक थकान के साथ-साथ मानसिक तनाव भी आपको परेशान कर सकता है. राहुकाल (दोपहर 04.30 से 06.00) के दौरान स्वास्थ्य को लेकर कोई भी बड़ा लापरवाही भरा कदम न उठाएं.

  प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family)
पारिवारिक जीवन में आज उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं. चंद्रमा की स्थिति के कारण ननिहाल पक्ष में किसी सदस्य से मनमुटाव होने की आशंका है. विवाहित जातकों का अपने ससुराल पक्ष के साथ तनाव बढ़ सकता है, जिससे घर की सुख-शांति प्रभावित होगी. अक्षय तृतीया के दिन घर में क्लेश से बचें और शांति बनाए रखने के लिए धैर्य का परिचय दें.

भाग्यशाली कारक और उपाय
 भाग्यशाली रंग: ऑफ व्हाइट (Off White)
 भाग्यशाली अंक: 7
 अशुभ अंक: 2
 आज का उपाय: अक्षय तृतीया पर शिव चालीसा का पाठ करें और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें. आज के दिन सफेद वस्तुओं (चावल, मिश्री) का दान करना आपके कष्टों को दूर करेगा.

FAQs

1. क्या तुला राशि वालों को आज सोना या निवेश करना चाहिए?
चूंकि चंद्रमा 8वें भाव में है, इसलिए आज कोई भी बड़ा वित्तीय निवेश अनुभवी लोगों की सलाह के बिना न करें. दान करना ज्यादा लाभकारी रहेगा.

2. आज के दिन कौन सी दिशा की यात्रा से बचना चाहिए?
आज अस्पताल, चेकअप या किसी भी महत्वपूर्ण कार्य के लिए दक्षिण दिशा की यात्रा करना फलदायी नहीं रहेगा.

3. पारिवारिक कलह को कैसे दूर करें?
आज ससुराल पक्ष से बात करते समय संयम रखें. अक्षय तृतीया पर शाम के समय घर की उत्तर-पूर्व दिशा में घी का दीपक जलाएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 19 Apr 2026 02:30 AM (IST)
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Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Tula Rashifal Libra Horoscope Today

Frequently Asked Questions

आज तुला राशि वालों को आर्थिक रूप से क्या सावधानी बरतनी चाहिए?

आज आर्थिक दृष्टि से संभलकर चलने वाला दिन है. स्टॉक डंपिंग या टैक्स बचाने के गलत शॉर्टकट से बचें, क्योंकि ये कानूनी मुसीबतें खड़ी कर सकते हैं.

आज नौकरी और करियर के लिहाज से तुला राशि वालों के लिए क्या चुनौतियां हैं?

छुट्टी के दिन भी बॉस के संदेश परेशान कर सकते हैं. नए कर्मचारी को ट्रेनिंग देना सिरदर्द साबित हो सकता है, और राजनीति से जुड़े लोगों के लिए दिन कठिन रहेगा.

छात्रों को आज शिक्षा के क्षेत्र में किस बात का ध्यान रखना चाहिए?

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को ओएमआर शीट भरने या ऑनलाइन परीक्षा के दौरान छोटी तकनीकी गलती से बचना चाहिए, जिससे उनकी मेहनत पर पानी न फिरे.

आज तुला राशि वालों को स्वास्थ्य के संबंध में क्या सलाह दी जाती है?

चंद्रमा के अष्टम भाव में होने से अचानक स्वास्थ्य संबंधी जांच या अस्पताल के चक्कर लग सकते हैं. राहुकाल के दौरान स्वास्थ्य को लेकर कोई बड़ी लापरवाही न करें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन में आज क्या उतार-चढ़ाव आ सकते हैं?

ननिहाल पक्ष में किसी सदस्य से मनमुटाव हो सकता है. विवाहित जातकों का ससुराल पक्ष से तनाव बढ़ सकता है, जिससे घर की सुख-शांति प्रभावित होगी.

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