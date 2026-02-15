Tula Rashifal 15 February 2026 in Hindi: तुला राशि के जातकों के लिए चंद्रमा आज आपके 4थे भाव (सुख व माता स्थान) में गोचर कर रहे हैं. आज ग्रहों की स्थिति संकेत दे रही है कि पारिवारिक मामलों में तनाव या विवाद उत्पन्न हो सकता है.

आज सर्वार्थ सिद्धि योग होने के बावजूद आपको अपनी वाणी और व्यवहार पर बहुत अधिक नियंत्रण रखने की आवश्यकता है. वाणी की कठोरता आज आपके बनते हुए कामों को बिगाड़ सकती है, इसलिए आज भगवान शिव के "शांत स्वरूप" का ध्यान करना आपके लिए अनिवार्य है.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope): स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन थोड़ा कष्टकारी हो सकता है. आपको पैरों में दर्द और सूजन की शिकायत रह सकती है. चतुर्थ भाव का चंद्रमा मानसिक अशांति भी दे सकता है. महाशिवरात्रि के दिन निर्जला व्रत रखने के बजाय तरल पदार्थों का सेवन करें ताकि शरीर में डिहाइड्रेशन न हो. लंबी दूरी की यात्रा करने से बचें क्योंकि इससे थकान बढ़ सकती है.

बिजनेस और धन राशिफल (Business & Wealth): आर्थिक मोर्चे पर आज सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है. विशेषकर लेखा (Accounting), स्वास्थ्य सेवा और विश्लेषण से जुड़े जातकों से आज बड़ी गलती होने की आशंका है, जिससे ग्राहक नाराज हो सकते हैं. बिजनेसमैन को आज किसी भी तरह के जोखिम भरे निवेश या रिस्क वाले कार्यों से बचना चाहिए. व्यापार में नई योजनाएं बनाने के बजाय पेंडिंग कामों को निपटाने पर ध्यान दें. पेंडेंसी बढ़ने से आपकी साख खराब हो सकती है.

नौकरी और करियर (Job & Career): नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण है. यदि आपने हाल ही में नई नौकरी ज्वॉइन की है, तो अति-उत्साह में आकर उन कामों की जिम्मेदारी न लें जिन्हें आप पूरा नहीं कर सकते. कार्यस्थल पर हंसी का पात्र बनने से बचने के लिए केवल वही काम हाथ में लें जो आपकी क्षमता में हों. बॉस और सीनियर्स के साथ तालमेल बैठाने में कुछ शुरुआती दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. सार्वजनिक रूप से अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए बहुत ही सचेत और सतर्क होकर काम करें.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family): पारिवारिक और वैवाहिक संबंधों में आज कुछ परेशानियां आ सकती हैं. चतुर्थ चंद्रमा घर में कलह का वातावरण बना सकता है. घर से जुड़े कठोर फैसले भावुकता में आकर न लें, बल्कि व्यावहारिक होकर सोचें. महाशिवरात्रि पर शिव-पार्वती की संयुक्त पूजा आपके दांपत्य जीवन के तनाव को कम करने में सहायक होगी. जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करें.

विद्यार्थी और शिक्षा (Student & Education): विद्यार्थियों के लिए आज का दिन आत्म-चिंतन का है. असफलता मिलने पर परेशान होने के बजाय यह विश्लेषण करें कि प्रयास में क्या कमी रह गई थी. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को आज अपनी रणनीति में बदलाव करने की आवश्यकता हो सकती है.

शुभ रंग: गोल्डन (सुनहरा) - जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा.

4 महाशिवरात्रि विशेष उपाय: आज शिवलिंग पर दूध में शहद मिलाकर अभिषेक करें और "ॐ ह्रीं नमः शिवाय" का जाप करें. महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करना आपके लिए सुरक्षा कवच बनेगा.

(FAQs)

1. महाशिवरात्रि पर तुला राशि वालों को किस बात का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए?

आज अपनी वाणी की कठोरता पर नियंत्रण रखें. गलत शब्दों का प्रयोग आपको अपनों से दूर कर सकता है और कार्यस्थल पर भी नुकसान पहुंचा सकता है.

2. आज निवेश करना क्या सुरक्षित है?

नहीं, आज चंद्रमा की स्थिति जोखिम के लिए अनुकूल नहीं है. किसी भी बड़े निवेश या शेयर मार्केट से आज दूरी बनाए रखना ही बुद्धिमानी है.

3. आज का राहुकाल क्या है?

दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस समय के दौरान शिव पूजा के अतिरिक्त कोई भी नया सांसारिक कार्य शुरू न करें.

